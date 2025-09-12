Bitcoin-Wal erwacht und bewegt 50 Millionen

Nach 13 Jahren ohne jegliche Aktivität

Die Krypto-Investoren erwarten ganz offensichtlich Bewegung am Markt. Nahezu alle großen Coins befinden sich aktuell im Plus, die Gewinne mancher Coins haben innerhalb von nur sieben Tagen die 20-Prozent-Marke überschritten.

Die großen Kryptos legen zu

Bitcoin stieg zuletzt wieder deutlich über 115.000 Dollar und hat seine Schwächephase überwunden. Ethereum kletterte über 4.500 Dollar, XRP bleibt weiter über der psychologisch wichtigen 3-Dollar-Marke.

Doch die Stars der Stunde heißen Solana, Dogecoin, Cardano und Hyperliquid mit Zuwachsraten von bis zu 20 Prozent. Doch auch Bitcoin kann überzeugen, schließlich scheinen immer öfter Bitcoin-Wale nach langer Inaktivität aufzuwachen.

Rendite von 930.000 Prozent

So verschob gerade erst eine seit 13 Jahren nicht mehr aktive Adresse 137 Bitcoins im Wert von 15,6 Millionen Dollar. Das erregte Aufsehen, schließlich sind solche Bewegungen ein Anzeichen für Veränderungen am Markt.

132 der 137 Bitcoins gingen an eine neue Adresse, lediglich 5 davon landeten bei der Kryptobörse Kraken. Der Wert der 137 Bitcoins war in den vergangenen 13 Jahren gewaltig gestiegen, schließlich betrug er ursprünglich nur 5.437 Dollar und das für alle 444,81 BTC, die sich in der Wallet befanden. Das ist eine Rendite von 930.000 Prozent.

Nach der letzten Übertragung liegen daher immer noch 307,79 Bitcoins in der Wallet. Deren Wert beträgt 35,1 Millionen Dollar. Dabei handelt es sich allerdings noch um einen Buchwert. Dies gilt so lange, bis der Krypto-Wal seine BTCs verkauft.

Der Markt saugt alle Angebote auf

Zuletzt häuften sich ähnliche Bewegungen auf alten Wallets. Krypto-Wale, die ihre Bestände viele Jahre lang nicht angetastet hatten, verkauften diese ganz oder zumindest teilweise. Den Kurs von Bitcoin tangierte die letzte große Transaktion allerdings nicht.

Die Nachfrage bei institutionellen Investoren ist offenbar immer noch so groß, dass sie auch größere Angebote sofort „aufsaugt“. Mit einem aktuellen Kurs von 115.600 Dollar konnte Bitcoin seit gestern um 1,2 Prozent zulegen, im Wochenvergleich liegt BTC sogar 3,6 Prozent über der Vorwoche.