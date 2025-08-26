Bis zu 850.000 Menschen besitzen einen ganzen Bitcoin

Die Zahl der Wholecoiner ist geringer als gedacht

Bitcoin hat in den vergangenen Jahren den Finanzmainstream im Sturm erobert. Mit Renditen, deutlich über jenen der herkömmlichen Anlageklassen, schaffte es die erste Kryptowährung, ihren Platz unter den begehrtesten Assets zu erobern.

1 Million Adressen

Damit scheint die Zukunft von Bitcoin im wahrsten Sinne des Wortes vorprogrammiert zu sein. Schließlich begrenzt der Programmcode die Zahl der verfügbaren Bitcoins auf maximal 21 Millionen. Doch selbst diese Zahl gilt erst dann, wenn sämtliche Bitcoins geschürft sind. Das wird voraussichtlich im Jahr 2140 so weit sein.

Wirft man einen Blick auf die Zahl der Wallets, die zumindest einen ganzen Bitcoin halten, dann zeigt sich, dass es rund 1 Million Adressen sind. Doch darin verbergen sich natürlich auch jene Adressen, die von Kryptobörsen oder institutionellen Anlegern gehalten werden.

Wholecoiner als Statussymbol

Der sogenannte „Wholecoiner“-Status, also die Kryptofans, die zumindest einen ganzen Bitcoin ihr Eigen nennen, ist noch geringer. Sie liegt zwischen 800.000 und 850.000 Menschen. Die Berechnung ist nicht so einfach, wie es die Transparenz der Blockchain vermuten lässt.

Immerhin kennt man zwar die Zahl der Adressen, jedoch nicht, wer sich dahinter verbirgt. Daher ist nicht ersichtlich, wie viele Personen sich hinter der Wallet einer großen Kryptobörse verbergen.

Angesichts des enormen Wertzuwachses von Bitcoin ist der „Wholecoiner“ längst zum Statussymbol geworden. Wer früh genug in Bitcoin eingestiegen ist, musste nicht allzu viel Geld dafür ausgeben. Heute liegt der Wert eines einzigen Bitcoins jedoch deutlich über 100.000 Dollar.

Starke Konzentration des Bitcoin-Vermögens

Doch dieser Besitz bleibt für viele Anleger weiterhin außer Reichweite. Selbst wenn nach Schätzungen bis zu 7 Prozent der Weltbevölkerung bereits Kryptowährungen besitzen, so nennen die meisten lediglich den Bruchteil eines Bitcoins ihr Eigentum.

Es gibt also nicht nur bei herkömmlichen Assets eine starke Vermögenskonzentration, sondern auch bei Bitcoin. Schon jetzt sind mehr als 20 Millionen Bitcoins geschürft, der Run auf die restlichen sollte den Preis also weiterhin befeuern.