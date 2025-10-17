Bitpanda expandiert nach Lateinamerika durch eine Partnerschaft mit der brasilianischen Firma Ondo Finance

Bitpanda Technology Solutions (BTS), ein Anbieter von Infrastruktur für digitale Assets, hat seine erste Partnerschaft in Lateinamerika mit Ondo Finance, einer brasilianischen Plattform für digitale Zahlungen und Investitionen, bekannt gegeben.

Die Zusammenarbeit wird das neue Krypto-Angebot von Ondo für Vermögens- und Firmenkunden vorantreiben. Dabei wird die sichere, API-basierte Infrastruktur von Bitpanda genutzt, um Handels-, Verwahrungs- und Liquiditätsdienstleistungen anzubieten.

Dies ist die jüngste Expansion von Bitpanda über Europa und den Nahen Osten hinaus. Bitpanda bringt seine bewährte institutionelle Krypto-Infrastruktur in eine Region mit schnell wachsender digitaler Akzeptanz, aber unklarer Regulierung.

Steigende Krypto-Nachfrage in Lateinamerika

Lateinamerika hat sich zu einem der dynamischsten Fintech-Märkte weltweit entwickelt. Die Nachfrage nach einem einfachen, sicheren und gesetzeskonformen Zugang zu Kryptowährungen steigt. Dennoch sind viele lokale Institutionen weiterhin mit einer fragmentierten Infrastruktur und einer uneinheitlichen Regulierung konfrontiert.

Durch diese Partnerschaft wird Ondo Finance die Handels- und Verwahrungstechnologie von Bitpanda nutzen, um ein benutzerfreundliches Krypto-Erlebnis zu bieten, das den globalen Standards für Sicherheit und Compliance entspricht. Die Zusammenarbeit erfolgt im Rahmen eines Bring Your Own License (BYOL)-Modells, das sicherstellt, dass Ondo die lokalen regulatorischen Erwartungen erfüllt und gleichzeitig von Bitpandas gemeinsamen technischen und Liquiditätsrahmen profitiert.

Kommentare der Führung: Vertrauen und lokale Anpassung

„Die Nachfrage nach digitalen Assets in Lateinamerika wächst schnell, und es ist klar, dass die lokalen Märkte bereit sind für Lösungen, die Innovation mit starken regulatorischen Standards verbinden“, sagte Lukas Enzersdorfer-Konrad, CEO von Bitpanda.

Nildson Alves, geschäftsführender Mitbegründer und CEO von Ondo Finance, fügte hinzu: “Die Partnerschaft mit Bitpanda Technology Solutions ermöglicht es uns, unseren Kunden sichere, innovative Krypto-Dienstleistungen mit Vertrauen anzubieten. Wir bauen auf langfristiges Wachstum und mit BTS profitieren wir von einer tiefgreifenden Infrastrukturerfahrung und globalen Best Practices, die für unseren Markt angepasst sind.”

Eine modulare, skalierbare Krypto-Infrastruktur

Die Partnerschaft führt eine API-first-Architektur ein, die es Ondo ermöglicht, Handels- und Verwahrungsfunktionen direkt in seine Plattform zu integrieren. Die Liquidität und die USD/Stablecoin-Abwicklung werden von Bitpanda verwaltet, wobei die digitalen Assets schrittweise eingeführt werden, beginnend mit Stablecoins und den wichtigsten Kryptowährungen.

Optionale erweiterte Funktionen wie Staking, Swaps und Sparpläne werden je nach Nachfrage verfügbar sein. Mit Ondo Finance festigt Bitpanda seine Rolle als globaler Anbieter von reguliertem Kryptozugang. BTS betreibt bereits die Infrastruktur für die Deutsche Bank, Société Générale, Raiffeisenlandesbank, RAKBANK und N26, die zusammen mehr als 30 Millionen Nutzer weltweit bedienen.