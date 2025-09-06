XRP价格预测：7亿美元巨鲸转账震撼社区 华尔街是否在暗中扫货？

一条神秘的 XRP巨鲸 刚刚在单笔交易中转移了数百万美元，这或许是最明确的信号：大户正在悄悄扫货XRP，为下一波拉升提前埋伏，点燃市场的 看涨预期。

这笔转账最先被知名交易员 Xaif Crypto（X平台粉丝超18K） 发现，他在转账刚发生时就捕捉到动向，并迅速引爆了整个加密社区的讨论。

🚨 MASSIVE MOVE 🚨



🔥 257,105,694 $XRP (~$706.5M) just transferred on-chain! 👀



Whale games or institutional play? pic.twitter.com/TPUYvFnoA0 — Xaif Crypto🇮🇳|🇺🇸 (@Xaif_Crypto) September 2, 2025

随后，链上分析师将该钱包地址与交易所 Kraken 联系起来。看起来这是一笔 冷钱包转热钱包 的转账。专家指出，这种情况通常发生在交易所内某个代币的 需求正在激增 时。

这笔高达 7.06亿美元的XRP转账 震惊市场，巨鲸直接把筹码从冷库搬了出来。

XRP价格预测：XRP跌破3美元关口，但多头格局依旧稳固

最新一波 空头打压 让XRP跌破了关键的 3美元心理支撑，同时恐惧与贪婪指数显示市场情绪正转向谨慎。

尽管分析师普遍预计 美联储本月将降息，但在以太坊（ETH）、BNB等头部山寨币纷纷创下历史新高后，XRP的 抛压反而进一步加大。

XRP日线图显示，价格已经完成了一个 下降楔形突破 —— 这是典型的 多头形态，往往意味着大行情即将到来。

目前价格正在 3.5美元关键阻力位下方盘整，一旦突破该关口，XRP有望 快速拉升至5美元，进一步强化市场的 看涨预期。

与此同时，巨鲸活动频繁，近期的大额转账显示出 大规模囤币迹象，未来几周可能引发 供应冲击。

