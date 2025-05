Coinbase Q1 Umsatzanstieg trotz Gewinnrückgang

Coinbase Global meldete am Donnerstag gemischte Ergebnisse für das erste Quartal. Der Umsatz stieg, aber der Gewinn ging deutlich zurück, da die größte US-amerikanische Kryptobörse mit höheren Kosten und Marktvolatilität konfrontiert war, die durch erratische makroökonomische Signale und anhaltende Turbulenzen bei digitalen Assets verursacht wurden.

Das in San Francisco ansässige Unternehmen teilte mit, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 24% auf $2 Mrd. gestiegen ist. Dieser Wert lag jedoch um etwa 10% unter dem des Vorquartals und verfehlte die Analystenschätzungen von $2,1 Mrd., wie aus den Daten der LSEG hervorgeht.

Der Transaktionsumsatz war mit einem Anstieg von 17,3% auf $1,26 Mrd. weiterhin ein wichtiger Faktor. Gleichzeitig stiegen die Einnahmen aus dem wachsenden Abonnement- und Dienstleistungsgeschäft des Unternehmens um 37% auf $698,1 Millionen. Zu diesem Bereich gehören Angebote wie Staking und Verwahrungsdienste, die weniger von der Handelsaktivität abhängig sind.

Hohe Marketingausgaben und Asset-Verluste schmälern Coinbase-Gewinn

Der Nettogewinn für das Quartal brach um 94% auf $66 Mio. oder 24 Cents pro Aktie ein, da das Unternehmen Verluste im Zusammenhang mit dem sinkenden Wert seiner Kryptobestände verbuchte.

Coinbase bewertet diese Assets vierteljährlich zum Markt und ist damit den volatilen Schwankungen der Kryptowährungspreise ausgesetzt. Auf bereinigter Basis meldete das Unternehmen einen Nettogewinn von $526,6 Mio. bzw. $1,94 pro Aktie, verglichen mit $2,53 vor einem Jahr.

Die Betriebskosten stiegen um 51% auf $1,3 Mrd., was auf höhere Marketingausgaben und Verluste bei gehaltenen Krypto Assets zurückzuführen ist. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel um rund 2% und hat in diesem Jahr bisher 17% verloren.

Coinbase setzt auf Derivate, da die Nutzerbasis über den Handel hinaus wächst

Trotz des Gewinnrückgangs verzeichnete die Plattform die zweithöchste monatliche Nutzerzahl in der Unternehmensgeschichte. Chief Financial Officer Alesia Haas sagte, dass viele Kunden jetzt eine breitere Palette von Dienstleistungen über den Handel hinaus in Anspruch nehmen. „Wir gewinnen Marktanteile, wir steigern den Nutzen“, sagte sie. „Wir sehen eine gesunde Reifung der Produkte“.

Coinbase kündigte außerdem die Übernahme von Deribit im Wert von 2,9 Mrd. $ an. Der Schritt signalisiert das Bestreben des Unternehmens, tiefer in den Krypto-Derivatemarkt zu expandieren, einen Sektor, in dem Deribit im vergangenen Jahr ein Volumen von fast 1,2t Dollar abwickelte.

Mit Blick auf die Zukunft sagte Coinbase, dass es für das zweite Quartal einen Umsatz aus Abonnements und Dienstleistungen zwischen 600 und 680 Mio. $ erwartet. Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass es im April etwa 240 Mio. $ an Transaktionseinnahmen erzielt hat. Während die Einnahmen aus dem Stablecoin USDC von Circle im Vergleich zum Vorquartal um 32% auf 298 Mio. $ stiegen, wurde das Wachstum teilweise durch niedrigere durchschnittliche Zinssätze gedämpft.