Der Ripple-CTO verlässt das operative Geschäft

David Schwartz wechselt in den Vorstand

Er war einer der Erfolgsfaktoren von Ripple und dessen Technologie. David Schwartz, langjähriger CTO von Ripple, hat angekündigt, dass er sich aus dem operativen Geschäft des Krypto-Riesen zurückziehen wird. Zukünftig möchte sich Schwartz im Vorstand des Unternehmens einbringen.

Mehr Zeit für die Familie

Als Grund für den Rückzug gab der CTO an, dass er zukünftig mehr Zeit mit seiner Familie verbringen möchte. Trotzdem will er auch weiterhin in der XRP-Community aktiv bleiben. Schwartz gilt als einer der Architekten des XRP Ledgers und möchte zu seinen Wurzeln als Techniker zurückkehren.

As happens in one’s life, I’ve been taking stock of my last 40 years. It’s been a wild ride. I’ve gone from consulting for the NSA to watching the early stages of Bitcoin. Then, I met Arthur, Jed, and Chris and worked on coding the XRP Ledger. Now, I’ve spent more than 13 years… — David 'JoelKatz' Schwartz (@JoelKatz) September 30, 2025

Er will sich zukünftig auf die Erforschung neuer Anwendungsfälle für Ripples Kryptowährung XRP konzentrieren. Damit scheidet Schwartz, nach mehr als 13 Jahren, aus seiner aktiven Rolle bei Ripple aus. Seine Entscheidung gab der Ripple CTO auf Elon Musks Plattform X bekannt.

Rückkehr zu den Wurzeln als Entwickler

Schwartz war maßgeblich an der Entwicklung des XRP Ledgers beteiligt und trieb in seiner Rolle als CTO Forschung und Entwicklung bei Ripple voran. Dieser Rolle möchte er sich jetzt verstärkt selbst aktiv widmen.

Er hat seine Leidenschaft für die Entwicklung wieder neu entdeckt und möchte daher zu seinen Wurzeln zurückkehren. Das gibt ihm die Chance, wieder mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Gleichzeitig kann sich Schwartz so wieder mehr in die technische Entwicklung einbringen.

Überlegene Technologie

Gut möglich, dass dies Ripple wieder einen Schritt nach vorn bringt. Schon jetzt gilt die Technologie des Unternehmens als zukunftsweisend, schließlich wickelt sie internationale Überweisungen schneller und günstiger ab als bestehende Lösungen wie SWIFT. Doch Ripple hat noch einen großen Weg vor sich, um die traditionelle Finanzwelt von seiner Lösung zu überzeugen. Gelingt dies, haben XRP und Ripple erfolgreiche Zeiten vor sich.