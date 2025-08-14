Vyhlídky na snížení úrokových sazeb ženou bitcoin vzhůru: Je nové maximum nad 124 000 USD jen začátek?
Bitcoin (BTC) ve čtvrtek vystřelil na nové historické maximum, když se cena během asijské obchodní seance dostala na 124 457 USD. Digitální zlato tak překonalo předchozí rekord z července a od začátku roku si připsalo téměř 32%.
Za růstem stojí především rostoucí sázky na brzké uvolnění měnové politiky americké centrální banky. Významnou roli hrají také legislativní změny, které posilují postavení kryptoměn na americkém trhu.
Výrazně posílilo i ethereum (ETH), které se dotklo hranice 4 780 USD, což je jeho nejvyšší úroveň od konce roku 2021.
Trump, Fed a politické změny jako motor růstu bitcoinu
Investoři aktuálně prakticky jistě počítají s tím, že Fed na svém zářijovém zasedání sníží sazby, a část trhu dokonce spekuluje o možnosti půlprocentního snížení.
Prezident Donald Trump se v posledních měsících ostře vymezil proti šéfovi Fedu Jeromu Powellovi, kterého viní z přílišné opatrnosti, a naznačil, že by mohl být odvolán ještě před koncem mandátu.
Vyhlídky na uvolnění politiky posílil i ministr financí Scott Bessent, který prohlásil, že by Fed měl zahájit „sérii snížení sazeb“ a hned první krok by mohl být půl procentního bodu. Takový obrat by podle analytiků dodal další impuls rizikovým aktivům, včetně kryptoměn.
Jak uvedl Pankaj Balani, CEO Delta Exchange, aktuální růst bitcoinu stojí na dvou pilířích: silném přílivu institucionálního kapitálu a příznivých makroekonomických trendech.
Červencový index spotřebitelských cen (CPI) na úrovni 2,7 % meziročně podle něj posílil očekávání zářijového snížení sazeb Fedu. Upozorňuje však, že krátkodobě může dojít ke konsolidaci v pásmu 120 až 125 tisíc USD, ale omezená nabídka BTC a zájem velkých hráčů nadále podporují dlouhodobý růstový trend.
Podle dat SoSoValue zaznamenaly spotové bitcoinové ETF 13. srpna čistý denní příliv 86,91 milionu USD, čímž se celkový čistý příliv od spuštění zvýšil na 54,76 miliard USD. Tyto fondy aktuálně spravují aktiva v hodnotě 156,69 miliard USD, což odpovídá 6,48 % tržní kapitalizace bitcoinu.
Dominantní pozici drží iShares Bitcoin Trust společnosti BlackRock s 89,11 miliardami USD, následovaný fondem Fidelity FBTC s 24,77 miliardy USD.
Vzestup zájmu o bitcoinové ETF ukazuje, že velcí institucionální investoři už nevnímají ETF a přímé držení bitcoinu jako konkurenční, ale spíše jako doplňkové strategie. To jim umožňuje lépe rozložit riziko a zároveň těžit z různých příležitostí, které oba investiční nástroje nabízejí.
Data BitcoinTreasuries.net potvrzují, že rovněž instituce a společnosti zvyšují své BTC rezervy. K dnešnímu dni drží různé subjekty dohromady 3,65 milionů BTC.
Největší část se nachází právě v ETF a dalších fondech, následovaných veřejně obchodovanými společnostmi, vládami, soukromými firmami, DeFi protokoly a burzami.
Jen za posledních 30 dní přibylo 16 korporátních držitelů, což celkový počet zvedlo na 291. Nejvíce jich sídlí v USA (99), Kanadě (43) a Velké Británii (20).
Trumpova administrativa rozjíždí pro-krypto reformy
Nové historické maximum bitcoinu přichází v době, kdy Trumpova administrativa prosazuje ambiciózní pro-krypto agendu.
Prezident nedávno podepsal exekutivní příkaz, který vyzývá regulátory k odstranění překážek bránících zahrnutí kryptoměn do penzijních plánů 401(k). Tento krok by mohl umožnit milionům Američanů investovat část svých důchodových úspor do bitcoinu a dalších digitálních aktiv.
Trump rovněž nominoval ekonoma a podporovatele digitálních aktiv Stephena Mirana do Rady guvernérů Fedu a podepsal příkaz proti tzv. „debankingu“, tedy rušení účtů legálním krypto firmám. Tyto kroky byly Blockchain Association označeny za:
„Historický posun, který rozšíří možnosti spotřebitelů, posílí budování bohatství a sníží bariéry pro blockchainové podnikání.“
Další pozitivní impuls přišel od SEC, která upřesnila, že některé modely likvidního stakingu, včetně tokenů typu stETH, nebudou považovány za cenné papíry. Předseda SEC Paul Atkins zároveň slíbil podporu inovacím v kryptoprůmyslu a odklon od čistě represivní politiky směrem k proaktivní regulaci.
Tržní sentiment: Stále v zóně chamtivosti, ale hrozí přehřátí
Podle indexu strachu a chativosti (Fear & Greed Index) od Alternative.me se tržní sentiment drží v pozitivním teritoriu. Aktálně se index nachází na hodnotě 75 bodů, tedy v zóně „Greed“. To je nárůst oproti včerejším 73 bodům a výrazný posun od hodnoty 62 z minulého týdne.
Trh se zatím nenachází v zóně „Extreme Greed“, takže prostor pro pokračování růstu tu stále je.
Současný optimismus je živen především přílivem kapitálu do ETF a rostoucí institucionální účastí. Analytici ale varují, že pokud by tempo růstu výrazně zrychlilo, mohlo by to vést k přehřátí trhu a následné korekci.