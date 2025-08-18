Cardano dreht auf und hebt ab

ADA setzt sich an die Spitze der Branche und lässt Bitcoin und ETH hinter sich

Zu Wochenbeginn zeigt sich am Kryptomarkt ein nahezu einheitliches Bild. Fast alle Kryptowährungen färben sich rot ein und verzeichnen Verluste. Die Inflationszahlen der USA haben für Verstimmung gesorgt, obwohl sie auf dem bestehenden Niveau verharren.

Allerorts Ernüchterung?

Nach einer ersten freudigen Reaktion an den Märkten, ist jetzt Ernüchterung eingekehrt. Gingen die Analysten zuerst noch davon aus, dass eine Senkung der Leitzinsen im September unausweichlich erscheint, ist jetzt mehr Realitätssinn eingekehrt.

Die Kerninflation steigt in den USA an, das könnte die Fed dazu veranlassen, ihren Kurs der hohen Leitzinsen beizubehalten. Immerhin liegen die Zinsen in den USA mehr als zwei Prozent über jenen in Europa, bisher schien das in der US-Notenbank jedoch kaum jemanden zu kümmern.

Zum Ärger von Donald Trump rief der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, den Kampf gegen die Inflation als oberstes Ziel aus, und ließ sich auch durch massiven Druck nicht dazu bewegen, die Leitzinsen zu senken.

Cardano trotzt dem Trend

Doch genau dies würde die Kryptobranche neuerlich beflügeln. Jetzt scheint Unsicherheit vorzuherrschen, das zeigt sich an den Kursen. Doch nicht alle Coins verzeichnen herbe Verluste. Cardano bleibt überraschend widerstandsfähig und liegt im Wochenvergleich immer noch 11,5 Prozent vorn.

Damit katapultiert sich Cardano an die Spitze der aktuellen Top-Coins. Wie auch bei Bitcoin oder Ethereum haben sich auch bei Cardano die Wale als stabiles Fundament erwiesen. Sie horten ihre Coins und kaufen weiterhin nach.

Gute Aussichten auf die ersten ETFs

Das entzieht dem Markt die verfügbaren Token und schafft eine Verknappung. Die Großinvestoren sind zuversichtlich, was die weitere Kursentwicklung von Cardano betrifft. Dies zeigt sich auch in den Futures-Kontrakten. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursanstiege.

Zusätzlich heizt die Spekulation über die Zulassung von Cardano-ETFs im Herbst dieses Jahres die Kauflust an. Die Fundamentaldaten des Netzwerks tragen das Ihre dazu bei, dass die Zukunftsaussichten weiterhin als gut eingeschätzt werden.