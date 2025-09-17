Der spanische Bankenriese Banco Santander führt Krypto-Dienste für Privatkunden ein

Die Openbank plant, ihr Krypto-Angebot um weitere Token und Funktionen wie direkte Konvertierungen zu erweitern und 1,49 % pro Handel zu berechnen.

Autor Manuela Richter Autor Manuela Richter Über den Autor Manuela Richter ist seit 20 Jahren als freiberufliche Redakteurin tätig. Die studierte Mikrobiologin war als Countrymanagerin über 16 Jahre für PokerNews tätig und ist seit Beginn an Teil des... Autoren Profil Teilen Kopiert Zuletzt aktualisiert am: September 17, 2025

Die Banco Santander hat damit begonnen, den Handel mit Kryptowährungen für Privatkunden über ihre Online-Bank Openbank anzubieten. Dies ist einer der bisher kühnsten Schritte eines großen europäischen Kreditgebers im Bereich der digitalen Assets.

Ab Dienstag können Kunden der Openbank in Deutschland Bitcoin, Ether, Litecoin, Polygon und Cardano kaufen und verkaufen. Die Bank sagte, sie werde in den kommenden Monaten weitere Token hinzufügen und den Service in den kommenden Wochen auf spanische Kunden ausweiten.

Damit gehört Santander zu den ersten großen europäischen Banken, die nach der Einführung der EU-Verordnung über Märkte für Krypto-Assets Krypto-Dienstleistungen für Privatkunden anbieten.

Santander setzt auf Krypto, da die Nachfrage von Privatkunden in Europa wächst

Es deutet auch auf ein wachsendes Interesse an dem Sektor hin, zu einer Zeit, in der US-Banken ähnliche Angebote in Erwägung ziehen, nachdem die jüngste Gesetzgebung zu Stablecoins und die offene Befürwortung der Branche durch Präsident Donald Trump erfolgt ist.

🚀 Cardano gains momentum as Santander Openbank offers ADA to 2M customers while cup & handle pattern targets $5 breakout.#Cardano #ADAhttps://t.co/z9Rp15soif — Cryptonews.com (@cryptonews) September 16, 2025

Openbank plant, die Palette der verfügbaren digitalen Währungen zu erweitern und neue Funktionen hinzuzufügen, darunter die direkte Konvertierung zwischen Token. Der Service berechnet 1,49 % Gebühren pro Transaktion, mit einem Mindestbetrag von einem Euro, und keine Depotgebühren.

Für deutsche Privatkunden erweitert die Aufnahme von Kryptowährungen das wachsende Angebot an Anlageinstrumenten der Openbank. Die Plattform bietet bereits einen automatisierten Robo Advisor, Zugang zu mehr als 3.000 Aktien, 3.000 Fonds von über 120 Vermögensverwaltern und mehr als 2.000 börsengehandelten Fonds.

Anfang dieses Jahres hat das Unternehmen außerdem eine Broker-Plattform eingeführt, die mit Tools der künstlichen Intelligenz ausgestattet ist und Zielkurse für mehr als 1.000 europäische und US-amerikanische Aktien liefert.

Die Bank sagte, dass die Ausweitung auf Kryptowährungen ein natürlicher Schritt sei, um die Attraktivität der Openbank für Anleger zu erhöhen, die nach diversifizierten Produkten suchen. Mit dem Markteintritt in Deutschland testet Santander auch die Nachfrage in der größten europäischen Volkswirtschaft, in der traditionelle Banken allmählich mit Fintech-Unternehmen konkurrieren, die Privatkunden Zugang zu digitalen Assets bieten.

Spanien, wo Santander seinen Hauptsitz hat, wird in Kürze folgen. Die dortigen Aufsichtsbehörden haben sich vorsichtig, aber zunehmend offen für gut regulierte Krypto-Angebote gezeigt, insbesondere nach Inkrafttreten der MiCA.

Santander will jüngere, technisch versierte Anleger an sich binden

Indem Santander ihre Dienstleistungen an den neuen europäischen Rahmen anpasst, signalisiert sie ihre Zuversicht, dass Mainstream-Banken eine führende Rolle dabei spielen können, digitale Assets in die regulierte Finanzwelt zu bringen.

Der Vorstoß spiegelt die Entwicklungen in Deutschland wider, wo Banken wie die Commerzbank und die Deutsche Bank digitale Verwahrungs- und Token-Dienste erforscht haben, und kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage europäischer Privatkunden nach Kryptowährungen trotz der Volatilität stabil bleibt.

Für Santander ist der Schritt auch ein Versuch, jüngere, technikaffine Anleger in ihrem Ökosystem zu halten. Analysten sagen, dass das Angebot von Kryptowährungen neben traditionellen Anlagen der Bank helfen könnte, Kunden zu gewinnen, die ihr Vermögen sonst auf Fintech-Plattformen verlagern würden.

Das globale Umfeld ist günstig für eine solche Einführung. Da die US-Notenbank voraussichtlich diese Woche die Zinsen senken wird, hat der Optimismus für Risiko-Assets Bitcoin und Ethereum beflügelt und den Appetit der Anleger gestärkt. In Europa verschafft die Klarheit der MiCA den Instituten die rechtliche Grundlage, um schneller zu handeln.