XRP市值超越Shopify、小米和花旗集团！ETF将获批价格瞄准26美元？

XRP一度超越Shopify、小米及花旗集团等市值，并确立为全球领先资产。这导致了乐观情绪，因为XRP迅速增长，交易者和分析师引用了高动能及进一步升值的机会。

XRP市场价值超越主要企业

根据公司市值数据，XRP的市值在上周一度超过Shopify、小米和花旗集团。Shopify支持数百万个在线商店，小米是一家中国主要科技公司，而花旗集团管理着数万亿资产。尽管在全球范围内活跃，XRP的价值上升使其在这些企业巨头之前。此次上涨随着周增长一度达到10%以上，这种替代货币的交易价格首次突破3.10美元，许多分析师将此增长视为数字资产更广泛复甦的一部分。但随着XRP价格在9月14日的回落，其市值已再次落后于前3者。

市场上XRP的主要分析师XRP CRO最近指出，其价格正在形成的一个周牛市旗形图案，这暗示着潜在的突破。分析师分享了如果该代币突破3.60美元的关键阻力位，预计目标为6美元、13美元和23美元。这一预测增加了交易者之间日益增长的期待。当前反弹的一个主要驱动因素是人们对美国将推出Ripple ETF的猜测。彭博社分析师James Seyffart表示，REX-Osprey的XRP ETF可能会在下周推出。而补充一点，XRP ETF的推出原定于本周，但最终被延迟了。

$XRP weekly bull flag forming.

Next explosive leg is loading… 🚀



🎯 Potential targets by the EOY once it breaks the $3.6 resistance: $6, $13, $23.



Are you ready? pic.twitter.com/7voqHDr2E7 — XRP_Cro 🔥 AI / Gaming / DePIN (@stedas) September 13, 2025

分析师预测XRP下一次800%突破

技术分析师Matt Hughes本周分享了一张图表，显示一个长期的斐波那契水平延伸，将XRP的下一个主要目标定在8.30美元、13.39美元，甚至26.63美元。在目前接近3.05美元的价格下，这将代表超过773%的增幅。Matt Hughes表示，这暗示着这种货币可能很快会跟随其他大型代币的脚步，这些代币已经出现了剧烈的反弹，他的分析指出，经过多年的整合最终即将突破，而3美元则作为发射平台而非上限。

另外，加密分析师Egrag Crypto也确认XRP正在突破。他提到了对称三角形模式，这表明向上运动的机率为50%，向下运动的机率也为50%。为了让这个山寨币保持这种看涨动能，Egrag Crypto表示需要有一根看涨的K线作为有力的跟进。他补充说，在接下来的两天内，实现一根看涨K线收盘并将实体保持在3.07美元之上至关重要。该分析师声称，这一确认将是维持这一动能的关键。他的附图显示，XRP价格如果持续这种看涨势头，可能会飙升至高 4.2美元。这将标志着这种山寨币的新历史高点。

XRP: 3-Day Time Frame Analysis 🔍:#XRP is breaking out as anticipated! The symmetrical triangle suggests a 50% chance for upward movement and 50% downward. Read the Full post about symmetrical Triangle down below dated back on 10th of December 2025.



Now, we need to see a… https://t.co/oJe6bwc30y pic.twitter.com/gKYfqt4bb7 — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) September 13, 2025

XRP达26美元是不切实际？

对于XRP的乐观情绪不仅仅是技术层面的。Ripple在全球的合作伙伴关系悄然扩展，特别是在跨境支付和保管解决方案方面。就在本月，Ripple在欧洲的MiCA监管框架下加强了与西班牙银行巨头BBVA的合作。同时，对于最终XRP交易所交易基金ETF的猜测仍在继续，尤其是在美国批准现货比特币和以太币ETF之后。多头认为这样的产品可能会释放数十亿的新需求。

但是，如果要达到26美元，XRP将意味着1.5兆美元的估值，超过目前比特币的市值。这样的数字在没有剧变的采用或监管改变的情况下可能不切实际。但XRP的忠诚社群，常被称为XRP军团，认为历史正在重演。在2017年，XRP涨幅超过35,000%，达到其历史新高3.84美元。