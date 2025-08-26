Bitpanda lehnt ein Listing in Großbritannien aus Liquiditätsgründen ab: Bericht

Bitpanda, die Kryptobörse, die von dem Milliardär Peter Thiel unterstützt wird, hat Großbritannien als möglichen Ort für eine Börsennotierung ausgeschlossen und begründet dies mit der geringen Liquidität an der Londoner Börse.

CEO Eric Demuth sagte kürzlich gegenüber der Financial Times, dass die Börse stattdessen entweder Frankfurt oder New York in Betracht ziehen wird, wenn sie einen Börsengang plant. Es wurde zwar noch kein Zeitplan festgelegt, aber er betonte, dass London nicht zur Debatte stehe.

Demuth wies darauf hin, dass sich viele Unternehmen von der LSE abwenden. Er verwies auf das britische Fintech-Unternehmen Wise, dessen Aktionäre im vergangenen Monat dafür stimmten, seine Hauptnotierung nach New York zu verlegen, um dort eine größere Investorennachfrage und bessere Liquidität zu erreichen. Er fügte hinzu, dass die Londoner Börse mit einer schwachen Liquidität zu kämpfen hat.

Bitpanda hat bis Redaktionsschluss nicht auf die Anfrage von Cryptonews geantwortet.

Londons IPO-Markt sinkt auf den niedrigsten Stand seit drei Jahrzehnten

Seine Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem London darum kämpft, seine Rolle als Drehscheibe für Börsengänge zu behalten. Der britische IPO-Markt ist im Jahr 2025 auf ein 30-Jahres-Tief gefallen. In der ersten Jahreshälfte wurden nur noch £160 Mio. ($216 Mio.) bis £182,8 Mio. ($247,8 Mio.) aufgenommen. Der Spitzenwert von 2021 erreichte dagegen Seine Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem London darum kämpft, seine Rolle als Drehscheibe für Börsengänge zu behalten. Der britische IPO-Markt ist im Jahr 2025 auf ein 30-Jahres-Tief gefallen. In der ersten Jahreshälfte wurden nur noch £160 Mio. ($216 Mio.) bis £182,8 Mio. ($247,8 Mio.) aufgenommen. Der Spitzenwert von 2021 erreichte dagegen £8,8 Mrd. ($11,88 Mrd.).

Selbst wenn man Sekundäremissionen mit einbezieht, bleibt die Summe das schwächste Fundraising-Umfeld seit Jahrzehnten.

Demuth sagte, dass ein weiterer Faktor hinter der Entscheidung war, dass Bitpanda erst vor kurzem in Großbritannien gestartet war und den Großteil seiner Einnahmen immer noch in Kontinentaleuropa generierte.

Bitpanda will sich an Märkten orientieren, die mehr Liquidität bieten

Die Haltung des Unternehmens spiegelt einen breiteren Trend wider. Immer mehr Kryptounternehmen entscheiden sich für einen Börsengang in den USA oder Kontinentaleuropa. In diesen Regionen gelten die Regulierungsbehörden und Investoren als aufgeschlossener.

Darüber hinaus haben sich die New York Stock Exchange und die Nasdaq als die führenden Ziele herauskristallisiert. Sie werden durch die freundlichere Politik der Trump-Administration und den Zufluss von institutionellem Kapital begünstigt.

Anfang dieses Jahres hat Circle, der Emittent des Stablecoins USD Coin, an der NYSE 1,05 Mrd. $ bei einer Bewertung von rund 8 Mrd. $ aufgenommen. Die Börse Gemini der Winklevoss-Zwillinge und die Krypto-Depotstelle BitGo haben ebenfalls einen Antrag auf eine Notierung in den USA gestellt. Ein weiterer von Thiel unterstützter Handelsplatz, Bullish, ging diesen Monat an der NYSE an die Börse.

Der Kontrast zeigt, wie schwer es für London ist, mit den tieferen Märkten im Ausland zu konkurrieren. Während Großbritannien versucht hat, sich als führendes Land im Bereich der Finanztechnologie zu positionieren, haben die geringen Handelsvolumina und das nachlassende Interesse der Anleger Zweifel an der Attraktivität des Landes für wachstumsstarke Technologieunternehmen aufkommen lassen.

Für Bitpanda ist die Entscheidung ein Zeichen für das Bestreben, sich mit Ländern zusammenzuschließen, die Liquidität, regulatorische Klarheit und Investorenbegeisterung bieten.

Die Börse, die seit fast zehn Jahren in ganz Europa tätig ist und von prominenten Geldgebern unterstützt wird, positioniert sich, um dem Spielbuch ihrer Konkurrenten zu folgen und die globalen Kapitalmärkte zu erschließen.