BlackRocks Bitcoin-ETF IBIT führt als Top-Performer der Woche

Der iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) von BlackRock hat in dieser Woche den gesamten ETF-Markt angeführt und sich als der leistungsstärkste börsengehandelte Fonds herausgestellt. Dieser Erfolg unterstreicht die wachsende Bedeutung von Kryptowährungen in traditionellen Finanzportfolios und die zunehmende Akzeptanz von Bitcoin als Anlageklasse.

Rekordverdächtige Performance

Der IBIT, der Anfang 2024 von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC zugelassen wurde, verzeichnete in dieser Woche im Crypto Bullrun beeindruckende Zuflüsse und eine starke Wertentwicklung. Laut aktuellen Berichten hat der Fonds in nur 18 Monaten seit seiner Einführung ein verwaltetes Vermögen von rund 76 Milliarden US-Dollar angehäuft, damit ist er der erste ETF in der Finanzgeschichte, der diesen Wert in diesem kurzen Zeitraum erreichten.

Diese Woche stach IBIT besonders hervor, da er laut Marktanalysen die höchste Performance unter allen ETFs erzielte, worauf z.B. der Bitcoin Podcaster Pete Rizzo deutete. Der Fonds konnte in den letzten Wochen kontinuierlich Bitcoin kaufen, darunter 15.200 Bitcoin allein in dieser Woche, was seine Position als einer der größten Bitcoin-Halter weiter festigt.

Warum IBIT so erfolgreich ist

Der Erfolg von IBIT ist dabei auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Erstens bietet der ETF Anlegern eine regulierte und bequeme Möglichkeit, ins Krypto Trading einzusteigen, ohne die technischen Hürden oder Sicherheitsrisiken des direkten Besitzes von Kryptowährungen. BlackRock, als weltweit größter Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 11,6 Billionen US-Dollar (Stand Dezember 2024), bringt eine enorme Markenbekanntheit und Vertrauen in den Markt ein.

Zweitens profitiert IBIT von seiner Partnerschaft mit Coinbase Prime, dem weltweit größten institutionellen Kryptoverwahrer, was für eine hohe Liquidität und enge Bid-Ask-Spreads sorgt. Dies reduziert die Transaktionskosten beim Bitcoin Trading und erhöht die Marktstabilität, was besonders für institutionelle Anleger attraktiv ist. Der ETF hat zudem die niedrigsten Gebühren unter den Bitcoin-ETFs.Bloomberg-Analyst Eric Balchunas betonte, dass etwa 20 % der IBIT-Anteile von Investmentberatern gehalten werden, was die wachsende Akzeptanz von Krypto-ETFs bei traditionellen Finanzakteuren zeigt.

Vergleich mit anderen ETFs

IBIT hat nicht nur andere Bitcoin-ETFs wie den Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) oder den Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) übertroffen, sondern auch traditionelle ETFs wie den iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Mit einer Verwaltungsgebühr von 0,25 % generiert $IBIT jährliche Einnahmen von etwa 187,2 Millionen US-Dollar, was ihn zum drittgrößten umsatzstärksten ETF in BlackRocks Portfolio macht – und das trotz eines deutlich geringeren verwalteten Vermögens im Vergleich zu IVV (624 Milliarden US-Dollar).

Im Vergleich zu anderen Bitcoin-ETFs hat IBIT ebenfalls die Nase vorn. Während Grayscale’s GBTC seit der Einführung der Spot-Bitcoin-ETFs im Januar 2024 Abflüsse von über 21 Milliarden US-Dollar verzeichnete, zog IBIT fast 38 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen an, fast das Dreifache seines nächstgrößten Konkurrenten FBTC.