ChatGPT von OpenAI sagt den Preis von XRP, XMR und ADA nach dem jüngsten Marktabsturz voraus

Das jüngste Upgrade von ChatGPT, ChatGPT-5, sagt voraus, dass XRP, Monero und Cardano in den kommenden Monaten herausragende Renditen liefern könnten, die Investoren gerade rechtzeitig zur Weihnachtszeit belohnen könnten.

Allerdings ist der Weg nach oben im Moment noch turbulent. Letzten Donnerstag stieg Bitcoin auf ein neues Rekordhoch von $124.128 und übertraf damit seinen bisherigen Höchststand von $122.838, der nur einen Monat zuvor erreicht worden war.

Die Rallye kühlte sich schnell ab, nachdem das Bureau of Labor Statistics für Juli unerwartet hohe Inflationszahlen für die USA gemeldet hatte. Dies löste eine Welle von Gewinnmitnahmen aus, die den Kurs von BTC am darauffolgenden Montag kurzzeitig unter $115.000 fallen ließ.

Aber es gibt auch einen Silberstreif am Horizont: Die Branche erhält klarere Vorgaben von den US-Behörden. Präsident Trump hat vor kurzem den GENIUS Act unterzeichnet, das erste vollwertige Stablecoin-Gesetz des Landes, das vorschreibt, dass alle Stablecoins durch Rücklagen gedeckt sein müssen. Etwa zur gleichen Zeit hat die SEC das Project Crypto eingeführt, ein umfassendes Modernisierungsprojekt, das klären soll, wie die Wertpapiervorschriften auf digitale Assets anzuwenden sind.

Da diese Veränderungen den Weg ebnen, sagen Analysten, dass der Markt für eine weitere explosive Rallye bei Meme Coins und alternativen Token gerüstet sein könnte, die möglicherweise die Manie von 2021 übertrifft, mit XRP, Monero und Cardano an der Spitze, wenn sich die Prognose von ChatGPT als richtig erweist.

XRP (Ripple): ChatGPT prognostiziert 5-faches Wachstum und erreicht möglicherweise $10 bis zum Jahresende

ChatGPT prognostiziert, dass XRP ($XRP) bis Ende 2025 auf $10 klettern könnte, also mehr als das Fünffache seines aktuellen Kurses von $2,97

Die Performance des Tokens in diesem Jahr war bemerkenswert. Am 18. Juli kletterte er auf $3,65 und übertraf damit seinen Rekord von $3,40 aus dem Jahr 2018, bevor er um etwa 18,5 % auf das heutige Niveau korrigierte.

Die Akzeptanz nimmt weiter zu. Im Jahr 2024 wies der UN Capital Development Fund auf XRP als praktikable Lösung für internationale Überweisungen in Entwicklungsländern hin.

Ripple beendete Anfang dieses Jahres auch seinen jahrelangen Rechtsstreit mit der SEC, als die Behörde offiziell ihre Klage fallen ließ und damit ein Urteil aus dem Jahr 2023 bestätigte, wonach XRP-Verkäufe an Privatkunden keine Wertpapiere sind. Dieses bahnbrechende Ergebnis hat im Wesentlichen den Weg für die meisten legitimen Altcoins geebnet, um ähnliche Übergriffe der SEC zu vermeiden.

Wenn XRP seine Höchststände wieder erreicht, sieht ChatGPT $10 als realistischen Meilenstein an, wobei $15 in einem starken Bullenmarktszenario erreichbar sind.

Die technischen Daten sehen ausgewogen aus. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 50 und signalisiert damit nur ein leichtes Verkaufsmomentum, das bald nachlassen wird, sobald die Trader die jüngsten Gewinne eingestrichen haben.

Im vergangenen Jahr ist XRP um 427 % gestiegen und hat damit die Zuwächse von Bitcoin (93%) und Ethereum (64%) im gleichen Zeitraum weit übertroffen.

Monero ($XMR) Privacy Coin hält die Stellung inmitten des marktweiten Abschwungs

Monero (XMR) ist eine der populärsten Kryptowährungen, die sich auf den Schutz der Privatsphäre spezialisiert hat. Sie wurde entwickelt, um Transaktionen vollständig anonym und unauffindbar zu halten.

Im Gegensatz zu Bitcoin oder Ethereum, die jede Transaktion auf einer transparenten Blockchain aufzeichnen, verwendet Monero fortschrittliche Kryptographie wie Ringsignaturen, Tarnadressen und vertrauliche Transaktionen, um sowohl den Absender als auch den Empfänger zu verbergen. Das macht es zu einem Favoriten für Nutzer, die Wert auf finanzielle Privatsphäre legen.

Seit seiner Einführung im Jahr 2014 hat es sich zu einem Top-Projekt mit einer starken Community entwickelt. Während die Aufsichtsbehörden Monero wegen seiner Datenschutzfunktionen oft unter die Lupe nehmen, sehen seine Befürworter es als ein wichtiges Instrument für echte finanzielle Freiheit im digitalen Zeitalter.

Nach einem starken Dip auf unter $240 erholt sich Monero nun deutlich. Heute überstand XMR einen marktweiten Absturz, der den Preis von XRP um 4,8 %, den von Bitcoin um 2,5 % und den von Ethereum um 6,1 % drückte, während XMR um 1,5 % zulegte und bei $272 notierte.

Darüber hinaus zeigt die Grafik einen starken Anstieg des RSI von XMR, was auf eine zunehmende Kaufdynamik hindeutet. Sollte sich dies zu einer Rallye entwickeln, könnte XMR bis auf $400 steigen, wo er wahrscheinlich auf Widerstand stößt. Da die Unterstützung knapp über $300 liegt, ist es jedoch denkbar, dass ein Bullenmarkt zu einem neuen ATH für den Top Privacy Coin führen könnte.

Das aktuelle ATH von Monero liegt bei $542,33 und wurde im Jahr 2018 festgelegt.

Cardano ($ADA): ChatGPT sagt voraus, dass die umweltfreundliche Blockchain um 158% wachsen könnte

Cardano ($ADA) ist in den letzten 365 Tagen um 171% gestiegen und hat damit Bitcoin, Ethereum und Solana überflügelt und ist nach XRP der Coin mit der zweitbesten Performance im Bereich der Multibillionen-Dollar-Kapitalisierung. Dies ist vor allem auf die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen und skalierbaren Blockchain-Lösungen sowie auf das steigende Interesse an Stablecoins und der Tokenisierung von realen Assets zurückzuführen.

Sogar der mächtigste Staatschef der Welt ist auf sie aufmerksam geworden. In einem Beitrag auf Truth Social erwähnte Donald Trump ADA als Teil seines Vorschlags für eine strategische Kryptowährungsreserve der USA. Während Bitcoin das Hauptaugenmerk war, ist ADA eine vorgeschlagene Ergänzung, allerdings nur, wenn es durch staatliche Beschlagnahmungen und nicht durch direkte Käufe erworben wird.

Cardano wurde von Charles Hoskinson, einem Mitbegründer von Ethereum, ins Leben gerufen und zeichnet sich durch seinen Proof-of-Stake-Mechanismus, seinen geringen Energiebedarf und seine akademisch begutachtete Entwicklung aus – Eigenschaften, die weiterhin das Interesse von institutionellen und privaten Anlegern gleichermaßen wecken.

ChatGPT prognostiziert, dass ADA bei einer Marktkapitalisierung von 33,2 Mrd. USD bis Ende 2025 auf 2,36 USD steigen könnte und derzeit mit 0,9123 USD bewertet wird. Das wäre ein Anstieg von 158 % gegenüber dem aktuellen Kurs, obwohl er immer noch 24% unter seinem bisherigen Rekordhoch von $3,09 liegt, das im September 2021 erreicht wurde.

Aus charttechnischer Sicht hat sich ADA seit Ende 2024 in einem fallenden Keil konsolidiert. Ein Ausbruch über den Widerstand bei $1,10 könnte den Weg in Richtung $1,50 bis zum Herbst ebnen, während ein erfolgreicher Bullenlauf den Token schließlich auf das prognostizierte Ziel oder höher treiben könnte.

Bitcoin Hyper ($HYPER): Meme-getriebene Layer 2 Entriegelungsgeschwindigkeit für Bitcoin

Eine der heißesten Vorverkaufsgeschichten des Jahres fliegt unter dem Radar von ChatGPT, da sie sich noch im Vorverkauf befindet. Bitcoin Hyper ($HYPER) ist der erste Bitcoin Layer 2, der fortschrittliche Skalierungsfunktionen mit Meme-getriebener Kultur und Community-geführter Akzeptanz verbindet.

Sein Ziel ist es, BTC-Transaktionen zu beschleunigen, den Funktionsumfang zu erweitern und einer Philosophie treu zu bleiben, bei der die Gemeinschaft im Vordergrund steht.

Der Vorverkauf hat bereits 10,3 Mio. $ eingebracht. Einige Analysten erwarten 10-fache oder noch höhere Renditen, sobald die Plattform live geht.

Bitcoin Hyper basiert auf der Solana Virtual Machine (SVM) und ermöglicht blitzschnelle Smart Contracts für das Bitcoin-Ökosystem und beseitigt Engpässe wie langsame Bestätigungszeiten und teure Gebühren.

Das Canonical Bridging ermöglicht nahezu sofortige BTC-Transfers über die benutzerdefinierte Schicht 2, während extrem niedrige Gebühren die Tür für dApps, Meme-Token und Zahlungsanwendungen öffnen. Ein kürzlich durchgeführtes Coinsult-Audit hat bestätigt, dass es keine Schwachstellen in den Smart Contracts gibt, was das Vertrauen der Anleger stärkt.

Der $HYPER-Token treibt das System an und bietet Staking-Belohnungen, eine Abdeckung der Gasgebühren und Governance-Rechte. Frühzeitige Vorverkaufsinvestoren können bis zu 105% APY verdienen und zukünftige Plattform-Upgrades durch Abstimmungen beeinflussen.

Besuchen Sie die offizielle Vorverkaufswebsite oder folgen Sie Bitcoin Hyper auf X und Telegram für weitere Informationen.