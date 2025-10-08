Führender AI Claude prognostiziert den Preis für XRP, Pepe und Pi Coin bis Ende 2025

Claude AI, das Gegenstück von Anthropic zu ChatGPT von OpenAI, hat eine optimistische Prognose abgegeben, die darauf hindeutet, dass XRP, Pepe und Pi Network noch in diesem Jahr zu unerwarteten Höchstständen aufsteigen könnten.

Bitcoin, das 2,5 Billionen Dollar schwere Marktschwergewicht des Kryptosektors, wird derzeit nur 1 % unter seinem jüngsten Rekord von 126.080 Dollar gehandelt, der gestern aufgestellt wurde. Der Rest des Marktes für digitale Assets, der inzwischen auf 4,36 Billionen Dollar geschätzt wird, legte um bescheidene 0,6% zu, da mehrere Coins ebenfalls neue Höchststände erreichten.

Historisch gesehen ist der Oktober (auch bekannt als „Uptober“) ein starker Monat für Bitcoin und Kryptowährungen insgesamt und dient in der Regel als Startpunkt für breitere Marktrallyes.

Neue politische Entwicklungen in den Vereinigten Staaten tragen dazu bei, die positive Stimmung zu kultivieren. Im Juli erließ Präsident Trump das GENIUS-Gesetz, das erste amerikanische Bundesgesetz, das eine vollständige Unterlegung von Stablecoins mit Reserven vorschreibt. Kurz darauf stellte die SEC ihr Project Crypto Programm vor, das darauf abzielt, die Wertpapiervorschriften für die Ära der digitalen Assets zu aktualisieren.

Mit klareren Regeln wird der nächste Altcoin-Zyklus den unregulierten Rausch der historischen Krypto-Hausse von 2021 übertreffen. Wenn sich die Analyse von Claude als richtig erweist, könnten XRP, Pepe und Pi Network die nächste Etappe der Hausse anführen.

XRP (Ripple): Claude AI prognostiziert eine Preisspanne für das kommende Jahr von bequem über $5

Nach den jüngsten Prognosen von Claude AI könnte XRP ($XRP ) von Ripple auf bis zu $6 steigen, was eine leichte Verdoppelung des aktuellen Kurses von $2,98 bedeuten würde.

XRP hat in diesem Jahr bereits erhebliche Stärke gezeigt. Nachdem die fünfjährige Klage der SEC gegen Ripple zugunsten von Ripple endete, trieben die Anleger den Kurs von XRP am 18. Juli auf $3,65, den höchsten Stand seit dem Höchststand von $3,40 im Jahr 2018.

Ripple baut sein Zahlungsnetzwerk weiter aus und treibt die institutionelle Akzeptanz in zahlreichen Märkten voran. Im Jahr 2024 hob der UN Capital Development Fund XRP als effizientes, kostengünstiges Überweisungsinstrument für Entwicklungsländer hervor. Ripple war auch eines von mehreren Kryptounternehmen, die im Digital Asset Report des Weißen Hauses auftauchten.

Claude AI geht davon aus, dass XRP noch vor Jahresende Preise von über $5 erreichen könnte, wenn es gelingt, sein Hoch vom Juli entscheidend zu durchbrechen. Viele Analysten, sowohl menschliche als auch maschinelle, haben jedoch höhere Ziele, die darauf hindeuten, dass ein Anstieg auf $10 mit dem richtigen Rückenwind nicht unvorstellbar ist.

Im vergangenen Jahr hat XRP um 456% zugelegt und ist damit der Top-Performer unter den großen ungedeckten Kryptowährungen. Zum Vergleich: Bitcoin stieg um 96%, während Ethereum um 92% zulegte.

Die technischen Charts zeigen drei zinsbullische Flaggenformationen im Laufe des Jahres 2025, von denen sich zwei im Sommer bildeten, was auf ein starkes Ausbruchspotenzial bis zum letzten Quartal des Jahres hindeutet.

Obwohl die Zinssenkungen der US-Notenbank im letzten Monat und die Genehmigung des ersten XRP-ETFs die Preise nicht sofort in die Höhe trieben, glauben Analysten, dass das saisonale Momentum des Uptober, weitere ETFs in den USA in diesem Monat und neue US-Kryptogesetze, die vor Jahresende erwartet werden, als starke Katalysatoren wirken könnten.

Pepe ($PEPE): Meme Coin mit 10-fachem Aufwärtspotenzial, laut Claude AI

Pepe ($PEPE) wurde im April 2023 lanciert und hat sich schnell zu einer Top-3-Meme-Kryptowährung entwickelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,2 Mrd. USD ist er der größte Meme-Token ohne Hundethema. Sein einzigartiger kultureller Blickwinkel ist inspiriert von Matt Furies Boy’s Club Comics.

Trotz der starken Konkurrenz hat die robuste Liquidität von Pepe und die starke Unterstützung durch die Community dazu beigetragen, seine Popularität zu erhalten. Elon Musk hat sogar erwähnt, dass er Pepe neben Dogecoin auf X besitzt, was dem Token einen zusätzlichen Bekanntheitsgrad verschafft hat.

Pepe wird derzeit bei $0,00001 gehandelt und hat damit 64,5% seines ATH von $0,00002803, das am 9. Dezember 2024 festgelegt wurde, eingebüßt, hält aber weiterhin wichtige Unterstützungsniveaus. Ein Ausbruch über $0,000018 könnte den Weg in Richtung $0,000023 bis Ende November frei machen.

Das optimistische Szenario von Claude AI sieht vor, dass Pepe bei $0,000028 einen Höchststand erreichen könnte, was einen fast 3fachen Anstieg gegenüber dem aktuellen Niveau bedeuten würde. Auch wenn die bereits hohe Bewertung von Pepe das Wachstum begrenzen könnte, könnte der Token die Prognosen von Claude beim nächsten Marktanstieg noch leicht übertreffen.

Pepe hat derzeit einen sehr neutralen RSI von 50, was darauf hindeutet, dass er weder überkauft noch überverkauft ist, was ihm viel Spielraum in beide Richtungen gibt. Sollte sich die jüngste Stärke des Kryptomarktes im Laufe der Woche fortsetzen, ist es wahrscheinlicher, dass Pepe über $0,000012 ins Wochenende geht.

Mit zunehmender Klarheit über die Regulierung in den USA hat Pepe das Potenzial für einen noch größeren Aufschwung, da das Vertrauen der Anleger in den Markt insgesamt zunimmt, was natürlich historisch gesehen ein großer Katalysator für Meme Coins ist.

Pi Network ($PI): Claude AI sagt voraus, dass der Mobile Mining Innovator $1 erreichen könnte

Pi Network ($PI) ist ein Pionier des „Tap-to-Mine“-Konzepts, das es den Nutzern ermöglicht, Token direkt über ihr Smartphone zu verdienen, indem sie sich einfach täglich anmelden und auf die App tippen.

Die Aktie wird derzeit bei $0,2623 gehandelt und könnte bis zum Jahresende um das Vierfache auf $1 ansteigen, so Claude AI. In einem extrem optimistischen Szenario könnte $PI sogar $520 erreichen, was einem 2000-fachen Anstieg gegenüber den aktuellen Kursen entspräche. Angesichts der realen Kursentwicklung in diesem Jahr ist dies jedoch äußerst unwahrscheinlich.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass die kontinuierliche Entwicklung des Ökosystems und die bevorstehenden Meilensteine des Projekts die nüchterne optimistische Einschätzung von Claude unterstützen könnten.

Das Team hat kontinuierlich Updates veröffentlicht und ist von Version 19 zu 23 übergegangen. Ein Mainnet-Debüt steht unmittelbar bevor – Ereignisse, die den Kurs erheblich antreiben könnten.

Seit seinem Debüt im Februar 2025 hat Pi eine starke Volatilität erlebt, einschließlich eines 171%igen Anstiegs im Mai. Sein aktueller RSI von etwa 31 deutet auf starke Verkäufe und eine mögliche Unterbewertung hin. Er deutet auch darauf hin, dass eine Erholung unmittelbar bevorstehen könnte, so dass dies ein attraktiver Einstiegspunkt für langfristig orientierte Anleger ist.

Die Wiederholung des Hochs vom Februar bei $2,99 bleibt ein ehrgeiziges, aber nicht unmögliches Ziel. Selbst wenn dieses Niveau nicht erreicht wird, könnte die traditionelle Oktober-Stärke der Kryptowährung Pi bis November mehr als die Hälfte in Richtung der 1-Dollar-Marke treiben und damit die Voraussetzungen für eine Festtagsrallye schaffen.

Maxi Doge (MAXI): Hochriskanter Meme Coin, angeheizt durch den Hype der Community

Während sich die datenzentrierte Prognose von Claude AI hauptsächlich auf die großen Altcoins konzentriert, ist ein neues Projekt, das an Zugkraft gewinnt, Maxi Doge ($MAXI), der lange verschollene Degen-Cousin von Dogecoin. Das Team vermarktet ihn mit einem pulsierenden Fitnessstudio-Twist, um spekulative Trader anzusprechen, die sich von potenziellen Spielereien mit hohen Kursgewinnen und von der Begeisterung der Community angezogen fühlen.

Im Gegensatz zum Dogecoin, der sich zu einem Large-Cap-Asset entwickelt hat, setzt Maxi Doge voll und ganz auf das Ethos des hohen Risikos und der hohen Gewinne. Seit dem Start vor nur ein paar Monaten hat das Projekt mehr als 2,8 Millionen Dollar eingesammelt.

MAXI wurde als ERC-20 Token auf Ethereum entwickelt und fördert das Engagement durch Telegram- und Discord-Communities, wettbewerbsfähige Handelsveranstaltungen und bevorstehende Markenkooperationen.

Von den insgesamt 150,24 Milliarden Token gehen 25% an den „Maxi Fund“ für Marketing und Partnerschaften. Das Staking ist bereits in Betrieb und bietet Renditen von bis zu 121% APY, die allerdings variabel sind, d.h. die Renditen sinken, wenn mehr Staker dem Pool beitreten.

Derzeit liegen die Token für den Vorverkauf bei $0,000261, wobei der Nominalwert alle paar Tage erhöht wird, wenn der Vorverkauf seine Finanzierungsstufen durchläuft. Anleger können über die Maxi Doge Website mit MetaMask oder Best Wallet teilnehmen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden über die offiziellen X- und Telegram-Seiten von Maxi Doge.