Das x402 AI-Zahlungsprotokoll von Coinbase erlebt einen 10.000%igen Anstieg der Aktivität

Das steigende Interesse der Entwickler hat die Einführung von x402-basierten Token angeheizt.

Das experimentelle x402-Zahlungsprotokoll von Coinbase, mit dem KI-Agenten und Menschen direkt mit Stablecoins über das Internet bezahlen können, hat eine explosionsartige Entwicklung erfahren.

Wichtigste Erkenntnisse: Das x402-Protokoll von Coinbase verzeichnete einen 10.000%igen Anstieg der Transaktionen und verarbeitete fast 500.000 Zahlungen in einer Woche.

Das Protokoll belebt den HTTP 402 „Payment Required“-Code wieder, um sofortige Stablecoin-Zahlungen auf der Kette zu ermöglichen.

Laut den Daten von Dune Analytics hat das Zahlungsprotokoll im letzten Monat einen Anstieg der Transaktionen um mehr als 10.000% verzeichnet.

x402 von Coinbase belebt HTTP 402 wieder, um sofortige On-Chain-Zahlungen zu ermöglichen

Der im Mai vorgestellte x402 stellt den seit langem nicht mehr verwendeten HTTP 402-Statuscode „Zahlung erforderlich“ als native Internet-Zahlungsschicht neu dar.

Er ermöglicht automatische Echtzeit-Transaktionen ohne Kreditkarten oder Zwischenhändler.

Nutzer oder KI-Agenten können einen Dienst anfordern, eine 402-Zahlungsaufforderung erhalten und eine signierte Stablecoin-Zahlung senden, die das System auf der Kette verifiziert.

Vom 14. bis 20. Oktober wurden über das Protokoll fast 500.000 Transaktionen abgewickelt, eine Steigerung von 10.780% gegenüber dem Vormonat.

Die Aktivität erreichte am Freitag mit 239.505 Transaktionen ihren Höhepunkt, während am Donnerstag ein Rekordvolumen von 332.000 Dollar verzeichnet wurde.

Der plötzliche Anstieg kommt vor dem Hintergrund der wachsenden Aufmerksamkeit für „agentische KI“, autonome künstliche Intelligenzsysteme, die in der Lage sind, Finanzen und Ressourcen zu verwalten, was diese Woche im Bericht 2025 State of Crypto von a16z Crypto hervorgehoben wurde.

Das Unternehmen prognostiziert, dass solche Agenten bis zum Jahr 2030 bis zu 30 Billionen Dollar an autonomen Transaktionen durchführen könnten.

x402 growing like crazy



link in thread https://t.co/xAghleCzJq — Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 24, 2025

Die Coinbase-Entwickler Kevin Leffew und Lincoln Murr erklärten im August, dass x402 eine neue Finanzschicht für digitale Agenten schaffen könnte, die es ihnen ermöglicht, ohne menschliches Zutun für Rechenleistung, Speicherplatz oder sogar Transport zu bezahlen.

„Sie brauchen atomare Zahlungen, programmierbare Richtlinien und zusammensetzbare Wallets“, schrieben sie. „Ethereum und Stablecoins bieten ihnen genau das.“

Laut KuCoin Ventures haben auch Entwickler damit begonnen, das x402-Framework zu nutzen, um neue Token zu lancieren, was eine Welle von x402-getriebenen Memecoin-Projekten ausgelöst hat.

Der Trend war so stark, dass CoinGecko die Kategorie „x402-Token“ als separate Kategorie einführte, die seitdem zu einem Markt von 180 Millionen Dollar angeschwollen ist, was einem Anstieg von 266% in nur 24 Stunden entspricht.

Das neue Protokoll von Coinbase unterstreicht eine größere Verschiebung hin zur Integration von KI und On-Chain-Finanzierung, bei der Maschinen autonom Zahlungen und Daten ohne Dritte verarbeiten können.

Wenn die Akzeptanz im derzeitigen Tempo anhält, könnte x402 das erste funktionierende Bridging zwischen KI-Systemen und Blockchain-basierten Wirtschaftsaktivitäten werden, ein wichtiger Schritt in Richtung dessen, was Coinbase einmal als „Behebung des ersten Fehlers des Internets“ bezeichnet hat.

Coinbase steht unter Beobachtung, nachdem eine Schwachstelle im KI-Codierungstool Sicherheitsrisiken aufgedeckt hat

Letzten Monat löste eine Sicherheitslücke in Cursor, dem KI-gestützten Programmierassistenten, der Berichten zufolge von allen Coinbase-Ingenieuren verwendet wird, sowohl in der Krypto- als auch in der Cybersicherheitsgemeinde große Besorgnis aus.

Die als „CopyPasta License Attack“ bezeichnete Schwachstelle wurde von der Cybersicherheitsfirma HiddenLayer aufgedeckt und ermöglicht es Hackern, versteckte Markdown-Anweisungen einzufügen, die Malware über Entwicklerdateien wie README.md und LICENSE.txt verbreiten.

Einmal ausgelöst, kann der Angriff ganze Codebasen mit minimalen Benutzeraktionen kompromittieren.

HiddenLayer demonstrierte, wie die Schwachstelle unbemerkt bösartigen Code einschleusen kann, mit dem Daten gestohlen, Hintertüren geschaffen oder wichtige Systeme verändert werden können.

Das Unternehmen erklärte, dass ähnliche Risiken auch in anderen KI-Codierungswerkzeugen wie Windsurf, Kiro und Aider bestehen. Die Enthüllung erfolgte kurz nachdem Brian Armstrong, CEO von Coinbase, bekannt gegeben hatte, dass KI inzwischen bis zu 40 % des Codes des Unternehmens schreibt, wobei geplant ist, diese Zahl auf 50 % zu erhöhen.

Kritiker, darunter Entwickler und Akademiker, warnten, dass die schnelle Einführung von KI bei Coinbase die Assets der Nutzer und die Kerninfrastruktur gefährden könnte.