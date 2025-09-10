Der Kurs von Dogecoin profitiert von den ETF-Hoffnungen

Der Krypto-Wale kaufen kräftig zu

Sie haben sich als Asset erwiesen und sollen jetzt auch Dogecoin zu neuen Höhenflügen verhelfen. Die Rede ist von den Exchange Traded Funds, die schon Bitcoin und Ethereums Wert beflügelten.

Weiterhin hohe Differenz zum Allzeithoch

Aktuell erwartet Dogecoin möglicherweise vor der Zulassung seines ersten Spot-ETFs. Die Wahrscheinlichkeit einer Genehmigung ist groß, daher stieg Dogecoin vor wenigen Tagen auf einen Kurs von beinahe 0,25 Dollar.

Das ist zwar immer noch deutlich vom Allzeithoch in Höhe von 0,73 Dollar entfernt, zeigt jedoch gleichzeitig das Potenzial von Dogecoin auf. Immerhin würde die Zulassung eines Dogecoin-Spot-ETFs die Glaubwürdigkeit des Memecoins weiter stärken und für eine Verankerung des Tokens in der Finanzwelt sorgen.

Ein Plus von 11 Prozent koppelt Dogecoin vom allgemeinen Trend ab

Davon profitiert derzeit die Kursfantasie: Dogecoin legte in der letzten Woche um 11 Prozent zu und kletterte auf 0,24 Dollar. Damit zählt Dogecoin zu jenen Altcoins, die sich vom allgemeinen Trend der Branche verabschiedeten.

Die meisten Coins bewegen sich derzeit seitwärts und warten die weiteren Entwicklungen hinsichtlich einer möglichen Zinssenkung in den USA ab. Anders sieht die Situation jedoch bei Dogecoin und Hyperliquid aus. Beide Coins verzeichnen massive Zugewinne und koppeln sich daher von ihren Konkurrenten ab.

Wie reagieren die institutionellen Anleger?

Wenn alles nach Plan verläuft, wird nächste Woche der erste Dogecoin-Spot-ETF genehmigt. Dann wird sich zeigen, wie realistisch die Einschätzungen neuer Kursrekorde des Memecoins tatsächlich sind. Schließlich gilt es vor allem, die institutionellen Anleger zu überzeugen. Sie waren es, die bei Bitcoin und Ethereum für steile Kursanstiege gesorgt hatten.

Die Krypto-Wale scheinen jedenfalls vom weiteren Erfolg Dogecoins überzeugt zu sein. Wie On-Chain-Datenanalysen zeigen, haben diese zuletzt deutlich Dogecoin zugekauft. Sollte die Zulassung des ETFs erfolgen, ist zumindest kurzfristig mit weiteren Kursgewinnen zu rechnen.

Doch Dogecoin ist auch bekannt für seine Volatilität. Diese könnte für kurzfristige Korrekturen sorgen, das kennen Anleger bereits von Bitcoin und Ethereum. Auch dort verlief die Kurve nach der Zulassung der ETFs nicht steil nach oben, sondern verzeichnete immer wieder Rücksetzer.