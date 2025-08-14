Bitpanda betritt den britischen Markt mit über 600 Kryptoassets und Arsenal-Partnerschaft

Bitpanda, Europas führende Kryptoasset-Plattform, gab am Donnerstag bekannt, dass sie offiziell in Großbritannien gestartet ist und britischen Anlegern Zugang zu mehr als 600 Kryptoassets bietet.

In einer Pressemitteilung, die CryptoNews zur Verfügung gestellt wurde, erklärte das Unternehmen, dass britische Nutzer in der Lage sein werden, eine Reihe von Assets zu handeln, von großen Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum bis hin zu aufstrebenden Token und Stablecoins.

„Großbritannien ist ein globales Finanzzentrum und die Heimat von Anlegern, die finanziell versiert und technisch versiert sind“, sagte Eric Demuth, Mitbegründer und CEO von Bitpanda.

“Die Nachfrage nach Kryptoassets steigt rapide an und wir sind hier, um sie zu befriedigen. Wir glauben, dass Großbritannien in den nächsten zwei Jahren zu einem unserer größten Märkte werden wird. Der heutige Start ist erst der Anfang”, fügt Demuth hinzu.

Eine Plattform für Investoren aller Ebenen

Bitpanda sagt, dass seine Plattform mit dem Fokus auf Sicherheit, Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt wurde und darauf abzielt, einen neuen Standard für das Investieren in Kryptowährungen in Großbritannien zu setzen.

Zusätzlich zu den Dienstleistungen für Privatkunden führt Bitpanda auch seinen B2B-Infrastrukturzweig, Bitpanda Technology Solutions (BTS), auf dem britischen Markt ein.

BTS ermöglicht es Banken, Fintechs und Kryptoasset-Plattformen, ihre eigenen Kryptoasset-Produkte durch White-Label-Integration zu entwickeln und anzubieten. Die Technologie wird von institutionellen Partnern wie der Deutschen Bank, der Société Générale, Raiffeisen und der LBBW genutzt.

Lokale Führungsrolle und Marktexpansion

Bitpanda hat außerdem Pantelis Kotopoulos zum UK Country Director ernannt. Unterstützt von einem lokalen Team wird Kotopoulos sich darauf konzentrieren, den Marktanteil von Bitpanda und die Nutzererfahrung für britische Kunden auszubauen.

„Britische Investoren verdienen eine Plattform, die ihren Ambitionen entspricht“, sagte Kotopoulos. „Bei Bitpanda haben wir eine Plattform aufgebaut, die genau das tut – mit mehr Assets, einer besseren und intuitiveren Benutzererfahrung.“

Im Rahmen der Markteinführung in Großbritannien gab Bitpanda bekannt, dass es eine globale, mehrjährige Partnerschaft mit dem Arsenal Football Club eingegangen ist und damit offizieller Krypto-Handelspartner des Clubs wird.

Diese Zusammenarbeit wird sich darauf konzentrieren, das Bewusstsein und das Verständnis der Arsenal-Fans für digitale Assets zu schärfen, indem sie Aufklärung und Tools bereitstellen, die den Fans helfen, sicher und verantwortungsvoll mit ihren Finanzen umzugehen.

Binance öffnet Earn-Produkte wieder für UK-User

Binance, die größte Kryptowährungsbörse der Welt, hat heute bekannt gegeben, dass sie den Zugang zu ihrer gesamten Palette an Binance Earn-Produkten für qualifizierte professionelle Nutzer in Großbritannien wiederhergestellt hat.

Dies folgt auf eine Klarstellung in der britischen Finanzregulierung, die bestätigt, dass Staking nicht als kollektives Investitionssystem eingestuft wird, und auf eine Überprüfung der Anwendung der Ausnahmen unter der Financial Promotions Order und der Promotion of Collective Investment Scheme Order.