Bitcoin míří k 150 000 USD: roste adopce a ETF podporují poptávku
Bitcoin dnes zaznamenal prudší pohyb, když se jeho cena vyšplhala až na 113 000 USD, než následně korigovala zpět k úrovni 110 743 USD. Přesto zůstává zájem investorů silný díky rostoucí adopci a přílivu kapitálu do spotových ETF. S rostoucím významem institucionálních hráčů se mění i celkový charakter trhu. Diskuse se proto stále častěji zaměřuje na to, kdy bitcoin dosáhne hranice 150 000 USD.
Adopce a ETF
Jedním z hlavních faktorů růstu bitcoinu je rekordní příliv kapitálu do spotových ETF, které spustily velcí správci aktiv, jako například BlackRock nebo Fidelity. Tyto produkty otevřely cestu k jednodušší a regulované expozici vůči bitcoinu, což přitahuje nové skupiny investorů.
Bitcoin je díky tomu stále více vnímán nejen jako spekulativní aktivum, ale především jako „digitální zlato” – dlouhodobý uchovatel hodnoty. Tento posun se odráží i ve složení investorů: vedle institucionálních fondů roste i účast retailových účastníků trhu.
Celkově tak dochází k postupné změně vnímání bitcoinu, od krátkodobé spekulace směrem k dlouhodobému držení. Tento trend podporuje stabilitu trhu a vytváří podmínky pro dosažení nových cenových milníků.
Historické cykly Bitcoinu
Vývoj bitcoinu v minulosti ukazuje, že jeho cena často reaguje na širší tržní podmínky a náladu investorů. V roce 2013 došlo k výraznému růstu, kdy se investoři odkláněli od vládních dluhopisů a hledali alternativní aktiva. Bitcoin tehdy zaznamenal první skutečně masivní nárůst hodnoty.
Další výrazný cyklus přišel v roce 2021, kdy obavy z inflace vedly k růstu ceny až k 65 000 USD. Tento růst byl spojen s vlnou zájmu nejen ze strany retailových investorů, ale také prvních velkých institucí.
Naopak rok 2018 ukázal opačný scénář. Utahování měnové politiky a vyšší reálné výnosy u dluhopisů odčerpaly kapitál z rizikových aktiv, což způsobilo pokles ceny BTC o více než 80 %.
Současný cyklus se však svou dynamikou více podobá letům 2013 a 2021. Růst je podpořen kombinací vyšší adopce a dlouhodobého držení, což vytváří prostor pro dosažení dalších cenových maxim.
On-chain a sentiment
On-chain data z platformy Glassnode potvrzují rostoucí míru držení bitcoinu dlouhodobými investory. Takzvaní „HODLeři” se v posledních měsících vyznačují nízkou aktivitou při prodeji a spíše posilují své pozice, což ukazuje na důvěru v další růst.
Dalším důležitým signálem jsou klesající zůstatky na burzách. Čím méně mincí je dostupných k okamžitému obchodování, tím nižší je nabídka, která by mohla brzdit růst ceny. Tento vývoj obvykle vytváří tlak směrem vzhůru.
Shodně postupují i institucionální a retailoví investoři. Obě skupiny se zaměřují na akumulační strategii a dlouhodobé držení, což vytváří stabilní základnu pro cenu a snižuje riziko prudkých výprodejů.
Bitcoin (BTC/USD) krátkodobá technická analýza
Bitcoin se v současnosti obchoduje nad klíčovými klouzavými průměry EMA, což ukazuje na pokračující pozitivní momentum na trhu. Cena se drží nad úrovní 110 000 USD a technické indikátory naznačují prostor pro další růst.
Nejbližší rezistence se nachází na hodnotě 112 600 USD. V případě průrazu mohou následovat další cíle na 115 600 USD a 117 500 USD. Tyto úrovně představují hlavní překážky pro pokračování růstu v krátkodobém horizontu.
Naopak support se formuje na 107 400 USD a dále na 105 200 USD. Tyto úrovně poskytují prostor pro korekce, aniž by byla narušena celková rostoucí struktura.
Index relativní síly (RSI) se pohybuje v neutrální zóně a ukazuje, že na trhu je stále dostatek prostoru pro růst bez známek překoupení. To vytváří podmínky pro potenciální pokračování býčího trendu.
Bitcoin (BTC/USD) dlouhodobá technická analýza
V dlouhodobém horizontu se bitcoin nadále pohybuje v rostoucím cenovém kanálu, který začal po minimech v roce 2022. Tento trend zůstává neporušen a potvrzuje celkově býčí strukturu trhu.
Silná technická podpora se nachází v oblasti kolem 95 000 USD, kde zároveň leží 50týdenní klouzavý průměr. Pokud se cena udrží nad touto úrovní, zůstává výhled pozitivní.
Podle Fibonacciho projekcí se při překonání úrovně 134 497 USD otevírá prostor k dalším cílům na 171 000 USD a 231 000 USD. Dlouhodobě pak analytické modely připouštějí i možnost růstu až k 290 000 USD.
Dokud se bitcoin drží nad hranicí 95 000 USD, supercyklus zůstává zachován a šance na dosažení šestimístných hodnot v následujících měsících je vysoká.
Závěr: Bitcoin je pro uchování hodnoty
Bitcoin se v posledních měsících stále více prosazuje jako dlouhodobé aktivum, které investoři využívají nejen ke spekulacím, ale především k uchování hodnoty. Rostoucí adopce a příliv kapitálu do spotových ETF vytvářejí stabilní a trvalou poptávku, která podporuje pozitivní cenový vývoj.
Je však důležité zdůraznit, že investování do kryptoměn s sebou vždy nese vysokou míru rizika. Volatilita trhu může vést k prudkým cenovým pohybům oběma směry, a proto je vhodné přistupovat k těmto investicím s opatrností a uváženou strategií.