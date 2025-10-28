ChatGPTs XRP-Analyse: XRP ETF durchbricht $100M und Garlinghouse sieht Trump im Krypto-Board

Die XRP-Analyse von ChatGPT hat ergeben, dass sich XRP bei $2,6834 in einer wichtigen Entscheidungszone konsolidiert, da der XRP-ETF ein verwaltetes Vermögen von über $100 Millionen erreicht hat.

In der Zwischenzeit wird der CEO von Ripple, Brad Garlinghouse, Berichten zufolge für den Krypto-Beirat von Präsident Trump in Betracht gezogen, und die Bestände von Evernorth erreichen 388,7 Mio. XRP bei 95% des Ziels.

Die XRP-Analyse von ChatGPT fasst 26+ technische Indikatoren im wichtigen Entscheidungsbereich von $2,61-$2,74 zusammen.

Schlüssel EMA Sandwich Zone

XRP bei $2,6834 zeigt eine Erholung von +12,5% gegenüber dem Tief vom 16. Oktober bei $2,3843. Handel in der Spanne zwischen $2,6905 (Hoch) und $2,6013 (Tief).

Der RSI bei 40,67 nähert sich dem überverkauften Bereich.

Die gleitenden Durchschnitte zeigen eine gemischte Struktur:

Oberhalb der 20-Tage-Linie bei $2,5614 ( -4,6% )

bei ( ) 200-Tage-Linie bei $2,6116 ( -2,7% ) als Unterstützung

bei ( ) als Unterstützung Aber unterhalb der 50-Tage-Linie bei $2,6924 ( +0,3% )

bei ( ) 100-Tage-Linie bei $2,7361 (+2,0%) als Widerstand.

Schlüssel-Sandwich zwischen den EMAs.

Der MACD ist schwach zinsbullisch bei 0,0435, aber das Histogramm ist negativ bei -0,1011, was auf einen Verlust des Momentums hinweist.

Ein hoher ATR-Wert bei 2,4416 bestätigt das Ausbruchspotenzial. Konsolidierung im Bereich von $2,61-$2,74 seit 2 Wochen bei abnehmendem Volumen. Das historische Muster deutet auf eine 60%ige Ausbruchswahrscheinlichkeit gegenüber einem 40%igen Zusammenbruch hin.

ETF-Meilenstein trifft auf politische Integration

XRP ETF überschreitet innerhalb weniger Wochen die Marke von $100 Millionen verwaltetem Vermögen.

Community betont: “Institutionen bewegen sich leise, das ist kein Privatkundengeld, das sind Institutionen, die ihre Taschen füllen, bevor die Schlagzeilen sie einholen. XRP kommt nicht zu spät, es fängt gerade erst an.”

Berichten zufolge gilt Garlinghouse auch als „führender Kandidat für Präsident Trumps neuen Krypto-Beirat“.

Außerdem hat Ripple Ripple Prime vorgestellt, nachdem es einen 1,25 Milliarden Dollar Deal abgeschlossen hat. Evernorth Holdings erreicht zur gleichen Zeit 388,7 Mio. XRP(95% des Ziels) mit einem durchschnittlichen Kaufkurs von 2,44 $.

With today’s close of Hidden Road (now Ripple Prime), Ripple has announced 5 major acquisitions in ~2 years (GTreasury last week, Rail in August, Standard Custody in 2024, Metaco in 2023). As we continue to build solutions towards enabling an Internet of Value – I’m reminding you… https://t.co/O5Uub7ulw9 — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) October 24, 2025

Garlinghouse erklärt außerdem: „XRP ist das Herzstück von allem, was Ripple tut – Lock-in.“ Diese Aussage hat den Optimismus der XRP-Gemeinschaft angeheizt.

Auch heute stieg XRP um 3% auf $2,63, nachdem der Influencer James Wynn mehr als $25.000 investiert hatte und prognostizierte, dass der Token $500 oder $1.000 erreichen und das globale Finanzwesen mit Hilfe der Reserven von Ripple umgestalten würde.

Imagine this. $XRP teleports over $500 per coin instantly.



The administration then use the premine to pay off the $35T debt



Whole new financial system. Ripple at the centre of everything.



Early holders are now upper class elite humanoids



– Wynn — James Wynn (@JamesWynnReal) October 26, 2025

Institutionelle Akkumulationsphase

XRP hält eine Marktkapitalisierung von $161,38B(+2,32% ).

). Das Volumen stieg um +41,65% auf $4,97B , was einer Quote von 3,07% entspricht.

auf , was einer Quote von entspricht. Marktbeherrschung 4,14% ( -0,01% ).

( ). Anzahl der Inhaber 484,600.

Angesichts der Entwicklung in dieser Woche stellt der Analyst fest: “XRP hatte einen der besten wöchentlichen Kerzenschlüsse, zurück über der wöchentlichen Ichimoku-Basislinie. Allzeithochs kommen” mit Zielen zwischen $5-$10.

$XRP had one of the best weekly candle closes tonight. Back above the weekly Ichimoku baseline.

All time highs are coming pic.twitter.com/C7mgiife3O — The Great Mattsby (@matthughes13) October 27, 2025

Soziales Empfinden: Institutionelle Akkumulationserzählung

LunarCrush zeigt AltRank 704 ( +346 ).

( ). Galaxy Score 66 ( +14 ).

( ). Engagements 7.17M ( -2.45M )

( ) Erwähnungen 24.65K ( -1.81K ).

( ). Soziale Dominanz 3,15% ( +0,25% )

( ) Stimmung 86% positiv.

Vor allem auf der Zeitachse sind die Analysten sehr scharf darauf, dass„XRP heute BTC outperformt“ mit “XRPETH weekly RSI made bull div, first since June 2024. Sehr bullisch XRP > ETH in den nächsten 3 Monaten.“

Die technischen Diskussionen konzentrieren sich auf “hält sich innerhalb des mittleren Basiskanals und deutet auf eine Akkumulation hin. Solange XRP sich hält, wird eine Aufwärtsbewegung erwartet.”

Tradern wird empfohlen,„bei $5-$10 auszusteigen und Mondtaschen zu verlassen, abhängig von den breiteren Märkten“, wobei„$2,85 als nächster Verkaufswall“ als kritischer Widerstand jenseits des EMA-Clusters identifiziert wurde.

ChatGPT’s XRP Analyse: ETF-Meilenstein testet Ausbruch

Die XRP-Analyse von ChatGPT zeigt, dass XRP an einem entscheidenden Punkt steht.

Unmittelbarer Widerstand $2,6924 ( 50-Tage-EMA )

( ) Hauptwiderstand 2,7361 $ ( 100-Tage-EMA ).

( ). Bei einem Ausbruch über $2,74 und entsprechendem Volumen liegen die Ziele bei $2,80-$3,00 .

und entsprechendem Volumen liegen die Ziele bei . Unterstützung bei $2,6116 ( 200-Tage-EMA ).

( ). Wichtige Unterstützung bei $2,5614 ( 20-Tage-EMA ).

( ). Ein Durchbruch unter $2,61 löst eine Korrektur in Richtung $2,56-$2,45 aus.

Drei-Monats-Prognose für XRP

Bullischer Ausbruch (40%)

Ausbruch über $2,74 mit Volumen treibt Rallye in Richtung $2,80-$3,00 (4-12% Aufwärtsbewegung), dann $3,20-$3,50 (19-30% Aufwärtsbewegung).

Erfordert RSI über 50 und Volumen über 120M.

Bärenhafte Auflösung (35%)

Eine Ablehnung bei $2,69 mit einem Durchbruch unter $2,61 löst einen Rückgang in Richtung $2,56-$2,45 (2-7% Abwärtsbewegung) aus.

Erweiterte Konsolidierung (25%)

Eine anhaltende Spanne von $2,61-$2,74 für 5-10 Tage ermöglicht eine institutionelle Akkumulation vor einem katalysatorbedingten Ausbruch.

ChatGPTs XRP-Analyse: Institutionelle Positionierung wartet auf Katalysator

Nächstes Ziel: $2,80-$3,00 wenn $2,74 durchbrochen wird, $2,56-$2,45 wenn $2,61 scheitert

Der XRP-ETF, der innerhalb weniger Wochen die $100 Mio.-Marke knackt, deutet auf institutionelles Interesse hin, während die 388,7 Mio. XRP-Akkumulation von Evernorth bei $2,44 Unterstützung bietet.

Die mögliche Rolle von Garlinghouse im Trump Crypto Advisory Board und sein Auftritt in Dubai mit Saylor, Raoul und CZ bestätigen die Integration.

Der RSI von 40,67 und das rückläufige Volumen deuten jedoch auf eine Konsolidierungsmüdigkeit hin.

Die wichtige Entscheidungszone zwischen $2,61 und $2,74 erfordert eine Bestätigung des Ausbruchs; die beste Strategie besteht darin, auf einen entscheidenden Ausbruch mit Volumenausweitung zu warten.

Ripples monatliche Rekordausschüttung von 650 Mio. XRP und der RLUSD-Meilenstein von $900 Mio. unterstützen den Nutzen, aber kurzfristig ist Klarheit erforderlich. Eine historische Ausbruchswahrscheinlichkeit von 60% spricht für die Bullen, wenn die $2,74 zurückerobert werden.