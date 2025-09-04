瑞波携手新伙伴将RLUSD拓展至非洲

瑞波已将其美元支持的稳定币Ripple USD（RLUSD）拓展至非洲，并与金融科技平台Chipper Cash、VALR和Yellow Card建立了新的合作伙伴关系。

RLUSD专为企业应用场景设计，包括汇款、资金管理和代币化资产交易。

该稳定币也正在肯尼亚的气候保险试点中进行测试，将赔付与真实世界的天气数据挂钩。

瑞波在周四的博客文章中表示，此舉為整個非洲大陸的機構用戶提供了受監管的穩定數字美元接入渠道，正值該地區對可靠跨境支付基礎設施的需求持續增長之際。

RLUSD於2024年底推出，由一家受紐約州金融服務部監管的紐約信託公司發行，目前其在以太坊與XRP Ledger上的流通量已超過7億美元。

RLUSD稳定币瞄准汇款、金库管理与代币化资产交易

该稳定币专为企业级应用场景而设计，包括跨境汇款、金库操作以及代币化资产的交易。

随着稳定币逐渐成为传统支付系统的快速且低成本替代方案，尤其是在银行基础设施薄弱的地区，Ripple的此次拓展正值稳定币需求日益增长之际。

在非洲多个市场，诸如USDT等稳定币已被广泛用于储蓄与国际转账。RLUSD的到来则为机构用户提供了一种受监管的解决方案，其结构中内建了合规机制，专为企业级需求量身打造。

Chipper Cash首席执行官Ham Serunjogi表示：“RLUSD在推动非洲及更广泛全球市场机构使用区块链技术方面具有独特优势。”

VALR首席执行官Farzam Ehsani强调了市场对高质量数字资产的需求，而Yellow Card的Chris Maurice则指出，在跨境支付和金库管理领域，可靠稳定币的需求不断提升。

除了支付领域，RLUSD也在实际应用场景中发挥作用。在肯尼亚，Mercy Corps Ventures正在气候风险保险计画中试点使用该稳定币。

在其中一项计画中，RLUSD被托管于第三方帐户，当卫星数据侦测到干旱情况时，自动释放资金。

另一项试点则提供降雨保险，在发生极端天气事件时启动理赔。

Ripple在非洲的战略布局反映其更宏观的目标，即将RLUSD打造成全球受监管机构偏好的稳定币。

随着RLUSD于Bitstamp、Kraken与Gemini等主流交易所上架，该稳定币正在逐步成为企业寻求合规级数位资产基础设施的首选工具。

稳定币全球加速发展

在全球范围内，稳定币监管正快速推进。美国总统唐纳·川普已于7月18日签署首部联邦层级的稳定币法案，并称其为「确保美国在全球金融与加密科技中主导地位的一大步」。

据报导，西联汇款（Western Union）正准备进入数位转型的新阶段，显示其对利用稳定币现代化全球汇款业务抱有浓厚兴趣。

7月间，执行长Devin McGranahan说明了稳定币如何简化跨境转帐流程，提升在金融服务不足市场的货币转换效率，并为面临本地货币不稳的群体提供金融工具。

与此同时，Ripple执行长Brad Garlinghouse指出，稳定币领域即将迎来爆炸性成长，预测该市场规模将从当前的2,500亿美元迅速扩张至2兆美元。