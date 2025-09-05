BTC $111,646.56 1.03%
Der BaFin-Chef sieht Bitcoin weiterhin als wenig sinnvoll an

Die Kryptowährung sei mehr Casino als ein Investment
Georg Steiner
Der Handelsblatt Bankengipfel gab dem Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Mark Branson, zuletzt Gelegenheit, zum Thema Kryptowährungen Stellung zu nehmen. Seine Sicht der Dinge hat sich trotz aller Erfolge von Bitcoin und Co. nicht geändert. Er sieht in Bitcoin weiterhin ein Spekulationsobjekt, Bitcoin habe keinen inneren Wert.

Keine sinnvolle Investition?

Der Handel mit Bitcoin sei daher viel mehr mit einem Casino vergleichbar als mit einem Investment. Branson sieht in der wichtigsten Kryptowährung daher keine sinnvolle Investition. Der Chef der BaFin hat seine Meinung daher nicht geändert, schon vor zwei Jahren sah er in Bitcoin wenig Sinn. Die Kryptowährung diene lediglich den Geschäften von Kriminellen, gab er damals an.

In der Zwischenzeit hat Bitcoin einen steilen Aufstieg hingelegt. Sein Wert für die Finanzwelt wurde nicht nur durch die Zulassung der Bitcoin-ETFs untermauert, sondern auch durch zahlreiche Statements aus der Finanzwelt und der Politik.

Bitcoin kaufen oder nicht

Immer mehr Banken ermöglichen ihren Kunden, Bitcoin zu kaufen oder mit der Kryptowährung zu handeln. Doch all dies beeindruckt Branson offenbar wenig. Er betrachtet Bitcoin weiterhin skeptisch, wie das Handelsblatt berichtet.

Der leichte Zugang verschafft keine Legitimität

Der Chef der BaFin warnte daher neuerlich vor Bitcoin, weil diese Kryptowährung keinen inneren Wert habe. Zwar habe Bitcoin bis zu einem gewissen Grad an Legitimität gewonnen, doch das mache den Token noch lange nicht zu einer sinnvollen Investition, gab Branson an.

Diese definiere sich nicht durch eine leichtere Zugänglichkeit, der spekulative Charakter von Bitcoin habe sich aus seiner Sicht nicht verändert, sagte Branson. Die BaFin werde den Verbraucherschutz bei Bitcoin-Angeboten weiterhin nicht aus den Augen lassen.

Die USA sind deutlich aufgeschlossener

Gleichzeitig hält Mark Branson wenig davon, Bitcoin den Zugang zur traditionellen Finanzwelt zu versperren. Ganz im Gegenteil, er ist überzeugt davon, dass dann mehr Anleger als bisher erkennen würden, dass Kryptowährungen reine Spekulationsobjekte sind.

US Kongress

Die Politik dürfe dieses Paralleluniversum nicht unbegrenzt wachsen lassen, Regulierung sei vonnöten. Während die Behörde in Deutschland dem Kryptoverse also weiterhin ausgesprochen skeptisch gegenübersteht, zeigen jene in den USA deutlich mehr Aufgeschlossenheit und nutzen ihren Vorsprung, um Kryptowährungen rechtlich auf saubere Beine zu stellen.

