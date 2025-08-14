Solana dál roste a posiluje svou dominanci na kryptoměnovém trhu
Stejně jako mnoho dalších kryptoměn i solana v současnosti těží z celkového optimismu na kryptoměnových trzích a její cena dále roste. Solana navíc prorazila důležitou rezistenci na hodnotě 180 USD, kde v minulosti docházelo k výrazným prodejním reakcím. Tato cenová hladina se nyní může proměnit v důležitý support, který ji bude podporovat v dalším růstu.
Významnou výhodou solany je, že na vyšších cenových úrovních již neexistují zásadní rezistence. Trh tak spíše čeká na příliv kapitálu do altcoinů, k němuž by mohlo dojít zejména v situaci, kdy se bitcoin drží na svých cenových maximech. Pokud tento trend vydrží, solana má potenciál pokračovat v růstu a přilákat další investory.
Solana potvrzuje býčí trend
Solana si navíc vede velmi dobře i v porovnání s celým kryptoměnovým segmentem. Její tržní kapitalizace vzrostla na 107 miliard USD, což je sice méně než kapitalizace BNB, nicméně v počtu realizovaných transakcí jednoznačně dominuje. Tento ukazatel tak potvrzuje i její silnou pozici na trhu a rostoucí adopci mezi uživateli.
Býčí trend na solaně podporují také data z futures kontraktů a úrokové sazby poskytované jako kolaterál pro využití pákového efektu. Tyto sazby se aktuálně pohybují kolem 12 %, což se nachází přesně na hranici mezi neutrálním a býčím sentimentem. Pro investory to může znamenat stabilní prostředí pro další růst ceny solany.
Na druhé straně pozitivní náladu mírně tlumí klesající objemy obchodů na decentralizovaných burzách v blockchainu Solana. Podle dat z platformy DeFiLlama klesá aktivita na DEX trzích již třetí týden v řadě a aktuální objem obchodů se pohybuje kolem 20,6 miliardy USD. Tento pokles může mít negativní vliv na příjmy jejího ekosystému, což by se v budoucnu mohlo projevit v menším zájmu investorů o její tokeny.