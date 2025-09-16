Bitcoin & Ethereum Prognose: Analyst sieht massive Rallye im 4. Quartal – Zeitfenster so günstig wie selten zuvor

Am 17. September richtet sich der Blick der Märkte nach Washington. Die US-Notenbank wird aller Voraussicht nach ihre Geldpolitik lockern und den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte senken. Nach Monaten restriktiver Haltung stünde damit eine geldpolitische Wende an, die neue Liquidität in die Märkte spülen dürfte. Für Bitcoin und Ethereum könnte dies nach Einschätzung von Fundstrat-Analyst Tom Lee der Startschuss für eine kräftige Rallye sein.

Lee verweist auf mehrere Faktoren: Einerseits haben Zinssenkungen historisch die Risikobereitschaft der Investoren erhöht, wovon Kryptowährungen überdurchschnittlich profitieren. Andererseits sprechen auch saisonale Muster für eine Aufwärtsbewegung. Gerade das vierte Quartal hat sich in früheren Zyklen mehrfach als besonders dynamisch erwiesen.

Die Grafik zeigt die BTC-Performance im 12-Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Fundamental sieht Lee insbesondere bei Ethereum großes Potenzial. Die Blockchain fungiert zunehmend als Basis für die Finanzwelt der Zukunft. Ein Großteil des Stablecoin-Volumens wird über Ethereum abgewickelt, womit die Plattform faktisch zum Rückgrat des On-Chain-Dollar-Marktes geworden ist. Auch die Tokenisierung realer Vermögenswerte sowie die Nutzung durch DeFi-Protokolle untermauern diese Entwicklung. Lee zieht dabei einen Vergleich zu den Veränderungen an der Wall Street Anfang der 1970er Jahre, als technologische Innovationen den Kapitalmarkt nachhaltig veränderten.

Ethereum ETFs nach wie vor hoch im Kurs

Parallel zeigt sich auch institutionelles Interesse: Spot-ETFs auf Ethereum in den USA verzeichnen seit Monaten Kapitalzuflüsse, und erste Unternehmen haben Ether in ihre Bilanz aufgenommen. Damit erhält die Kryptowährung Rückenwind von einer Investorengruppe, die noch vor wenigen Jahren kaum Berührungspunkte mit digitalen Assets hatte.

Für Bitcoin prägt sich das Narrativ als „digitales Gold“ weiter aus. Der knappe Vorrat und die steigende institutionelle Nachfrage verstärken den Eindruck eines alternativen Wertaufbewahrungsmittels. Langfristig werden die Bitcoin Prognosen ambitioniert. Die Winklevoss-Zwillinge, Gründer der Krypto-Börse Gemini, rechnen damit, dass Bitcoin im Laufe der nächsten Dekade in Richtung einer Million US-Dollar steigen könnte, sollte es gelingen, Gold als führendes Wertaufbewahrungsmittel abzulösen. Sie verweisen darauf, dass eine Vervielfachung des aktuellen Niveaus im Rahmen dieses Szenarios nicht ausgeschlossen ist, im Gegenteil.

Mehrheit nach wie vor mit optimitischer Krypto Prognose

Damit ergibt sich ein Szenario, das kurzfristige und langfristige Impulse miteinander verbindet. Die erwartete Zinssenkung der Fed könnte das vierte Quartal zu einem günstigen Einstiegszeitpunkt machen, während die strukturellen Entwicklungen rund um Ethereum und das wachsende Vertrauen in Bitcoin als Wertspeicher den längerfristigen Trend bestimmen. Anleger stehen somit vor einem Marktumfeld, das in dieser Form nur selten auftritt, wie immer mehr Analysten betonen.

Das Ausmaß an Optimismus zeigt sich auch in der täglichen Umfrage von Coingecko: Bezüglich BTC sind aktuell 78 Prozent bullish, bei Ethereum sind es sogar 83 Prozent.