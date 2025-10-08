Binance Coin rast von Rekord zu Rekord

$1.300-Marke gefallen, neue Nummer 3 der Kryptowelt

Geht es um Kursgewinne, dann ist gerade Binance Coin (BNB) das Maß aller Dinge. Der hauseigene Coin der Kryptobörse Binance bricht gerade alle Rekorde. Das ist umso erstaunlicher, als das der gesamte Kryptomarkt gerade deutlich korrigiert.

Kursexplosion hält weiter an

Doch Binance Coin widersetzt sich dem Trend nicht nur, sondern kehrt ihn ins Gegenteil um. So hat BNB zuletzt nicht nur die $1.300-Marke durchbrochen, sondern auch Platz 3 in der Liste der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung erkämpft.

Mit $183.686 Milliarden konnte Binance Coin den größten Stablecoin Tether ebenso überholen, wie XRP von Ripple und reiht sich jetzt direkt hinter Bitcoin und Ethereum ein. Der Kurs legte seit gestern um 3% zu, im Wochenvergleich liegt BNB 28,40% vorne.

Binances Erfolg schlägt sich auf den Kurs durch

Das sind unglaubliche Zahlen, die auch auf den Zulauf auf die BNB-Blockchain zurückzuführen sind. Dort ist der Traffic um fast 60 Prozent nach oben gegangen, das wirkt sich auch auf die Transaktionsgebühren und damit auf den finanziellen Erfolg aus.

Quelle: Coinmarketcap

Dazu kommt der anhaltende Erfolg der Kryptobörse Binance selbst. Diese konnte ihre Marktführerschaft beim Handelsvolumen und der Liquidität ausbauen. Das macht sich jetzt auch beim Kurs von BNB bezahlt. Wenn Binance neue Coins listet, dann gilt dies als Ritterschlag in der Branche.

Durchbruch auf $1.450?

Dieser hält aktuell bei $1.321, Tendenz weiter steigend. Der Durchbruch bei $1.300 ist ein klares bullishes Signal, Analysten halten jetzt sogar einen weiteren Anstieg auf $1.450 für möglich. Das tägliche Handelsvolumen bleibt weiterhin hoch, das zeigt das anhaltende Interesse institutioneller Investoren.

