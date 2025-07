Chinas KI DeepSeek sagt den Preis von XRP, Dogecoin und Cardano bis Ende 2025 voraus

Transparenz Jede Form von Investment birgt Risiken. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihr eingesetztes Kapital teilweise oder vollständig verlieren. Der Zugang zu dieser Plattform ist auf Personen beschränkt, die sich in Ländern oder Regionen befinden, wo die angebotenen Handels- und Anlageformen gesetzlich erlaubt sind. Die Nutzung unserer Dienste ist ausschließlich für Individuen vorgesehen, die nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften dazu berechtigt sind. Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob die hier angebotenen Investmentmöglichkeiten in Ihrem Land oder Ihrer Region dem Anlegerschutz unterliegen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, eine gründliche Prüfung (Due Diligence) durchzuführen. Bitte beachten Sie, dass wir möglicherweise Provisionen von den auf dieser Website präsentierten Unternehmen erhalten.

DeepSeek, Chinas führende öffentlich zugängliche KI, geht davon aus, dass zahlreiche prominente Altcoins in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 neue Allzeithochs erreichen werden, beflügelt durch den außergewöhnlichen Aufwärtstrend von Bitcoin.

Am vergangenen Montag erreichte Bitcoin mit 122.838 $ einen beispiellosen Höchststand und stellte damit einen neuen Rekord auf. Analysten gehen davon aus, dass diese Dynamik, wenn sie anhält, die Akzeptanz von Kryptowährungen weltweit beschleunigen könnte.

Diese beeindruckende Rallye hat den Optimismus in der gesamten Kryptowährungsbranche neu entfacht. Viele spekulieren, dass die bevorstehende Hausse den historischen Anstieg von 2021 in den Schatten stellen und die wichtigsten Altcoins in ungeahnte Höhen treiben könnte.

Nachfolgend finden Sie die digitalen Währungen, bei denen DeepSeek AI bis Weihnachten ein starkes Aufwärtspotenzial erwartet.

XRP (Ripple): DeepSeek AI prognostiziert konservativ Potenzial für eine leichte Verdoppelung in fünf Monaten

Laut DeepSeek AI könnte XRP von Ripple bis Ende 2025 auf $7 steigen, was eine leichte Verdoppelung des aktuellen Kurses von etwa $3,52 bedeuten würde.

Dieser optimistische Ausblick ist auf die explosive Rallye von XRP in diesem Jahr zurückzuführen. Am 18. Juli verzeichnete er ein neues Allzeithoch bei $3,65 und übertraf damit seinen bisherigen Höchststand von $3,40 im Jahr 2018, wobei die Aufwärtsdynamik nach wie vor ungebrochen ist.

Die institutionelle Akzeptanz, die regulatorische Klarheit und die Spekulationen über einen möglichen XRP-Spot-ETF stärken ebenfalls das Vertrauen der Anleger, was zu massiven Zuflüssen von privaten und institutionellen Akteuren führen könnte.

XRP glänzt weiterhin als eine schnelle, kosteneffiziente und regulierungsfreundliche Lösung für den globalen Zahlungsverkehr. Im Jahr 2024 erkannte der Kapitalentwicklungsfonds der Vereinten Nationen (UNCDF) XRP dafür an, dass es sofortige grenzüberschreitende Überweisungen ermöglicht, ohne auf traditionelle Banken angewiesen zu sein.

In einem wichtigen Gerichtsurteil aus dem Jahr 2023 wurde festgestellt, dass XRP-Verkäufe im Einzelhandel nicht als Wertpapiertransaktionen gelten, wodurch die vorherige aggressive Haltung der SEC gegenüber Ripple und anderen Krypto-Altcoins untergraben wurde.

Im März gab der CEO von Ripple, Brad Garlinghouse, bekannt, dass der Rechtsstreit mit der SEC offiziell beendet wurde. Damit wurde ein wichtiges Hindernis beseitigt und die Stimmung der Anleger gegenüber XRP und dem gesamten Kryptomarkt gestärkt.

Gegenwärtig bewegt sich XRP unterhalb der Widerstandszone von $3,60. Ein klarer Ausbruch über diese Marke könnte die konservative DeepSeek-Prognose von $7 zum Jahresende erreichbar machen.

Der Konkurrent AI ChatGPT ist jedoch der Ansicht, dass XRP die Prognosen von DeepSeek aufgrund der bisherigen Entwicklung in diesem Jahr leicht verdreifachen könnte. Ein solch hohes Ziel erfordert einen wichtigen Katalysator, wie z.B. günstige regulatorische Reformen in den USA. Unter der Trump-Administration könnte eine klarere Gesetzgebung einen Bullenmarkt auslösen, der sogar den Goldrausch von 2021 in den Schatten stellt.

In den letzten 12 Monaten ist XRP um 480 % gestiegen und hat damit das Wachstum von Bitcoin (78%) im gleichen Zeitraum übertroffen.

Dogecoin ($DOGE): DeepSeek AI sagt voraus, dass dieser Meme Coin-Pionier vor dem Durchbruch steht

Dogecoin ($DOGE), ursprünglich als Parodie im Jahr 2013 ins Leben gerufen, hat sich zu einem Krypto-Giganten mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 40 Milliarden Dollar entwickelt, gestützt durch seine leidenschaftliche Community und seinen steigenden Nutzen.

In der Regel spiegelt DOGE die Kursbewegungen von Bitcoin wider und kombiniert einen durch Meme ausgelösten Hype mit einer dauerhaften Marktpräsenz.

Dogecoin wird derzeit bei $0,2669 gehandelt und hat innerhalb von sieben Tagen um 40 % und in den letzten dreißig Tagen um 80 % zugelegt. Sein RSI-Wert von 80 deutet auf eine kurzfristige Korrektur hin, während Trader von diesem Aufwärtstrend profitieren. Aber keine Angst, eine solche Bewegung würde eine Konsolidierung vor dem nächsten Aufwärtstrend ermöglichen.

Die Chartanalyse deutet auf ein absteigendes Keilmuster hin, das sich von November bis April herausgebildet hat und typischerweise ein Vorbote eines zinsbullischen Ausbruchs ist.

DeepSeek AI geht davon aus, dass DOGE in einem ausgedehnten Bullenmarkt auf bis zu $1 klettern könnte, was einer potenziellen 4-fachen Rendite gegenüber dem aktuellen Wert entspräche.

Was die Akzeptanz angeht, so gewinnt Dogecoin weiterhin an Zugkraft. Tesla akzeptiert DOGE-Zahlungen für ausgewählte Artikel, und Zahlungsplattformen wie PayPal und Revolut integrieren nun DOGE-Transaktionen, was die realen Anwendungsfälle verstärkt.

Cardano ($ADA): DeepSeek AI sagt dieser nachhaltigen Blockchain das 11-fache voraus

Cardano ($ADA) ist in den letzten sieben Tagen aufgrund der anhaltenden Nachfrage um 20 % gestiegen. Kürzlich erregte es die Aufmerksamkeit von US-Präsident Donald Trump, der über seine Plattform Truth Social andeutete, ADA in eine strategische Kryptoreserve aufzunehmen.

Obwohl sein Vorschlag hauptsächlich den Kauf von Bitcoin durch die Regierung betraf, würde der Erwerb von Cardano nur durch beschlagnahmte Assets erfolgen. Nichtsdestotrotz unterstreicht seine Erwähnung die Bedeutung von Cardano in der Krypto-Industrie.

Cardano wurde von Ethereum-Mitbegründer Charles Hoskinson gegründet und ist für seine akademisch strenge Entwicklung, seine Skalierbarkeit und sein umweltfreundliches Framework bekannt.

Mit einer Marktkapitalisierung von 31,9 Milliarden Dollar bleibt ADA ein starker Konkurrent von Ethereum und gewinnt an Boden gegenüber anderen wachstumsstarken Plattformen wie Solana.

DeepSeek AI prognostiziert, dass ADA bis Ende 2025 $10 erreichen könnte, mehr als das Elffache des aktuellen Preises von $0,8823.

Aus technischer Sicht hat sich ADA seit Ende 2024 innerhalb eines fallenden Keils konsolidiert. Ein Ausbruch über die Widerstandsmarke von $1,10 könnte bis zum Herbst eine Rallye in Richtung $1,50 auslösen.

Selbst ohne einen ausgewachsenen Bullenmarkt, der für einen Sprung auf $10 erforderlich wäre, würde das Erreichen des konservativen DeepSeek-Ziels von $5 bis zum Jahreswechsel das bisherige Rekordhoch von ADA bei $3,09 deutlich übertreffen.

TOKEN6900: Neuer Meme Coin mit 1000-facher Rendite als Ziel

DeepSeek AI erwartet zwar ein beträchtliches Wachstum bei den Top-Altcoins, doch ihre beträchtliche Marktkapitalisierung könnte extreme Gewinne begrenzen.

Für Trader, die exponentielle Renditen anstreben, zeichnet sich eine neue Welle von Meme Coins mit außergewöhnlichem Gewinnpotenzial ab.

Ein solcher Token ist TOKEN6900 (T6900), ein ERC-20 Meme Coin, der letzte Woche seinen Vorverkauf begonnen hat.

Bisher hat TOKEN6900 mehr als $989.510 von Investoren erhalten, was die starke frühe Nachfrage und die vielversprechenden Aussichten nach dem Börsengang widerspiegelt.

Im Gegensatz zu anderen Meme Coins, die auf Nützlichkeit ausgerichtet sind, macht sich TOKEN6900 seine reine Hype-Identität zu eigen und nutzt Ironie, aggressives Marketing und FOMO, um das Wachstum anzukurbeln.

Auf der Website des Projekts heißt es kühn: “Es ist nicht auf Fundamenten aufgebaut. Es basiert auf Wahnvorstellungen, Ironie und der kollektiven Halluzination von Online-Tradern.”

TOKEN6900 bezieht sich auf SPX6900, ein weiteres Meme-Token, das auf absurdem Humor basiert und an die Tech-Blase der späten 90er Jahre erinnert.

Der Gesamtvorrat ist auf 930.993.091 Token festgelegt – genau einer mehr als der Vorverkaufsvorrat von SPX6900, was den satirischen Ansatz der Marke unterstreicht.

Diese Strategie scheint erfolgreich zu sein, wie die raschen Fundraising-Meilensteine zeigen. Obwohl es TOKEN6900 an Nutzen mangelt, bieten Staking-Funktionen neben spekulativen Handelsgewinnen zusätzliche Einkommensmöglichkeiten.

Interessierte Käufer können über die offizielle Website an dem Vorverkauf zum aktuellen Preis von $0,006575 teilnehmen.

Da die Preise im Laufe des Tages steigen werden, kann eine frühzeitige Teilnahme den besten Einstiegspreis für diejenigen sichern, die von dem Wachstum profitieren möchten.

Halten Sie sich über das Projekt auf dem Laufenden, indem Sie den offiziellen X- und Instagram-Konten folgen