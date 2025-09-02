Der mit der Trump Familie verbundene Token World Liberty Financial stürzt beim Debüt um über 15 % ab

WLFI wurde nach einer Investorenabstimmung im Juli handelbar, wobei frühe Inhaber bis zu 20 % ihrer Token verkaufen durften.

Autor Manuela Richter Autor Manuela Richter Über den Autor Manuela Richter ist seit 20 Jahren als freiberufliche Redakteurin tätig. Die studierte Mikrobiologin war als Countrymanagerin über 16 Jahre für PokerNews tätig und ist seit Beginn an Teil des... Autoren Profil Teilen Kopiert Zuletzt aktualisiert am: September 2, 2025

Der Kryptowährungs-Token der Familie Trump, World Liberty Financial, ist am ersten Handelstag ins Straucheln geraten, hat frühe Gewinne eingebüßt und zeigt die unmittelbaren Verluste der Investoren.

WLFI, der Governance-Token der im letzten Jahr gestarteten dezentralen Finanzplattform, begann den Handel am Montag bei über $0,30, bevor er laut CoinGecko auf $0,24 fiel. Das entsprach einem Rückgang von mehr als 15% gegenüber den Spitzenwerten des Vortages.

Der Rückgang führte dazu, dass WLFI mit einer Marktkapitalisierung von knapp unter $7 Mrd. die 31. größte im Umlauf befindliche Kryptowährung ist. Mehrere der weltweit größten Börsen, darunter Binance, OKX und Bybit, listeten den Token zum Start und zogen damit sofort die Aufmerksamkeit der Trader auf sich.

Frühe Investoren dürfen bis zu 20 % ihrer Bestände verkaufen

Der Start erfolgte nach einer Abstimmung der Investoren im Juli, WLFI handelbar zu machen. Bis dahin dienten die Token lediglich als Governance-Instrumente, die den Inhabern das Recht gaben, bei Codeänderungen und Geschäftsanpassungen mitzureden. Frühzeitige Investoren dürfen bis zu 20 % ihrer Bestände verkaufen, so das Unternehmen.

Diese erste 20%-ige Freigabe, schätzungsweise 3 bis 5 Mrd. Token, die zu Vorverkaufspreisen von $0,015 und $0,05 verkauft wurden, löste eine Verkaufswelle aus. Der Druck dämpfte die Begeisterung über das Debüt und drückte die Preise trotz der starken spekulativen Nachfrage.

Laut dem offiziellen Blog des Projekts wurden zum Zeitpunkt des Starts 24,6 Mrd. Token zur Verfügung gestellt.

Der Trump-Faktor: Das Interesse der Anleger

Die Handelsaktivität war robust. Das Spot-Volumen erreichte $2,25 Mrd., während der Umsatz mit Derivaten auf $3 bis $8 Mrd. anstieg, was eine starke Positionierung auf den Futures-Plattformen widerspiegelt. Der vorbörsliche Handel auf Handelsplätzen wie Hyperliquid und Binance Futures hatte bereits Turbulenzen signalisiert, wobei WLFI zwischen $0,30 und $0,56 den Besitzer wechselte.

Seit seiner Gründung im vergangenen Jahr hat World Liberty Financial Berichten zufolge rund 500 Millionen Dollar für die Familie Trump erwirtschaftet. Die Plattform emittiert auch einen Stablecoin und wird als Einstiegsmöglichkeit für Kleinanleger in die dezentrale Finanzwelt vermarktet.

Für die ersten Unterstützer war der Name Trump die Hauptattraktion. Viele sagten, sie glaubten, dass der Wert des Tokens aufgrund dieser Verbindung steigen würde und nicht aufgrund seines technischen Designs. Die Einführung des handelbaren Tokens gab ihnen die erste echte Chance, diese Annahme auf offenen Märkten zu testen.

Das Debüt von World Liberty wurde auch von der Politik kritisch beäugt. Demokratische Gesetzgeber und Ethikexperten haben gewarnt, dass die Kryptounternehmen der Familie Trump angesichts des Einflusses des Präsidenten auf die Regulierung digitaler Assets zu Interessenkonflikten führen könnten.

Influencer Trades verstärken den Spekulationsrausch um WLFI

Trader verfolgten auch das Engagement des Tokens bei Prominenten. Die Blockchain-Analyseplattform Lookonchain berichtete

dass die WLFI-Longposition des Influencers Andrew Tate am Dienstag mit einem Verlust von $67.500 liquidiert wurde. Kurz darauf stieg er mit einer neuen Long-Position wieder in den Markt ein. Dieser Schritt zeigt die hochspekulative Stimmung, die den Token umgibt.

Das zirkulierende Angebot von WLFI war bei der Einführung auf etwa 4 % bis 6,8 % des Gesamtvolumens begrenzt, was die Volatilität verstärkte. Die Kombination aus einem begrenzten Angebot, politischen Bindungen und zukünftigen Freischaltungen hat dazu geführt, dass die Marktstimmung trotz des hohen Handelsvolumens zurückhaltend ist.

Die Markteinführung war eines der am meisten beobachteten Token-Debüts des Jahres. Die holprige erste Sitzung zeigte die Anziehungskraft der Marke Trump und die Risiken der Bindung von politischem Kapital an einen spekulativen Markt.