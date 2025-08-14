Cardano Prognose: 18 %-Rallye – wie hoch kann ADA jetzt noch steigen?

Cardano (ADA) hat innerhalb von nur 24 Stunden einen Kursanstieg von rund 18 Prozent verzeichnet – und damit derzeit die beste Performance unter den großen Kryptowährungen mit hoher Marktkapitalisierung geliefert. Im Ranking der Top 100 nach Marktkapitalisierung belegt ADA mit dieser Tagesentwicklung sogar den zweiten Platz. Lediglich OKB (Platz 35 nach Marktkapitalisierung) konnte prozentual stärker zulegen. Viele fragen sich nun: Wie hoch kann ADA jetzt steigen? Wie steht es um eine aktuelle Cardano Prognose?

Der plötzliche Preissprung fällt in ein Marktumfeld, das sich zuletzt spürbar aufgehellt hat. Der Altcoin-Season-Index ist in den vergangenen Tagen deutlich angestiegen und kratzt aktuell an der Marke von 50 Prozentpunkten. Dieser Indikator gilt als Hinweis darauf, dass Anleger verstärkt bereit sind, in kleinere und mittlere Kryptowährungen zu investieren, anstatt ausschließlich auf Bitcoin zu setzen. Unterstützt wird dieser Trend durch die jüngste Outperformance von Ethereum gegenüber der führenden Kryptowährung – ein weiteres Zeichen für zunehmende Risikobereitschaft.

Die Grafik zeigt die ADA-Performance im 24-Stunden-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Bullishe Cardano News: Makro- und Regulierungsschub

Neben der allgemeinen Marktdynamik spielt auch die globale Geldpolitik eine Rolle. Signale der US-Notenbank, dass Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte 2025 möglich sind, haben den Risikoappetit der Investoren angefacht. Mehr Liquidität am Markt gilt als Treiber für risikobehaftete Anlagen – von Aktien im Wachstumssegment bis hin zu Kryptowährungen. Parallel deuten jüngste politische Entwicklungen auf eine tendenziell positivere Haltung gegenüber der Branche hin, was zusätzlichen Rückenwind gibt.

Grayscale überrascht mit Cardano-Trust

Einer der wohl entscheidenden Auslöser der aktuellen Rallye dürfte jedoch aus den Reihen institutioneller Marktteilnehmer gekommen sein: Der Krypto-Vermögensverwalter Grayscale Investments hat am Dienstag in Delaware offiziell einen „Cardano Trust ETF“ registriert. Solche Treuhandvehikel gelten in der Vergangenheit häufig als erster Schritt in der ETF-Strategie des Unternehmens. Erfahrungsgemäß folgt darauf zeitnah die Einreichung der notwendigen Unterlagen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC.

Die Nachricht löste nicht nur bei Kleinanlegern, sondern auch in den Prognosemärkten Begeisterung aus. Auf der Wettplattform Polymarket stieg die geschätzte Wahrscheinlichkeit für einen Cardano-ETF-Start im laufenden Jahr unmittelbar nach der Meldung auf 80 Prozent – und liegt auch am Donnerstagmorgen bei 79 Prozent. Damit übertrifft ADA aktuell sogar die Wettchancen für einen vielfach erhofften Ripple-ETF.

Die Mehrheit erwartet noch im Jahr 2025 die Zulassung von ADA-ETFs. Bildquelle: Polymarket.com

Anleger wollen Cardano kaufen – Stimmung auf Rekordhoch

Die Marktdynamik spiegelt sich auch in kurzfristigen Indikatoren wider. In der täglichen Umfrage von CoinGecko gaben zuletzt 94 Prozent der Teilnehmer an, bei Cardano optimistisch gestimmt zu sein. Gleichzeitig legte das tägliche Handelsvolumen von ADA um 51,2 Prozent zu – ein deutlicher Hinweis darauf, dass nicht nur passives Interesse, sondern aktives Kapital in den Markt fließt.

Ob die Rallye weitergeht, hängt nun maßgeblich davon ab, ob sich die ETF-Spekulation bestätigt und das freundliche Marktumfeld anhält. Sollte Grayscale den nächsten formalen Schritt in Richtung eines börsengehandelten Cardano-Produkts machen, könnten die Kurse aus Sicht vieler Marktteilnehmer weiter zulegen. Kurzfristig ist ADA jedoch nach dem schnellen Anstieg anfällig für Gewinnmitnahmen – mittelfristig bleibt der Ausblick vorerst positiv.

Cardano Prognose von ChatGPT

Wir haben ChatGPT gefragt, wie es mit Cardano (ADA) nach der 18-Prozent-Rallye weitergehen könnte. Die KI meint, dass aktuell drei Szenarien denkbar sind. Erstens: Sollte der ETF-Fokus bestehen bleiben und das Marktumfeld freundlich bleiben, könnte ADA kurzfristig auf 1,15 bis 1,25 US-Dollar klettern und mittelfristig sogar die Marke von 1,40 US-Dollar ins Visier nehmen. Zweitens: Der Kurs bewegt sich nach der starken Aufwärtsbewegung in einer Spanne zwischen 0,98 und 1,08 US-Dollar, während der Markt auf weitere Impulse wartet. Drittens: Bei unerwartet negativen Nachrichten oder schwächerem Gesamtmarkt wäre ein Rücksetzer auf 0,92 bis 0,95 US-Dollar möglich. Insgesamt überwiegen derzeit jedoch die bullischen Faktoren – insbesondere die ETF-Spekulation und die gestiegene Anlegerstimmung.

ADA ist aktuell nicht der einzige Coin, der die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. Die wachsende Risikobereitschaft spiegelt sich auch darin wider, dass neue Kryptowährungen und Presale Coins wieder verstärkt im Trend liegen.