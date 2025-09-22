BitMEX-Mitbegründer Arthur Hayes tauscht seine HYPE-Token gegen einen Ferrari

Der Verkauf umfasste 96.628 HYPE-Token, die ihm laut HypurrScan-Daten eine Rendite von 19,2% einbrachten.

Der Mitbegründer von BitMEX, Arthur Hayes, hat seine gesamte HYPE-Position veräußert und mit den Gewinnen seine nächste Luxusfahrt finanziert.

Wichtigste Erkenntnisse: Arthur Hayes verkaufte seine gesamte HYPE-Position mit einem Gewinn von $823.000 unter Berufung auf einen Ferrari-Kauf.

Der Verkauf erfolgte Wochen nachdem er auf der WebX 2025 einen 126-fachen Anstieg von HYPE vorausgesagt hatte.

Massive bevorstehende Token-Freigaben könnten den Markt mit einem monatlichen Verkaufsdruck von $500 Mio. überfluten.

„Ich muss meine Kaution für den neuen Rari 849 Testarossa bezahlen“, postete Hayes am 21. September auf X, kurz nachdem Lookonchain berichtet hatte, dass er seinen gesamten HYPE-Stack verkauft und dabei rund 823.000 Dollar Gewinn erzielt hatte.

Hayes sagte den 126-fachen HYPE-Anstieg Wochen vor dem Ausstieg voraus

Das Timing ließ aufhorchen. Erst letzten Monat, während der WebX 2025 Konferenz in Tokio, sagte Hayes öffentlich voraus, dass HYPE in den nächsten drei Jahren um das 126-fache steigen könnte.

Damals begründete er diese optimistische Prognose mit dem wachsenden Ökosystem von Hyperliquid und der erwarteten Expansion des Stablecoin-Marktes.

Er behauptete, dass die jährlichen Gebühren auf der Plattform von $1,2 Mrd. auf $255 Mrd. ansteigen könnten, und argumentierte, dass die Entwertung von Fiat das Kapital in DeFi-Derivate treiben würde.

Trotz der kühnen Prognose scheint Hayes seine Gewinne frühzeitig mitgenommen zu haben, und das nicht ohne Grund.

Nach Recherchen von Maelstrom steht Hyperliquid ab dem 29. November vor einem massiven Token-Unlock-Event, bei dem 237,8 Millionen HYPE-Token innerhalb von 24 Monaten ausübbar sein werden.

Bei den aktuellen Kursen (~$50) entspricht diese Freischaltung $11,9 Milliarden oder etwa $500 Millionen an monatlichem Verkaufsdruck.

Da die aktuellen Rückkäufe nur etwa 17% dieses Volumens absorbieren, steht der Markt vor einem ernsthaften Angebotsüberhang.

„Versetzen Sie sich in die Lage eines Hyperliquid-Entwicklers“, schrieb Maelstrom. “Eine lebensverändernde Summe in Token beginnt zu verfallen und ist nur einen Klick entfernt. Was würden Sie tun?”

This is why we dumped $HYPE today. But don’t worry 126x is still possible 2028 is a long way off. https://t.co/VLSISNzbcc — Arthur Hayes (@CryptoHayes) September 22, 2025

In der Zwischenzeit gibt Hayes weiterhin breitere Marktprognosen ab. Kürzlich erklärte er, dass es „nur noch aufwärts gehen kann“, nachdem das US-Finanzministerium sein Ziel von 850 Mrd. USD auf dem allgemeinen Konto erreicht hat, ein Liquiditätsereignis, das seiner Meinung nach den Weg für das Kryptowachstum frei macht.

Er hält auch an einem Bitcoin-Kursziel von $250.000 bis Ende 2025 fest.

Was HYPE betrifft, so ist der Token seit seiner Einführung immer noch um mehr als 660% gestiegen, aber angesichts der bevorstehenden Freischaltungen und der Konkurrenz könnte Hyperliquid vor seiner bisher größten Prüfung stehen.

Arthur Hayes warnt, dass Bitcoin keine Abkürzung zu einem Lambo ist

Hayes hat Bitcoin-Investoren vorgeworfen, dem schnellen Reichtum hinterherzujagen und falsche Vergleiche mit traditionellen Märkten anzustellen.

In einem kürzlichen Interview kritisierte er die kurzfristige Denkweise und sagte, dass die Erwartung, über Nacht reich zu werden, viele dazu bringt, sich zu liquidieren.

„Wenn Sie dachten, Sie kaufen Bitcoin und am nächsten Tag einen Lamborghini, werden Sie wahrscheinlich liquidiert“, warnte Hayes.

Obwohl Bitcoin in den letzten Wochen hinter dem S&P 500 und Gold zurückgeblieben ist, wies Hayes den Vergleich als unzulänglich zurück.

Er argumentierte, dass Bitcoin auch nach Bereinigung um Inflation und Währungsabwertung die beste Wertentwicklung aufweist und behauptete, dass die meisten traditionellen Märkte im Vergleich zu Bitcoin oder Gold viel schwächer erscheinen.

„Wenn Sie die Dinge mit Bitcoin deflationieren, können Sie es nicht einmal auf dem Chart sehen“, fügte er hinzu.

Trotz der Volatilität bleibt Hayes bei seiner langfristigen Sichtweise und hält an einem Jahresendkursziel von $250.000 für Bitcoin fest.