Bitcoin im Staatsfonds: Luxemburg wird Vorreiter

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hält wenig von Bitcoin. Die Mitgliedsstaaten der EU haben sich zwar auf eine Regulierung von Kryptowährungen geeinigt, investieren selbst jedoch weiterhin nicht. Doch seit Kurzem gibt es eine Ausnahme.

Erstes Land der EU mit Bitcoin Investition

Der Gründungsstaat der Vorläuferorganisation der EU, des Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft EWG, Luxemburg hat jetzt in Bitcoin investiert. Dazu bedient sich Luxemburg eines Bitcoin-ETFs. Der Zwergstaat ist damit das erste Land der EU, das sich öffentlich zu seinem Bitcoin-Investment bekennt.

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte durch den Finanzminister von Luxemburg, Gilles Roth. Dieser stellte gestern den Haushalt des Landes für 2026 vor. Roth gab bekannt, dass Luxemburg zukünftig 15 Prozent seines Vermögens in alternative Anlagen investieren wird. Einen Teil davon nimmt Bitcoin mit einem Gesamtanteil von 1 % ein.

Das Land betont seine Führungsrolle bei digitalen Währungen

Luxemburg sieht darin die Bestätigung, dass Bitcoin eine neue Anlageklasse geworden ist, die sich in die anerkannten Assets eingereiht hat. Das Land möchte mit dieser Bitcoin Investition seine Führungsrolle im Bereich digitaler Währungen betonen und Bitcoin kaufen.

Die neue Anlegepolitik, die jetzt im Haushalt 2026 zum Ausdruck kommt, wurde bereits im Sommer dieses Jahres von der Regierung Luxemburgs beschlossen. Der Staatsfonds des Landes ist mittlerweile elf Jahr alt und verwaltet ein Gesamtvermögen von 764 Millionen Euro. Er wird von der Regierung weiter befüllt und soll schon Ende nächsten Jahres auf eine Summe von 850 Millionen Euro anwachsen.

Kalkuliertes Risiko

Jener Teil, der direkt in Bitcoin investiert wurde, dürfte zwischen 7,5 und 8 Millionen Euro liegen. Mit der Nutzung eines Bitcoin ETF muss Luxemburg keine eigene Infrastruktur für die Verwahrung aufbauen, daher ging das Land diesen Weg.

Mit der Festlegung auf 1% nutzt Luxemburg die Möglichkeiten, die Bitcoin für die Zukunft bieten kann, ohne auf eine Risikostreuung zu verzichten.