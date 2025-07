Buy Bitcoin: Google Suchinteresse nähert sich Hypelevel an

Das Google Suchinteresse ist ein verlässlicher Indikator, der das Hypelevel von Bitcoin anzeigen kann. Derzeit steigt das Interesse dem Indikator nach stark an und steigt auf ein ähnliches Niveau wie vom November 2024, als Bitcoin ein zwischenzeitliches Allzeithoch erreichte.

Google Suchinteresse nach Buy Bitcoin nähert sich Level von November an

Schon seit der ersten Adoptionsphase von Bitcoin wird die Metrik vom Google Suchinteresse benutzt, um das Hypelevel von Bitcoin zu visualisieren. Inzwischen hat sich die Relevanz des Indikators etwas verschoben. Denn wir befinden uns in einem neuen Hypecycle von Bitcoin, in welchem Institutionen, Unternehmen, Banken und sogar Staaten den Preis treiben.

Damit ist der Preis weniger abhängig als zuvor von allgemeinen, öffentlichen Interesse der retail investors, den Privatanlegern. Dennoch spielt dieses Interesse natürlich immer noch eine wichtige Rolle bei der Preisbildung. Das zeigt die Kohärenz des Suchinteresses zum vormaligen Allzeithoch von Bitcoin im November auf.

Der Kurve nach erreichte der Suchbegriff “Buy Bitcoin” seinen Peak im November beim Wert von 100. Derzeit steht er für die vergangene Woche bei 62, wird jedoch für diese Woche bereits auf 82 projiziert. Der Begriff nähert sich also dem Peak-Interesse an.

Retail Interesse steigt – Bitcoin Preis könnte noch Luft nach oben haben

Obwohl das aktuelle Suchinteresse noch geringer ist als im November, hat Bitcoin einen höheren Preis erreicht. Dies deutet an, dass Bitcoin also noch preislich steigen kann, wenn mehr Privatanleger in Bitcoin einsteigen, und den Preis somit zusätzlich antreiben. Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index, auch dieser zeigt mit 66 bzw. 86 an, dass Bitcoin einen hohen Wert erreicht und damit Potential für einen Bullrun bei Crypto besitzt, ohne überhypt zu sein.

Doch auch für eine zwischenzeitliche Korrektur gibt es beim Bitcoin Trading Indikatoren. Die Moving Average Convergence Divergence zeigt inzwischen an, dass die Signallinie die MACD-Linie nach unten durchkreuzt. Theoretisch kann sich die Signallinie wieder erholen und damit auch wieder ein bullisches Potential anzeigen. Für einen detaillierten Einblick in unsere Preisvorhersage, empfehlen wir unsere Bitcoin Prognose zu besuchen.

In Deutschland ist der Hype noch nicht angekommen

Das Google-Suchinteresse nach „Buy Bitcoin“ oder “Bitcoin kaufen” für Deutschland liegt aktuell deutlich unter dem Niveau von November. Für die vergangene Woche liegt es bei 40 und wird für diese Woche sogar etwas niedriger – bei 31 projiziert. Während weltweit die Suchanfragen steigen und sich dem damaligen Hypelevel annähern, bleibt die Begeisterung in Deutschland damit verhalten.

Für das Preisgeschehen bei Bitcoin ist dies jedoch nur eine Fußnote, da Deutschland inzwischen ein kleiner Markt für Bitcoin geworden ist.