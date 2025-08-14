Cryptonews Altcoiny

Solana dál roste a posiluje svou dominanci na kryptoměnovém trhu

Martin Klass
Martin Klass
Martin je soukromý obchodník a investor, který se na finančních trzích pohybuje již od roku 2014 s tím, že obchoduje hlavně swingové obchodní strategie. Mezi jeho oblíbené analytické...

Stejně jako mnoho dalších kryptoměn i solana v současnosti těží z celkového optimismu na kryptoměnových trzích a její cena dále roste. Solana navíc prorazila důležitou rezistenci na hodnotě 180 USD, kde v minulosti docházelo k výrazným prodejním reakcím. Tato cenová hladina se nyní může proměnit v důležitý support, který ji bude podporovat v dalším růstu.

Významnou výhodou solany je, že na vyšších cenových úrovních již neexistují zásadní rezistence. Trh tak spíše čeká na příliv kapitálu do altcoinů, k němuž by mohlo dojít zejména v situaci, kdy se bitcoin drží na svých cenových maximech. Pokud tento trend vydrží, solana má potenciál pokračovat v růstu a přilákat další investory.

Týdenní cenový graf kryptoměny solana, která potvrzuje svou dominanci.
Týdenní cenový graf kryptoměny solana, která potvrzuje svou dominanci. Zdroj: TradingView

Solana potvrzuje býčí trend

Solana si navíc vede velmi dobře i v porovnání s celým kryptoměnovým segmentem. Její tržní kapitalizace vzrostla na 107 miliard USD, což je sice méně než kapitalizace BNB, nicméně v počtu realizovaných transakcí jednoznačně dominuje. Tento ukazatel tak potvrzuje i její silnou pozici na trhu a rostoucí adopci mezi uživateli.

Býčí trend na solaně podporují také data z futures kontraktů a úrokové sazby poskytované jako kolaterál pro využití pákového efektu. Tyto sazby se aktuálně pohybují kolem 12 %, což se nachází přesně na hranici mezi neutrálním a býčím sentimentem. Pro investory to může znamenat stabilní prostředí pro další růst ceny solany.

Týdenní objemy na Solana DEX již třetí týden po sobě klesají.
Týdenní objemy na Solana DEX, USD. Zdroj: DefiLlama

Na druhé straně pozitivní náladu mírně tlumí klesající objemy obchodů na decentralizovaných burzách v blockchainu Solana. Podle dat z platformy DeFiLlama klesá aktivita na DEX trzích již třetí týden v řadě a aktuální objem obchodů se pohybuje kolem 20,6 miliardy USD. Tento pokles může mít negativní vliv na příjmy jejího ekosystému, což by se v budoucnu mohlo projevit v menším zájmu investorů o její tokeny.

