Bitcoin míří k 150 000 USD: roste adopce a ETF podporují poptávku

bitcoin

Bitcoin dnes zaznamenal prudší pohyb, když se jeho cena vyšplhala až na 113 000 USD, než následně korigovala zpět k úrovni 110 743 USD. Přesto zůstává zájem investorů silný díky rostoucí adopci a přílivu kapitálu do spotových ETF. S rostoucím významem institucionálních hráčů se mění i celkový charakter trhu. Diskuse se proto stále častěji zaměřuje na to, kdy bitcoin dosáhne hranice 150 000 USD.

Graf bitcoinu za poslední týden Zdroj: Tradingview.com

Adopce a ETF

Jedním z hlavních faktorů růstu bitcoinu je rekordní příliv kapitálu do spotových ETF, které spustily velcí správci aktiv, jako například BlackRock nebo Fidelity. Tyto produkty otevřely cestu k jednodušší a regulované expozici vůči bitcoinu, což přitahuje nové skupiny investorů.

Bitcoin je díky tomu stále více vnímán nejen jako spekulativní aktivum, ale především jako „digitální zlato” – dlouhodobý uchovatel hodnoty. Tento posun se odráží i ve složení investorů: vedle institucionálních fondů roste i účast retailových účastníků trhu.

Celkově tak dochází k postupné změně vnímání bitcoinu, od krátkodobé spekulace směrem k dlouhodobému držení. Tento trend podporuje stabilitu trhu a vytváří podmínky pro dosažení nových cenových milníků.

Historické cykly Bitcoinu

Vývoj bitcoinu v minulosti ukazuje, že jeho cena často reaguje na širší tržní podmínky a náladu investorů. V roce 2013 došlo k výraznému růstu, kdy se investoři odkláněli od vládních dluhopisů a hledali alternativní aktiva. Bitcoin tehdy zaznamenal první skutečně masivní nárůst hodnoty.

Další výrazný cyklus přišel v roce 2021, kdy obavy z inflace vedly k růstu ceny až k 65 000 USD. Tento růst byl spojen s vlnou zájmu nejen ze strany retailových investorů, ale také prvních velkých institucí.

Naopak rok 2018 ukázal opačný scénář. Utahování měnové politiky a vyšší reálné výnosy u dluhopisů odčerpaly kapitál z rizikových aktiv, což způsobilo pokles ceny BTC o více než 80 %.

Současný cyklus se však svou dynamikou více podobá letům 2013 a 2021. Růst je podpořen kombinací vyšší adopce a dlouhodobého držení, což vytváří prostor pro dosažení dalších cenových maxim.

On-chain a sentiment

On-chain data z platformy Glassnode potvrzují rostoucí míru držení bitcoinu dlouhodobými investory. Takzvaní „HODLeři” se v posledních měsících vyznačují nízkou aktivitou při prodeji a spíše posilují své pozice, což ukazuje na důvěru v další růst.

Dalším důležitým signálem jsou klesající zůstatky na burzách. Čím méně mincí je dostupných k okamžitému obchodování, tím nižší je nabídka, která by mohla brzdit růst ceny. Tento vývoj obvykle vytváří tlak směrem vzhůru.

Shodně postupují i institucionální a retailoví investoři. Obě skupiny se zaměřují na akumulační strategii a dlouhodobé držení, což vytváří stabilní základnu pro cenu a snižuje riziko prudkých výprodejů.

Bitcoin (BTC/USD) krátkodobá technická analýza

Bitcoin se v současnosti obchoduje nad klíčovými klouzavými průměry EMA, což ukazuje na pokračující pozitivní momentum na trhu. Cena se drží nad úrovní 110 000 USD a technické indikátory naznačují prostor pro další růst.

Nejbližší rezistence se nachází na hodnotě 112 600 USD. V případě průrazu mohou následovat další cíle na 115 600 USD a 117 500 USD. Tyto úrovně představují hlavní překážky pro pokračování růstu v krátkodobém horizontu.

Cenový graf bitcoinu se drží kolem 110 000 USD a je v potenciálně obnoveném růstu. Zdroj: Tradingview.com

Naopak support se formuje na 107 400 USD a dále na 105 200 USD. Tyto úrovně poskytují prostor pro korekce, aniž by byla narušena celková rostoucí struktura.

Index relativní síly (RSI) se pohybuje v neutrální zóně a ukazuje, že na trhu je stále dostatek prostoru pro růst bez známek překoupení. To vytváří podmínky pro potenciální pokračování býčího trendu.

Bitcoin (BTC/USD) dlouhodobá technická analýza

V dlouhodobém horizontu se bitcoin nadále pohybuje v rostoucím cenovém kanálu, který začal po minimech v roce 2022. Tento trend zůstává neporušen a potvrzuje celkově býčí strukturu trhu.

Silná technická podpora se nachází v oblasti kolem 95 000 USD, kde zároveň leží 50týdenní klouzavý průměr. Pokud se cena udrží nad touto úrovní, zůstává výhled pozitivní.

Cena bitcoinu se vyvíjí v dlouhodobém rostoucím kanálu. Zdroj: Tradingview.com

Podle Fibonacciho projekcí se při překonání úrovně 134 497 USD otevírá prostor k dalším cílům na 171 000 USD a 231 000 USD. Dlouhodobě pak analytické modely připouštějí i možnost růstu až k 290 000 USD.

Dokud se bitcoin drží nad hranicí 95 000 USD, supercyklus zůstává zachován a šance na dosažení šestimístných hodnot v následujících měsících je vysoká.

Závěr: Bitcoin je pro uchování hodnoty

Bitcoin se v posledních měsících stále více prosazuje jako dlouhodobé aktivum, které investoři využívají nejen ke spekulacím, ale především k uchování hodnoty. Rostoucí adopce a příliv kapitálu do spotových ETF vytvářejí stabilní a trvalou poptávku, která podporuje pozitivní cenový vývoj.

Je však důležité zdůraznit, že investování do kryptoměn s sebou vždy nese vysokou míru rizika. Volatilita trhu může vést k prudkým cenovým pohybům oběma směry, a proto je vhodné přistupovat k těmto investicím s opatrností a uváženou strategií.

