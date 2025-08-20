Krypto Prognose: Jahrelanger Bullenmarkt möglich – Analysten sehen massives Großanleger‑Interesse an BTC und Altcoins

Der Kryptomarkt steht aktuell unter Druck. Bitcoin notiert am Mittwochmorgen bei rund 113.700 US-Dollar, auf Wochensicht ein Minus von 4,5 Prozent. Bei Altcoins wie Ethereum und XRP sind die Verluste noch deutlicher – zweistellig in vielen Fällen. Doch während die Kurse schwächeln, bleiben Grundton und konkrete Prognosen zu Bitcoin & Co. vieler Analysten überraschend optimistisch.

Gewinnmitnahmen auf dem Kryptomarkt – keine fundamentale Krise

Laut Marktbeobachtern ist der Rückgang nicht Ausdruck einer tiefgreifenden Vertrauenskrise. Vielmehr sei er eine Kombination aus Gewinnmitnahmen nach dem starken Lauf der vergangenen Monate und kurzfristiger Unsicherheit auf der makroökonomischen Seite. Besonders belastend wirkte zuletzt die deutlich über den Erwartungen liegende US-Erzeugerpreisinflation – sie hat den Hoffnungen auf eine rasche Zinssenkung durch die Federal Reserve im September einen Dämpfer verpasst.

Die Konsequenz: Bitcoin fiel nach seinem Allzeithoch von rund 124.000 US-Dollar am Wochenende spürbar zurück. Viele Investoren halten sich seither zurück – zu unklar ist die Linie der Notenbank. Nun richtet sich der Blick auf das Notenbanksymposium in Jackson Hole. Am 22. August wird Fed-Chef Jerome Powell sprechen – ein Termin, der für den Markt richtungsweisend werden könnte. Je nachdem, ob die US-Notenbank eine Lockerung andeutet oder nicht, könnten die Kurse in beide Richtungen heftig ausschlagen. Wer jetzt Bitcoin oder Altcoins kaufen möchte, könnte also einen guten Zeitpunkt erwischen – muss sich jedoch auch auf volatile Phasen einstellen.

Die Grafik zeigt den Bitcoin-Kurs im 12-Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Bullishe Krypto News: Analysten setzen auf strukturelle Stärke

Trotz der angespannten Marktlage ist der Blick vieler Analysten auf mittlere und lange Sicht klar bullisch. Besonders deutlich wird das in einer neuen Einschätzung des Analysehauses Bernstein. Deren Analysten halten es für möglich, dass sich der laufende Bullenmarkt nicht nur fortsetzt, sondern deutlich länger andauert als in früheren Zyklen – konkret bis ins Jahr 2027.

Der Ausblick basiert auf mehreren Faktoren: Erstens beobachten die Experten ein stetig wachsendes Interesse institutioneller Investoren an digitalen Assets. Zweitens sehen sie in der politischen Entwicklung – besonders in den USA – einen klaren Kurs in Richtung Krypto-Integration. Die strategische Positionierung großer Volkswirtschaften als kryptooffene Finanzstandorte könnte das Wachstum der Assetklasse nachhaltig befeuern.

Bitcoin & Ethereum als Treasury-Assets – andere Altcoins könnten folgen

Ein weiterer Grund für die optimistische Einschätzung ist die zunehmende Verbreitung von Bitcoin und Ethereum in den Treasury-Strukturen großer Unternehmen. Immer mehr börsennotierte Gesellschaften legen Krypto-Assets als langfristige Rücklagen an – nicht spekulativ, sondern strategisch. Diese Form der Nachfrage ist weniger volatil und wirkt stabilisierend auf den Markt.

Auch die fortlaufenden Kapitalzuflüsse in börsengehandelte Produkte wie Krypto-ETFs unterstreichen das institutionelle Interesse. Die Marktbreite wächst – und mit ihr die Basis für eine längerfristige Preisstabilisierung.

Unterm Strich ergibt sich ein zweigeteiltes Bild: Kurzfristig bleibt der Markt fragil. Makrodaten, Notenbankrhetorik und globale Unsicherheiten können jederzeit zu neuer Volatilität führen. Doch strukturell sehen viele Analysten keine Schwäche – im Gegenteil. Der Rücksetzer der vergangenen Tage könnte sich mittelfristig sogar als gesunde Korrektur erweisen.

Die Erwartung eines Bullenmarkts bis 2027 mag ambitioniert klingen. Aber wenn regulatorische Klarheit, institutionelles Kapital und technologischer Fortschritt zusammenkommen, ist ein solcher Zyklus nicht nur denkbar – sondern plausibel.

Die kommenden Tage – insbesondere Powells Auftritt – könnten den nächsten Takt vorgeben. Doch das große Bild spricht für ein Szenario, das viele schon abgeschrieben hatten: einen Bullenmarkt, der nicht in Monaten, sondern in Jahren gemessen wird.

