Das von Cathie Wood unterstützte Solana Treasury explodiert um 50% nach der Bekanntgabe von „aggressiven“ M&A- und SOL-Käufen

Solmate Infrastructure nutzt sein beträchtliches Kapital und den vergünstigten SOL-Token-Schatz, um von seinem neuen strategischen Zentrum in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus aggressiv grundlegende Teile des Solana-Ökosystems aufzubauen und zu erwerben.

Solmate Infrastructure, eine von Cathie Wood unterstützte, auf Solana fokussierte Treasury für digitale Assets, verzeichnete am Mittwoch einen Kursanstieg von fast 50%, nachdem das Unternehmen Pläne für eine aggressive Fusions- und Übernahmestrategie bekannt gegeben und weitere Käufe von Solana (SOL) zu vergünstigten Marktpreisen bestätigt hatte.

Das an der Nasdaq notierte Unternehmen SLMT, das sich kürzlich von Brera Holdings umbenannt hat, gab bekannt, dass es die Montage seiner ersten Validator-Hardware in den Vereinigten Arabischen Emiraten abgeschlossen hat und sich auf die Markteinführung des ersten „leistungsstarken Solana-Validators“ in der Region vorbereitet, wie es heißt.

Der Validator, der in einem neu ausgewählten Rechenzentrum in den Vereinigten Arabischen Emiraten untergebracht ist, ist Teil des Plans von Solmate, die reale Infrastruktur mit der wachsenden Treasury für digitale Vermögenswerte zu integrieren.

Solmate kauft SOL nach $50M-Übernahme mit Abschlag

Laut einer Unternehmensmitteilung hat Solmate SOL-Token „mit einem historischen Abschlag auf den Marktpreis“ erworben, um den Betrieb des Validators zu unterstützen.

Das Unternehmen hat den Umfang des Kaufs nicht bekannt gegeben, aber Anfang des Monats bestätigte es einen Kauf von SOL-Token im Wert von 50 Millionen Dollar mit einem Abschlag von 15 % während des „schlimmsten Liquidationsereignisses in der Geschichte der Kryptowährung“.

Die Aktie des Unternehmens kletterte auf ein Tageshoch von $12,55, bevor sie sich bei $11,70 einpendelte, womit Solmate Infrastructure eine Marktkapitalisierung von rund $754 Millionen erreichte.

Der Schritt folgt auf die kürzliche Bekanntgabe einer 11,5%igen Beteiligung von Ark Invest an Solmate und signalisiert ein wachsendes institutionelles Interesse an Solana-basierten Treasury- und Infrastrukturprojekten.

Chief Executive Officer Marco Santori, ehemaliger Chief Legal Officer bei Kraken, sagte, dass sich das Unternehmen bei seinen Fusionen und Übernahmen auf strategische Akquisitionen in der gesamten Wertschöpfungskette von Solana konzentrieren wird und nicht auf einfache umsatzorientierte Transaktionen.

„Wir sind nicht daran interessiert, kleinere Unternehmen zu übernehmen“, sagte Santori. „Wir zielen auf Unternehmen ab, für die unsere SOL-Treasury der Treibstoff für ihren Wachstumsmotor sein wird – so wie es für uns der Fall ist.“

Solmate Press Release Quelle: Globalnewswire

Das Unternehmen gab außerdem eine Änderung der Vereinbarung über die Registrierungsrechte für seine überzeichnete PIPE-Finanzierung (Private Investment in Public Equity) in Höhe von 300 Millionen Dollar bekannt.

Die Registrierungserklärung für PIPE-Investoren wird voraussichtlich bis zum 22. November bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht werden.

Solmate sagte, dass die Änderung dem Unternehmen mehr Flexibilität bei der Fertigstellung von Infrastrukturprojekten und der Vorbereitung weiterer Akquisitionen verschafft.

Die im September abgeschlossene Finanzierungsrunde von Solmate in Höhe von 300 Millionen Dollar wurde von ARK Invest, der Solana Foundation, dem frühen Solana-Investor RockawayX und der Pulsar Group aus den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt.

Dem Vorstand des Unternehmens gehören der Wirtschaftswissenschaftler Dr. Arthur Laffer und der CEO von RockawayX, Viktor Fischer, an, während die Solana Foundation das Recht hat, zwei Direktoren zu ernennen.

Solana verzeichnet einen Rekord an institutionellen Anteilen: 20 Firmen kontrollieren 3,86 Mrd. $ in SOL

Die Daten der strategischen Solana-Reserve zeigen, dass 20 institutionelle Unternehmen jetzt mehr als 20,3 Millionen SOL im Wert von etwa 3,86 Milliarden Dollar halten, was etwa 3,5 % des zirkulierenden Angebots des Tokens entspricht.

Die kombinierten Staking-Reserven dieser Unternehmen belaufen sich auf mehr als 1,8 Milliarden Dollar, was einer durchschnittlichen Rendite von 7,7% entspricht.

Forward Industries führt die institutionellen Beteiligungen mit 6,82 Millionen SOL im Wert von etwa $1,29 Milliarden an.

Das Unternehmen hat vor kurzem einen 25-köpfigen Krypto-Beirat gegründet, dem Branchengrößen wie der Helium-Gründer Amir Haleem, Cindy Leow von Drift Labs und Robert Leshner, CEO von Superstate, angehören.

Helius Medical Technologies, umbenannt in HSDT Solana Company, hält etwa 2,2 Millionen SOL im Wert von 417 Millionen Dollar. Das Unternehmen kündigte vor kurzem weitere Übernahmen an, weniger als drei Wochen nach Abschluss einer Privatplatzierung in Höhe von $500 Mio. unter der Leitung von Pantera Capital, mit einer möglichen Erweiterung auf 1,25 Mrd. $ durch geheftete Optionsscheine.

Auch DeFi Development Corp. hat in diesem Monat seine SOL-Reserven aufgestockt und den Bestand trotz des jüngsten Marktabschwungs um 4,7% auf $426 Mio. erhöht. Das Unternehmen sagte, der Kauf spiegele sein Vertrauen in den langfristigen Wert von Solana wider, auch wenn große Institutionen wie BlackRock Berichten zufolge ihr Engagement angesichts der geopolitischen Volatilität reduziert haben.

Das Unternehmen sagte, der Kauf spiegele sein Vertrauen in den langfristigen Wert von Solana wider, auch wenn große Institutionen wie BlackRock ihr Engagement angesichts der geopolitischen Volatilität reduziert haben sollen.

Zu den anderen bemerkenswerten Akteuren gehören Sharps Technology mit 2,14 Millionen SOL im Wert von 405 Millionen Dollar, Upexi Inc. mit 2 Millionen SOL im Wert von 379 Millionen Dollar und das auf Solana fokussierte Biotechnologieunternehmen Solana Company (HSDT), das nun ein Gesamtvermögen von über 500 Millionen Dollar kontrolliert.

Auf dem gesamten Markt wird Solana von institutionellen Kunden immer stärker angenommen. VisionSys AI hat vor kurzem eine Solana-Treasury-Initiative in Höhe von 2 Mrd. USD in Zusammenarbeit mit Marinade Finance vorgestellt, während die Fitell Corporation eine Kreditlinie in Höhe von 100 Mio. USD für den Aufbau einer Solana-basierten Treasury im Rahmen ihrer geplanten Umbenennung in Solana Australia Corporation erhielt.