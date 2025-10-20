Analyst sagt, dass Bitcoin einen schwierigen Weg vor sich hat, da Langzeithalter weiter verkaufen

On-Chain-Daten zeigen, dass die realisierten Gewinne 1,7 Milliarden Dollar pro Tag erreichten, während das wiederbelebte Angebot aus alten Wallets 2,9 Milliarden Dollar erreichte.

Die Erholung von Bitcoin könnte schleppend bleiben, da die langfristigen Besitzer ihre Positionen weiter abstoßen, was den Markt unter anhaltenden Verkaufsdruck setzt, so die Analysten.

Wichtigste Erkenntnisse: Langfristige Bitcoin-Besitzer ziehen sich zurück und erzeugen einen anhaltenden Verkaufsdruck, der die Erholung des Marktes verlangsamt.

Analysten sagen, dass Bitcoin weiterhin in der Nähe von $108.700 unterstützt wird, aber ein Widerstand über $110.000 könnte die Aufwärtsbewegung begrenzen.

Am Sonntag sagte der Analyst James Check, dass die jüngste Schwäche der Kryptopreise wenig mit Marktmanipulationen oder „Papier-Bitcoin“ zu tun hat, sondern vor allem mit langfristigen Gewinnmitnahmen.

„Er fügte hinzu, dass diese Welle von Gewinnmitnahmen “die Quelle des Widerstands” ist, die Bitcoin daran hindert, nach oben auszubrechen.

Die On-Chain-Analyse von Check hat gezeigt, dass das Durchschnittsalter der ausgegebenen Coins gestiegen ist, was ein Zeichen dafür ist, dass langjährige Besitzer und nicht nur kurzfristige Spekulanten abkassieren.

Ein weiteres Diagramm zeigt, dass die realisierten Gewinne auf 1,7 Milliarden Dollar pro Tag angestiegen sind, während die realisierten Verluste 430 Millionen Dollar erreichten, was den dritthöchsten Wert der realisierten Verluste im aktuellen Zyklus darstellt.

Darüber hinaus erreichte das wiederbelebte Angebot aus ruhenden Wallets fast $2,9 Milliarden pro Tag, was darauf hindeutet, dass lange gehaltene Coins aktiv wieder in Umlauf gebracht werden.

The sheer volume of sell-side pressure from existing Bitcoin holders is **still** not widely appreciated, but it has been THE source of resistance.



Not manipulation, not paper Bitcoin, not suppression.



Just good old fashioned sellers.



Also, it won't become irrelevant. https://t.co/4QnfCn2f7w pic.twitter.com/YiK7gtjkzj — _Checkmate 🟠🔑⚡☢️🛢️ (@_Checkmatey_) October 19, 2025

Der Krypto-Investor Will Clemente schloss sich dieser Beobachtung an und sagte, dass das vergangene Jahr der relativen Schwäche von Bitcoin eine Übertragung des Angebots von frühen Inhabern („OGs“) auf institutionelle Investoren widerspiegelt.

„Diese Dynamik wird in den kommenden Jahren größtenteils irrelevant sein“, sagte er und deutete an, dass die traditionelle Finanzakkumulation die langfristige Marktstruktur stabilisieren könnte.

Der CEO von Galaxy Digital, Mike Novogratz, stimmte dem zu und sagte Raoul Pal in einem kürzlich geführten Interview, dass viele langjährige Bitcoin-Besitzer nach jahrelangen Gewinnen nun endlich Gewinne mitnehmen.

„Es gibt eine Menge Leute, die so lange in Bitcoin investiert waren und schließlich beschlossen haben: ‚Ich möchte etwas kaufen‘“, sagte er und erwähnte Freunde, die Luxus-Assets wie Yachten und Sportteams gekauft haben.

Trotz des Verkaufsdrucks hat Bitcoin die wichtige Unterstützung bei $108.700 zum Wochenschluss gehalten, wie die Daten von TradingView zeigen.

Der Marktanalyst Rekt Capital sagte, dass die Aufrechterhaltung der Stabilität über diesem Niveau den Weg für einen Vorstoß in Richtung $120.000 ebnen könnte.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde Bitcoin um $110.000 gehandelt und stieß in einem zunehmend gespaltenen Markt zwischen Profiteuren und geduldigen Besitzern auf Widerstand knapp über dieser Marke.

Krypto-Angst-Index stürzt ab, während Bitcoin auf $110.000 rutscht

Der Kryptomarkt ist in „Extreme Fear“ versunken, die Stimmung ist in nur einer Woche zusammengebrochen.

Laut Alternative.me fiel der Fear & Greed Index von 64 (Gier) auf 22, während der Index von CoinMarketCap von 54 auf 28 fiel, was auf eine weit verbreitete Risikoaversion unter den Tradern hindeutet.

Bitcoin hat angesichts der erneuten Handelsspannungen zwischen den USA und China damit zu kämpfen, die Marke von $ 110.000 zu halten, während Gold auf ein Rekordhoch von über $ 4.230 pro Unze gestiegen ist, was die Flucht in die Sicherheit unterstreicht.

On-Chain-Daten verstärkten den pessimistischen Ton, da Langzeitbesitzer im vergangenen Monat 265.700 BTC verkauften, der größte Abfluss seit Januar.

Trader Tony „The Bull“ Severino ist der Ansicht, dass die nächsten 100 Tage darüber entscheiden könnten, ob die Kryptowährung in eine parabolische Rallye eintritt oder ihren aktuellen Bullenzyklus beendet.