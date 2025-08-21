Bullishe Ethereum Prognose: Analyst hält 80.000-Dollar-Rallye für möglich

Ethereum notiert am späten Donnerstagnachmittag bei 4.281 US-Dollar. Damit hat die Kryptowährung allein in den vergangenen sechs Monaten um stolze 61 Prozent zugelegt. Doch während Anleger schon jetzt über die Rückkehr der Altcoin-Rallye diskutieren, sehen führende Stimmen im Markt in diesem Kursanstieg erst den Anfang einer potenziell historischen Entwicklung – so macht aktuell eine fulminante Ethereum Prognose die Runde.

Besonders optimistisch zeigt sich Vivek Raman, CEO des Blockchain-Unternehmens Etherealize. Er betont, dass Ethereum nicht nur als Plattform für dezentrale Anwendungen verstanden werden dürfe, sondern zunehmend als Basis-Infrastruktur für die globale Wirtschaft. Raman spricht in diesem Zusammenhang von einer „Weltwirtschaft auf der Blockchain“. Sollte sich diese Vision durchsetzen, sei eine Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar für Ethereum langfristig möglich. Übersetzt auf den einzelnen Token würde dies einem Kurs von etwa 80.000 US-Dollar entsprechen – ein Niveau, das bislang selbst in sehr bullischen Marktphasen kaum ernsthaft in Betracht gezogen wurde. In einem begleitenden Bericht bezeichnete Raman Ethereum zudem als „digitales Öl“ – ein Rohstoff also, der die Wertschöpfung in zahlreichen Wirtschaftsbereichen antreibt.

Die Grafik zeigt die ETH-Performance im 12-Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Bullishe Ethereum News

Unterstützung erhält die optimistische Sichtweise auch von anderer Seite. Tom Lee, Vorstand des börsennotierten Mining-Unternehmens BitMine, hob seine Ethereum Prognose jüngst von 10.000 auf 16.000 US-Dollar an. In einer Pressemitteilung vom 18. August unterstrich er, dass Ethereum zu den größten makroökonomischen Investmentthemen der nächsten ein bis anderthalb Jahrzehnte gehöre. Insbesondere die wachsende Verbindung zwischen der Wall Street, Künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologie werde das Finanzsystem nach seiner Einschätzung radikaler umgestalten als alle bisherigen digitalen Umbrüche. Der entscheidende Teil dieser Entwicklung spiele sich auf Ethereum ab, da hier die technologische Basis und die Akzeptanz bei institutionellen Investoren am weitesten fortgeschritten seien.

Mehrheit schätz Ethereum Potenzial groß ein

Dass sich diese Einschätzungen nicht nur auf einzelne Analystenmeinungen beschränken, zeigen auch aktuelle Stimmungsindikatoren. In der täglichen CoinGecko-Umfrage äußerten sich heute 84 Prozent der Teilnehmer bullish mit Blick auf die kurzfristige Ethereum-Entwicklung. Auf der Prognoseplattform Polymarket setzt ebenfalls eine klare Mehrheit darauf, dass der Kurs in den kommenden Wochen weiter steigt. Der Optimismus scheint also nicht nur von großen Namen in der Branche getragen zu werden, sondern auch von einer breiten Anlegerbasis.

Darüber hinaus spricht ein weiterer Faktor für die wachsende Relevanz von Ethereum: das öffentliche Interesse. Das Google-Suchvolumen für den Begriff „Ethereum“ erreichte in der vergangenen Woche den Maximalwert von 100 – gemessen auf einen Zeitraum von zwölf Monaten. Dieses Signal ist insofern bemerkenswert, als Suchtrends in der Vergangenheit oft als Frühindikator für steigende Marktaktivität fungierten. Anleger, die sich neu mit Kryptowährungen befassen oder bestehende Positionen ausbauen wollen, scheinen Ethereum dabei klar in den Fokus zu rücken – immer mehr möchten wieder Ethereum kaufen.

Die Tabelle zeigt die Netto Zu/Abflüsse in ETH-ETFs. Bildquelle: Farsideo.co.uk

Für Investoren stellt sich nun die Frage, wie realistisch ein langfristiges Kursziel von 80.000 US-Dollar tatsächlich ist. Klar ist: Solche Projektionen setzen eine breite Adaption von Ethereum voraus, etwa durch die Tokenisierung klassischer Anlageklassen wie Anleihen, Aktien oder Immobilien. Erste Pilotprojekte großer Banken und Vermögensverwalter deuten bereits in diese Richtung. Gleichzeitig ist Ethereum durch seinen hohen DeFi- und NFT-Anteil im Ökosystem strukturell breiter aufgestellt als jede andere Blockchain. Ob dieser technologische Vorsprung jedoch reicht, um eine Billionenbewertung zu rechtfertigen, hängt nicht zuletzt von regulatorischen Entwicklungen und der globalen Investitionsbereitschaft ab.

Fest steht: Ethereum ist zurück im Rampenlicht. Kursgewinne, optimistische Analystenstimmen, positive Anlegerstimmung und das Rekordinteresse bei Google-Suchen verstärken sich gegenseitig. Ob daraus am Ende tatsächlich eine „80.000-Dollar-Rallye“ wird, bleibt offen – doch die Diskussion darüber zeigt, welche Bedeutung Ethereum mittlerweile für die gesamte Krypto- und Finanzwelt gewonnen hat.