Kann Bitcoin in diesem Jahrzehnt wirklich auf 1 Million Dollar steigen?

CZ, Jack Dorsey, Samson Mow und sogar Eric Trump sagen, dass Bitcoin 1 Million Dollar erreichen wird, aber Kritiker sagen, dass die Vorhersagen mehr ein Marketingtrick als eine ernsthafte Analyse sind.

Wichtigste Erkenntnisse:

Eric Trump ist die jüngste prominente Persönlichkeit, die Bitcoin für 1 Million Dollar vorhersagt, aber Kritiker warnen, dass die Prognosen eher ein Hype als eine ernsthafte Analyse sind.

Ein Analyst sagt, 1 Million BTC würde voraussetzen, dass Gold und Staatsschulden als Vertrauensanker verdrängt werden – etwas, das er für unrealistisch hält.

Ein anderer meint, die kühnen Prognosen seien typisch für Bullenmärkte, da sie die FOMO anheizen und Privatanleger anlocken, während frühe Investoren Gewinne mitnehmen.

Eric Trump sagt, dass Bitcoin (BTC) innerhalb von Jahren 1 Million Dollar erreichen wird. Er ist damit die jüngste bekannte Persönlichkeit, die diese kühne Vorhersage macht. Kritiker bezweifeln jedoch, dass dies jemals eintreten wird. Sie sagen, die Prognosen seien ein Marketingtrick und keine ernsthafte Analyse.

In seiner Rede auf der Bitcoin Asia Konferenz am 29. August sagte Eric, der zweite Sohn von US-Präsident Donald Trump, dass der Meilenstein durch die institutionelle Akzeptanz und das begrenzte Angebot von Bitcoin, das auf 21 Millionen Coins begrenzt ist, erreicht wird.

„Es steht außer Frage, dass Bitcoin 1 Million Dollar erreicht“, sagte er laut mehreren Medienberichten. „Kaufen Sie jetzt, schließen Sie die Augen, halten Sie sie für die nächsten fünf Jahre und Sie werden sehr gut abschneiden.“

Eric, der an der Leitung des milliardenschweren Kryptoimperiums der Familie Trump beteiligt ist, lobte China als „Höllenmacht“ im Kryptobereich. Er ist offen dafür, dass sein Vater und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping in nächster Zeit über Kryptowährungen sprechen werden.

Eric Trump befindet sich in guter Gesellschaft. Der CEO von Block, Jack Dorsey, der Mitbegründer von Binance, Changpeng Zhao, und der Autor Robert Kiyosaki haben alle auf 1 Million Dollar Bitcoin bis 2030 gewettet. Samson Mow, der CEO von Jan3, ist noch optimistischer und sagt voraus, dass die Top-Kryptowährung diese Schwelle bereits 2025 erreichen wird.

Die Idee hat viele Krypto-Anleger in ihren Bann gezogen, aber Analysten, die mit Cryptonews sprachen, sagen, dass es bei solch hohen Bewertungen weniger um Analysen als um Erzählungen geht. Die Chancen, dass BTC in fünf Jahren 1 Million Dollar erreicht, sind sehr gering, sagen sie.

„Jeder Redner hat eine Motivation – ob es darum geht, die Akzeptanz zu fördern, Bücher zu verkaufen, das Engagement zu steigern oder ein Portfolio zu validieren“, sagte Petro Golovko, ein Gold- und Finanzveteran bei British Gold Trust. „Der Markt sollte solche Prognosen als Marketing und nicht als Analyse betrachten.“

Er warnte, dass die Konzentration auf präzise Preisvorhersagen „irreführend“ sei und von tieferen strukturellen Fragen über die Widerstandsfähigkeit von Bitcoin ablenke.

Bitcoin ist seit Januar um 18 % gestiegen, bleibt aber weit von der prognostizierten 1-Million-Dollar-Marke entfernt. Im August erreichte BTC ein Allzeithoch von 124.500 $, beflügelt durch unterstützende Regulierungen in den USA und eine starke institutionelle Nachfrage.

Bitcoin: Ein reflexiver Asset

Golovko zufolge sind in der Performance von Bitcoin, einem Asset, das er als „reflexiv und spekulativ“ beschreibt, Erzählungen eingebaut. Hochtrabende Vorhersagen verstärken den Glauben, bauen eine Dynamik auf und begeistern Kleinanleger, sagt er.

Dies könnte jedoch nicht ausreichen, um Nachhaltigkeit zu garantieren, da die extreme Volatilität ein Merkmal von Bitcoin bleiben dürfte. Selbst wenn der spekulative Hype den Bitcoin kurzzeitig in Richtung 1 Million Dollar treiben würde, bezweifelt Golovko, dass dies von Dauer wäre.

“Bitcoin ist nach wie vor reflexartig: Sein Preis wird weniger von Fundamentaldaten als vielmehr von Glaubens- und Liquiditätszyklen bestimmt. Könnte der spekulative Eifer ihn kurzzeitig viel höher treiben? Ja. Aber die Nachhaltigkeit ist eine andere Sache.”

Die Prognose von 1 Million Dollar ist aus vielen Gründen „unrealistisch“. Entscheidend ist, dass „eine 1 Million BTC eine Marktkapitalisierung impliziert, die mit Gold, Staatsanleihen oder den größten globalen Kapitalpools konkurriert oder diese sogar übertrifft“.

“Das würde nicht nur die Übernahme, sondern auch die Verdrängung bestehender monetärer Anker erfordern. Angesichts der Abhängigkeit von Bitcoin von Fiat-Währungen und dem Fehlen eines inneren Ankers ist dies höchst unrealistisch.”

Die gesamte Marktkapitalisierung von physischem Gold liegt bei etwa 23,5 bis 23,8 Billionen Dollar, was es zu einem der größten Assets nach Marktwert weltweit macht. Im Vergleich dazu beträgt die aktuelle Marktkapitalisierung von Bitcoin 2,2 Billionen Dollar.

Golovko erklärte, dass Bitcoins Bedarf an ständigen Liquiditätszuflüssen und Vertrauen einen Schwachpunkt im Vergleich zu physischem Gold, einem uralten materiellen Anker, darstellt. Bitcoin wird oft als „digitales Gold“ bezeichnet.

„Gold hat Jahrtausende überdauert, weil es kein Narrativ ist – es ist ein materieller Anker des Vertrauens, der immun ist gegen die Zyklen des Glaubens“, sagte Golovko, der auch Forscher für dezentrale KI und Quantenfinanzen ist, gegenüber Cryptonews.

„Krypto-Assets hingegen sind strukturell reflexiv: Sie hängen von konstanten Liquiditätszuflüssen und Vertrauen ab.“

FOMO und Clickbait-Vorhersagen

Matteo Greco, Senior Associate bei der an der Canadian Securities Exchange notierten Kryptofirma Fineqia, sagte, dass astronomische Preisvorhersagen typisch für jeden Bullenmarkt sind.

„Wenn sich die Preise neuen Allzeithochs nähern oder diese durchbrechen, kursieren kühne Vorhersagen über ‚himmelhohe‘ Bewertungen und Versprechungen über den Mond“, sagte er und fügte hinzu:

“Diese Erzählungen schüren die FOMO und locken neue Investoren mit der Illusion an, dass Kryptowährungen leichtes Geld sind. Die wahre Motivation hinter solchen Clickbait-Prognosen ist oft, Kleinanleger anzulocken, die dann Liquidität für frühere Investoren bereitstellen, die sich auf einem viel niedrigeren Niveau angesammelt haben.”

Greco merkt an, dass diese Dynamik vor allem in den letzten Phasen von Hausse-Zyklen auftritt, wenn langfristige Inhaber Gewinne mitnehmen, während kurzfristige Neueinsteiger unter dem Einfluss von FOMO (Angst, etwas zu verpassen) einsteigen.

Der Zyklus wiederholt sich, immer und immer wieder. Im Jahr 2020 zum Beispiel wurde der Bitcoin-Kurs auf über $100.000 geschätzt, erreichte aber seinen Höchststand bei 69.000 $. In diesem Zyklus, so Greco, liegen die Ziele sogar noch höher, von $150.000 bis $1 Mio.ion.

“Runde Zahlen sorgen für gute Schlagzeilen und Clickbait, und sie helfen, die Euphorie aufzubauen, die typischerweise die letzten Phasen eines Bullenzyklus kennzeichnet.”

Seit Jahren folgt Bitcoin einem vertrauten Muster – einem vierjährigen Preiszyklus, der von den so genannten Halbierungsereignissen des Assets angetrieben wird, einem eingebauten Mechanismus, der alle 210.000 Blöcke oder alle vier Jahre auftritt und das BTC-Angebot reduziert.

Das Muster, das als Bitcoin-Zyklus-Theorie bekannt ist, führte oft zu einer Periode der Akkumulation, einer großen Rallye und dann einem Absturz. Die Zyklen traten 2013, 2017 und 2021 auf – typischerweise 12 bis 18 Monate nach der Halbierung.

Wenn sich die Geschichte wiederholt, würde laut Greco das Jahr 2025 den Höhepunkt des aktuellen Zyklus markieren. In der Vergangenheit waren Halbierungsereignisse ein Segen für Bitcoin, aber Experten glauben, dass sich die Fundamentaldaten der Branche über das Vierjahresmuster hinaus entwickelt haben.

Greco zufolge hat jeder Zyklus bisher ein neues Hoch, aber auch abnehmende Erträge gebracht. Vor diesem Hintergrund hält er es für „unwahrscheinlich“, dass der Preis von BTC in den nächsten fünf Jahren 1 Million Dollar erreichen wird.

„Irgendwann könnten wir einen Zyklus ohne abnehmende Renditen erleben, wenn der Markt reif genug ist, um deutlich mehr Kapital anzuziehen als der vorherige“, sagte er. „Das könnte der nächste Zyklus sein, aber ein Kursziel von 1 Million Dollar ist zum jetzigen Zeitpunkt immer noch eine sehr gewagte Annahme.“

Bitcoin vs. Gold: Nominale Illusion gegen realen Wert

Auf der Bitcoin Asia Konferenz in Hongkong sprach Eric Trump darüber, wie sehr seine Familie an die Bitcoin-Gemeinschaft „glaubt“. Er sagte, sein Vater, Präsident Trump, habe sich der Kryptowährung zugewandt, nachdem er von den Banken gemieden worden war.

Im März verklagte die Trump Organization Berichten zufolge Capital One wegen der Schließung von mehr als 300 ihrer Bankkonten nach den Unruhen im Kapitol am 6. Januar 2021. Die Unruhen wurden angeblich von den Anhängern von Donald Trump verursacht.

„Sie haben uns die Hölle heiß gemacht, und sie hatten es auf Sie abgesehen“, sagte Eric und bezog sich dabei auf Bitcoiners. „Der Feind deines Feindes ist dein Freund, und so ist die Familie Trump in diese Gemeinschaft gekommen.“

Seit der Wiederwahl von Präsident Trump im November ist der Preis von Bitcoin um fast 60% gestiegen. Trump hat den Spielraum für die institutionelle Übernahme mit freundlichen Regelungen wie dem GENIUS Act erweitert .

In der Zwischenzeit sonnt sich seine Familie in der Saison des guten Willens mit einem DeFi-Protokoll, einem Stablecoin und einem Bitcoin Mining-Betrieb.

Am 1. September wurde WLFI, ein Krypto-Token, der mit dem Unternehmen World Liberty Financial der Familie Trump verbunden ist, an großen Börsen wie Binance und Bybit öffentlich gehandelt. Präsident Trump und seine Söhne besitzen WLFI im Wert von 5 Milliarden Dollar.

To the incredible @worldlibertyfi

community – we are beyond honored by the success of yesterdays launch. The first round was sold at .015 just 10.5 months ago. Over the past 24 hrs, WLFI is trading in a range between approximately .20-.28 – almost 20x the initial offering price… pic.twitter.com/yXlzEUbubY — Eric Trump (@EricTrump) September 2, 2025

Abgesehen von der freundlichen Politik steht die Familie Trump für die Macht der Erzählung, wie sowohl Golovko von British Gold Trust als auch Greco von Fineqia anmerken, die bezweifeln, dass BTC in absehbarer Zeit 1 Million Dollar erreichen wird, wenn überhaupt.

Greco meint, dass BTC im Laufe der Zeit weiter wachsen und den Abstand zu Gold allmählich verringern könnte. Aber er hält „die Annahme, dass dies innerhalb weniger Jahre und im Laufe eines einzigen Bullenmarktes geschehen könnte, für unrealistisch.“

“Ein Blick auf die historischen Daten zeigt, dass ein solches Ergebnis einfach nicht mit dem bisherigen Verlauf der Zyklen übereinstimmt. Niemand kann die Zukunft mit Sicherheit vorhersagen, aber auf der Grundlage vergangener Muster scheint es höchst unwahrscheinlich zu sein.”

Wie viel Regulierung und Mainstreaming nötig wären, um 1 Million Dollar zu erreichen, könnte eine existenzielle Frage für den Wert von Bitcoin sein.

Golovko stellt die einfachere Frage: „Wie viel wird ein Big Mac kosten“ in einer hyperinflationären Welt, die für das Pumpen von BTC auf 1 Million Dollar grundlegend ist?

„Diejenigen, die große Preisprognosen machen, beantworten diese Frage nie, weil sie den Unterschied zwischen nominaler Illusion und realem Wert offenbart“, sagte er.