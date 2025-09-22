Altcoin-Report: Auf diese Coins setzen die Profis

Der Montag startet mit deutlichem Gegenwind für den Kryptomarkt. Die Gesamtkapitalisierung ist gefallen, und vor allem Altcoins stehen unter Druck. Doch trotz der Verluste sprechen mehrere Indikatoren dafür, dass die Erholung nicht abgeschlossen ist, sondern eine weitere Aufwärtsbewegung bevorstehen könnte. Eine neue Analyse zeigt, wie sich die Profis aktuell positionieren, und welche Kryptowährungen sie als besonders vielversprechend erachten.

Der Altcoin Season Index liegt aktuell bei 65 Punkten. Vor wenigen Tagen notierte er noch bei 80, bleibt damit aber weiter klar in Richtung Altseason gerichtet. Auffällig ist, dass das öffentliche Interesse diese Entwicklung nicht widerspiegelt. Google-Daten zeigen für den Suchbegriff „altcoins“ in Deutschland im Zwölfmonatsvergleich einen Wert von 15, weltweit lediglich 5. Während die Marktstruktur auf Rotation hindeutet, scheint die breite Masse das Thema noch nicht entdeckt zu haben.

Die Grafik zeigt das relative Suchvolumen für den Begriff “Altcoins”. Bildquelle: trends.google.de

In den Portfolios institutioneller Investoren dominieren die großen Layer-1-Coins. Ethereum profitiert unmittelbar von Trends wie Stablecoins und Tokenisierung, da mehr Vermögenswerte und Transaktionen auf die Blockchain verlagert werden. Solana rückt verstärkt in den Fokus, nicht nur wegen der laufenden Diskussion um einen möglichen ETF, sondern auch aufgrund fundamentaler Verbesserungen wie Firedancer, effizienterer Account-Strukturen und erweiterter Funktionen für Unternehmen.

Kryptowährungen mit Potenzial

Neben Layer-1 setzen professionelle Anleger zunehmend auf DeFi-Bluechips. Viele dieser Protokolle sind profitabel und haben ihre Nische gefunden. Bisher konnten Überschüsse nicht direkt an Tokenhalter ausgeschüttet werden, doch mit regulatorischer Klarheit wächst die Wahrscheinlichkeit, dass Ausschüttungen und Buybacks Einzug halten. Analysten erwarten, dass DeFi-Tokens dadurch eine neue Bewertungslogik erhalten, die stärker klassischen Finanzmärkten ähnelt.

Ein weiterer Schwerpunkt sind dezentrale Derivatebörsen. Plattformen wie Hyperliquid gewinnen durch Liquidität, niedrige Kosten und technologische Leistungsfähigkeit an Bedeutung. Experten gehen davon aus, dass Perp-DEXs unabhängig vom Marktumfeld weiter Zulauf verzeichnen.

Fountainhead Digital verweist zudem auf Projekte im Bereich DePIN. Diese Netzwerke stellen Speicher, Rechenleistung und Trainingskapazitäten für KI-Modelle bereit und bilden damit das Fundament für künftige Anwendungen im Bereich künstlicher Intelligenz. Für Investoren eröffnet sich hier ein Schnittpunkt zwischen zwei wachstumsstarken Sektoren.

Rote Zahlen, wohin das Auge reicht: Die Grafik zeigt die Performance der nach Marktkapitalisierung 10 größten Coins. Bildquelle: Coingecko.com

Memecoins bleiben vor allem für Privatanleger interessant

Zurückhaltung zeigen die Häuser dagegen bei Memecoins und Projekten mit hohen Unlock-Quoten. Diese gelten als spekulativ und anfällig für überproportionale Verluste, sobald sich die Marktstimmung eintrübt, so Analysten aus unterschiedlichen Research-Häusern. Zwar sind in einer anhaltenden Altcoin-Rallye kurzfristige Kursgewinne möglich, doch scheinen allen voran institutionelle Akteure nicht bereit, derlei Risiken einzugehen. Dessen ungeachtet: zahlreiche Privatanleger konnten mit ihren Investments in Dogecoin & Co. in der Vergangenheit bereits fulminante Renditen einfahren.

Zusammengefasst deutet vieles darauf hin, dass der Markt sich aktuell in einer Übergangsphase befindet. Altcoins stehen zwar unter Druck, doch die Rotation scheint angelegt. Institutionelle Investoren positionieren sich bereits – mit einem klaren Fokus auf Ethereum, Solana, ausgewählte DeFi-Bluechips, Perp-DEXs und DePIN-Projekte. Für sie bleibt das Ziel unverändert: Substanz vor Spekulation.