Bitcoin Prognose: 2.500-Dollar-Anstieg zu Wochenbeginn – Startschuss für Mega-Rallye?

Der Bitcoin meldet sich eindrucksvoll zurück: Zu Wochenbeginn kletterte der Kurs von 111.470 Dollar am Montagmorgen auf knapp 114.000 Dollar am Abend. Ein Tagesplus von rund 2.500 Dollar – das stärkste Momentum seit Tagen. Nach der jüngsten Schwächephase scheint sich das Blatt zu wenden. Ist das der Beginn einer neuen Aufwärtswelle?

Mehrere Faktoren stützen das bullische Szenario. Zum einen hellt sich die Zinsperspektive in den USA spürbar auf. Am Markt wächst die Erwartung, dass die Fed in den kommenden Monaten doch schneller die Zinsen senken könnte – ein Umfeld, in dem Bitcoin traditionell profitiert. Timo Emden von Emden Research analysiert nüchtern: „Für Schnäppchenjäger ist dies eine willkommene Gelegenheit, um am Markt wieder Fuß zu fassen. Die Erkenntnis, dass die jüngste Panikattacke ein Stück weit übertrieben war, sickert allmählich durch.“

Die Grafik zeigt den Bitcoin Kurs (24-Stunden-Performance). Bildquelle: Coingecko.com

Bitcoin News: vermehrt bullishe Signale

Parallel nimmt die politische Unsicherheit in den USA zu. Ein möglicher Government Shutdown rückt näher – ein Szenario, bei dem Teile der US-Regierung stillgelegt würden, sollte keine kurzfristige Einigung im Haushalt erzielt werden. Zwar ist ein Krisentreffen im Weißen Haus angesetzt – mit Beteiligung von Präsident Trump, den Demokraten und führenden Republikanern –, doch das Risiko bleibt. Bitcoin könnte als alternatives Asset hiervon kurzfristig profitieren.

Auf der anderen Seite bleibt ein fader Beigeschmack: Die Bitcoin-ETFs verzeichnen deutliche Kapitalabflüsse. Allein am 25. September wurden 253,4 Millionen Dollar netto abgezogen, am Tag darauf waren es sogar 418,3 Millionen Dollar. Der Trend zeigt vorerst klar nach unten – und Anleger fragen sich, ob heute eine Trendumkehr gelingt. Der Blick auf die Nettoflüsse zum Tagesende wird zur Nagelprobe für das aktuelle Kursplus.

Jetzt Bitcoin kaufen, oder nicht?

Trotz der ETF-Schwäche liefern die Derivatemärkte ein positives Signal. Das Open Interest für Bitcoin-Optionen an der CME hat ein neues Allzeithoch erreicht. Ein Zeichen dafür, dass institutionelle Anleger wieder verstärkt auf Bitcoin setzen. Analyst Jeff Park, Ex-Bitwise-Stratege und CIO bei ProCap BTC, bringt es auf X auf den Punkt: „Was weiß Wall Street?“ – ein rhetorischer Hinweis auf potenziell informierte Käufe im Hintergrund.

Bitcoin sendet ein Lebenszeichen, das nicht übersehen werden sollte. Die Kombination aus technischem Rebound, Hoffnung auf geldpolitische Lockerung, politischer Unsicherheit und institutionellem Engagement bringt neue Dynamik. Entscheidend wird nun, ob der Markt die 114.000 Dollar nachhaltig verteidigen – und weiter ausbauen – kann. Die nächsten Handelstage dürften richtungsweisend werden. Für den Moment gilt jedenfalls, dass BTC noch stärker performed, als zahlreiche der Top-Altcoins. Während Bitcoin auf 24-Stunden-Sicht 3,6 Prozent an Wert zulegte, ist der Wert von Ethereum um 3,3 Prozent gestiegen, wohingegen der Ripple Coin XRP auf ein Plus von 3 Prozent kommt.

Wohin die Reise geht, ist noch offen. Am Montagabend zeigt sich unterdessen wieder, wie schnell der Kryptomarkt und deren Anleger reagieren, und dass sich im Angesicht der Kursdynamik bereits nach kurzer Zeit wieder eine FOMO abzeichnet. War soeben noch die Rede von einem möglichen Ausverkauf, sehen einige Analysten auf X den Bitcoin wieder auf ein neues Allzeit-Hoch zusteuern.