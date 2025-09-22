Bitcoin Prognose: Großanleger kaufen trotz Kursrücksetzer weiter – Bullishes Signal?

Am Montagnachmittag notiert der Bitcoin-Kurs bei 112.870 US-Dollar. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Minus von rund 1,7 Prozent. Ein kurzfristiger Rückschlag also – doch das Verhalten institutioneller Investoren und großer Marktteilnehmer deutet in eine andere Richtung. Deren Zuversicht und Glaube an eine positive Bitcoin Prognose scheint ungebrochen.

In den vergangenen Tagen flossen erneut erhebliche Summen in Bitcoin-ETFs. Am 11. September summierten sich die Nettozuflüsse auf mehr als 550 Millionen US-Dollar, am 12. September waren es sogar über 640 Millionen. Zwar folgten in der Woche auch einzelne Abflüsse – etwa am 17. September mit einem Minus von rund 51 Millionen US-Dollar –, doch die Gesamtbilanz bleibt klar positiv. Besonders das beständige Engagement mehrerer großer Fonds zeigt, dass die institutionelle Nachfrage weiterhin hoch ist.

Netto Zu/Abflüsse in BTC-ETFs. Bildquelle: farsideo.co.uk

Unternehmen kaufen weiter Bitcoin

Ein weiteres Signal liefert das börsennotierte Unternehmen Strategy, das als eine Art Bitcoin-Treasury bekannt ist. Laut einer am 22. September veröffentlichten Mitteilung hat die Gesellschaft 850 BTC für knapp 100 Millionen US-Dollar erworben. Der Durchschnittspreis der jüngsten Transaktion liegt bei 117.344 US-Dollar pro Einheit. Aufgrund des jüngsten Kursrücksetzers weist der Kauf kurzfristig zwar bereits einen Buchverlust von rund 4 Millionen US-Dollar auf. Auf lange Sicht steht Strategy jedoch solide da: Insgesamt hält das Unternehmen nun knapp 640.000 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 73.971 US-Dollar.

Auch das Anleger-Sentiment vermittelt ein überwiegend positives Bild. Laut einer täglichen Umfrage von CoinGecko rechnen derzeit 74 Prozent der Teilnehmer mit steigenden Kursen auf kurze Sicht. Auf CoinMarketCap liegt der Anteil bullisher Stimmen sogar bei 82 Prozent. Gleichwohl zeigt ein Blick auf Google Trends in Deutschland, dass das allgemeine öffentliche Interesse an Bitcoin zuletzt abnahm. Mit einem Score von 25 bewegt sich die Suchnachfrage auf einem der niedrigsten Werte der vergangenen zwölf Monate.

Bitcoin Pro und Kontra: hitzige Diskussionen

Spannend sind auch die Erwartungen auf der Wettplattform Polymarket. Dort glauben 24 Prozent der Marktteilnehmer, dass Bitcoin noch 2025 die Marke von 150.000 US-Dollar erreichen wird. Zwar bleibt dies eine Minderheit, doch die Quote unterstreicht, dass ein signifikanter Teil der Anleger von deutlichem Aufwärtspotenzial ausgeht.

Unterm Strich steht ein gemischtes Bild: Einerseits schwächelt der Kurs kurzfristig, und auch das allgemeine öffentliche Interesse nimmt ab. Andererseits bleiben die Kapitalströme in die ETFs positiv, und große Marktakteure wie Strategy nutzen die Gelegenheit, ihre Bestände weiter auszubauen. Wie die Infodaten zeigen, sind es genau diese Faktoren, die den Bullen Rückenwind geben könnten – auch wenn die Frage offen bleibt, ob daraus schon bald ein nachhaltiger Aufwärtstrend erwächst. Die Frage, ob man Bitcoin kaufen sollte, wird also weiterhin kontrovers diskutiert werden.