Arthur Hayes von BitMEX kauft ETH zurück und sagt voraus, dass Ether $20K erreichen könnte

„Ich denke, dass ETH bis zum Ende des Zyklus auf 10.000 bis 20.000 Dollar steigen wird“, sagt Arthur Hayes.

Autor Manuela Richter Autor Manuela Richter Über den Autor Manuela Richter ist seit 20 Jahren als freiberufliche Redakteurin tätig. Die studierte Mikrobiologin war als Countrymanagerin über 16 Jahre für PokerNews tätig und ist seit Beginn an Teil des... Autoren Profil Teilen Kopiert Zuletzt aktualisiert am: August 22, 2025

Der Mitbegründer von BitMEX, Arthur Hayes, hat sich optimistisch über den Kursverlauf von Ethereum geäußert und vorausgesagt, dass die zweitgrößte Kryptowährung der Welt die Marke von 20.000 Dollar erreichen wird.

In einem aktuellen Interview sagte Hayes, dass er einen Teil der verkauften ETH zurückgekauft hat. „Der Chart sagt, dass es weiter nach oben geht, also kann man den Markt nicht bekämpfen.“

Arthur Hayes just admitted he bought back ETH because “the chart says it’s going higher.”



He sees Ethereum running up to $20K this cycle.



When asked $ETH vs $SOL?



He’s overweight $ETH 🚀 pic.twitter.com/Yd3q1t0aCe — SamAlτcoin.eth 🇺🇸 (@SamAltcoin_eth) August 21, 2025

„Ich denke, dass ETH vor dem Ende des Zyklus auf 10.000 bis 20.000 Dollar steigt“, sagte er. „Sobald sie durchbrochen ist, wissen Sie, dass es eine Lücke nach oben gibt.“

Bei einem Vergleich zwischen ETH und Solana (SOL) übergewichtet er derzeit ETH und zeigt damit, dass er Ethereum in seiner aktuellen Anlagestrategie stark bevorzugt.

„Ich gehe davon aus, dass wir einen massiven Bullenmarkt erleben werden und alle Arten von finanziellen Assets, die mit allem verbunden sind, was Präsident Trump jetzt für wichtig hält.”

In der letzten Woche kaufte Hayes für 8,4 Millionen Dollar ETH und sammelte 1.500 ETH ein, neben umfangreichen Positionen in erstklassigen DeFi-Tokens, darunter LDO, ETHFI und PENDLE.

Ethereum würde Solana im Bullenlauf übertreffen: Arthur Hayes

Auf die Frage, was Hayes zwischen dem Anstieg der Solana- und Ethereum-Preise jetzt und dem Ende des Zyklus bevorzugt, sagte er, dass beide Assets eine steigende Tendenz aufweisen würden.

„Sie werden beide steigen, aber die Frage ist, welche Assets mehr steigen werden“, sagte er.

Er sagte, dass Solana Ethereum in der Hausse wahrscheinlich nicht übertreffen wird, aber er sagte, dass es eine „größere Bewegung bei den Assets“ sein wird.

Steht ETH vor einem Ausbruch?

Ethereum fiel in den letzten 24 Stunden um 0,64% auf $4.289, laut CoinMarketCap-Daten. Der Token hat sich leicht erholt und wird bei Redaktionsschluss bei $4.306 gehandelt.

Die große Nachfrage nach einem ETF auf ETH sowie die massiven institutionellen Zuflüsse, darunter Unternehmen wie Bitmine und Sharplink Gaming, die seit Juni mehr als 2 Millionen ETH erworben haben, haben jedoch zum jüngsten Anstieg des ETH-Preises beigetragen.

Die Kryptowährung ist in den letzten 30 Tagen um mehr als 15% gestiegen und hat letzte Woche ein lokales Hoch von $4.700 erreicht und nähert sich damit einem Allzeithoch.

Die Forderung des Krypto-Milliardärs nach 20.000 Dollar ist nicht abwegig, wenn die Makro- und ETF-Nachfrage übereinstimmen. Im Moment beobachtet die Krypto-Community die Wallet-Aktivitäten von Hayes sehr genau, insbesondere da mehr Kapital in mittelgroße Token des Ethereum-Ökosystems fließt.