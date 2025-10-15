Bitcoin drtí akciový trh! Akcie oslabily o 88 %
Zatímco legendární investor Warren Buffett dál prosazuje investice do indexu S&P 500, data ukazují jiný výsledek. Od roku 2020 index ztratil přibližně 88 % své hodnoty ve srovnání s bitcoinem. Přestože akciový trh láme rekordy, digitální měna nadále potvrzuje svou sílu a rostoucí význam. Tento vývoj znovu otevírá otázku, zda tradiční strategie ještě dokážou držet krok s novou érou investic.
S&P 500 dosahuje rekordů, ale Bitcoin roste rychleji
Warren Buffett patří mezi nejznámější zastánce investování do indexu S&P 500. Už desítky let tvrdí, že jde o nejjednodušší a nejspolehlivější způsob, jak zhodnotit kapitál bez nutnosti riskovat. A skutečně, americký akciový trh v posledních letech potvrdil svou sílu, když se index dostal na nové rekordní úrovně.
Od začátku roku 2020 vzrostla hodnota S&P 500 přibližně o 106 %, což představuje solidní výkon vzhledem k ekonomické nejistotě i rostoucím úrokovým sazbám. Jenže při porovnání s bitcoinem se rozdíl ukazuje jako propastný – digitální měna totiž ve stejném období zhodnotila o více než 1 370 %.
Tento kontrast ukazuje, že i když tradiční investice zůstávají pevnou volbou pro stabilní výnosy, bitcoin se postupně prosazuje jako silný dlouhodobý uchovatel hodnoty. Ukazuje, že inovativní přístup a omezená nabídka mohou v moderním finančním světě konkurovat i největším tržním indexům.
Proč Warren Buffett stále věří akciovému trhu
Warren Buffett už dlouhá léta doporučuje investorům držet se jednoduché strategie – většinu portfolia směřovat do indexu S&P 500 a menší část do bezpečnějších aktiv, jako jsou krátkodobé státní dluhopisy.
Jeho známé pravidlo „90/10“ znamená, že 90 % investic by mělo být v S&P 500 a zbylých 10 % v dluhopisech. Podle Buffetta je to ideální cesta pro ty, kteří nechtějí riskovat, ale zároveň chtějí dlouhodobě zhodnocovat své peníze.
Index S&P 500 sleduje vývoj pěti set největších veřejně obchodovaných amerických společností. Jde o široký ukazatel ekonomické síly Spojených států a dlouhodobě patří mezi nejspolehlivější nástroje pro pasivní investování. Právě jeho stabilita a rozmanitost firem z různých odvětví z něj dělají atraktivní volbu pro investory, kteří preferují předvídatelný růst před vysokou volatilitou.
Od svého vzniku v roce 1957 přináší index průměrný reálný výnos okolo 6,7 % ročně po započtení inflace. I to je důvod, proč Buffett věří, že pro většinu lidí není nutné hledat „zázračné akcie“ – stačí držet se osvědčeného základu, který v dlouhém horizontu dokáže překonat většinu aktivních investorů.
Bitcoin a S&P 500: dvě zcela odlišné investice
Přímé srovnání výkonnosti indexu S&P 500 a bitcoinu není zcela férové. Zatímco akciový index představuje široký přehled americké ekonomiky, bitcoin je samostatné digitální aktivum s vlastním ekosystémem a odlišnými faktory ovlivňujícími cenu.
Index S&P 500 je díky své rozmanitosti považován za relativně bezpečnou investici. Riziko se rozkládá mezi stovky firem z různých odvětví, což přináší stabilnější výnosy a nižší volatilitu. Investoři, kteří hledají dlouhodobý růst bez výrazných výkyvů, ho proto často upřednostňují před rizikovějšími aktivy.
Bitcoin naproti tomu stojí na principech omezené nabídky, decentralizace a nezávislosti na inflaci. Jeho hodnota se neodvíjí od výsledků jednotlivých firem, ale od důvěry trhu a technologické inovace. Postupně se stává uznávaným nástrojem nejen mezi jednotlivci, ale i institucemi, které v něm vidí doplněk k tradičním aktivům a prostředek pro diverzifikaci portfolia.
Bitcoin čeká rozhodujících 100 dní – analytici očekávají průlom
Podle tržních analytiků vstupuje bitcoin do klíčové fáze svého současného cyklu. Ukazatele volatility, zejména Bollingerova pásma, se dostala na rekordně úzké úrovně, což obvykle předznamenává silný cenový pohyb.
Analytik Tony „The Bull“ Severino upozorňuje, že takto nízká volatilita se objevuje jen zřídka a často předchází zásadnímu trendu. Dodává, že trh může v následujících týdnech zažít prudký nárůst aktivity, který rozhodne o dalším směru vývoje.
Podobně i analytik Rekt Capital se domnívá, že bitcoin se blíží k začátku nové fáze růstu, kterou označuje jako „price discovery uptrend“ – období, kdy se cena posouvá nad dosavadní maxima a trh hledá novou rovnováhu. I když krátkodobé výkyvy zůstávají součástí kryptotrhu, analytici se shodují, že bitcoin prokazuje rostoucí stabilitu a zralost.
Závěr: Co to znamená pro investory
Porovnání výkonnosti bitcoinu a indexu S&P 500 ukazuje, jak rozdílné mohou být přístupy k investování. Tradiční trhy si udržují stabilitu a dlouhodobou jistotu, zatímco bitcoin přináší inovaci, nezávislost a potenciál vysokého zhodnocení.
Pro většinu investorů tak zůstává klíčová diverzifikace portfolia – tedy kombinace konzervativních i rizikovějších aktiv, která dokáže vyvážit stabilitu a růst.
Zároveň je však důležité přistupovat ke kryptoměnám s rozvahou. Trh s digitálními aktivy zůstává vysoce volatilní a cena může v krátkém čase výrazně kolísat. Proto by bitcoin měl tvořit jen část investičního portfolia, nikoli jeho základ. I přes tato rizika ale ukazuje, že se z experimentu stal respektovaný uchovatel hodnoty s rostoucí rolí v moderním finančním světě.