XRP行情预测：10月18-25日SEC关键节点或引爆突破

XRP 加密货币 区块链
Esther Hui
Esther Hui
XRP现报 $3.17，过去24小时上涨4%，日成交量达 $60亿。作为市值排名第三的大盘币，走势强劲，正逼近关键关口。随着美国SEC针对现货XRP ETF申请的关键截止日期（10月18日至25日）临近，接下来几周或将成为该代币的重要行情窗口。

XRP在SEC关键节点前走强

SEC仍在推迟多份现货XRP ETF申请的裁定，其中包括今年3月提交的Franklin XRP ETF。尽管Franklin的最终表决时间定在11月14日，但大部分其他申请预计会集中在10月18日至25日这个关键窗口期。

目前共有15份XRP ETF申请在审查中。根据Polymarket的数据，交易员依然给出93%的概率，认为会在年底前获批。

这与以太坊ETF获批前的行情类似，当时多次推迟也未打击市场情绪。对XRP而言，一旦通过，将是机构入场和新流动性注入的重大利好。

与此同时，山寨季正在升温。Altcoin Season Index 已达到78，显示资金正在从比特币流入山寨板块。如果10月有利好落地，XRP有望借势起飞。

散户需求与合约数据同步走强

除了ETF之外，链上与衍生品数据也显示需求在升温。XRP本周期货未平仓合约（OI）均值达到 85.1亿美元，高于上周的 73.7亿美元，多头加仓明显。尽管OI仍低于7月的 109.4亿美元，但持续回升说明市场信心在增强。

资金费率同样走高，周五达到 0.0107%，多头愿意付溢价持仓。整体来看，市场正在为潜在的大行情提前布局。

支撑看涨逻辑的关键要点：

  • OI从73.7亿美元攀升至85.1亿美元，连续上行。
  • 资金费率0.0107%，多头付费持仓。
  • Altcoin Season Index达78，资金正在加速轮动至山寨板块。

这意味着交易员正在提前卡位，期待10月的潜在利好成为行情催化剂，推动价格进一步上攻。

XRP价格预测 —— 技术面展望

从技术面来看，XRP已完成下降楔形的突破，行情转向看多。该反转形态意味着盘整阶段基本结束。

当前价格运行在 50日EMA（$3.01） 以及 200日EMA（$2.12） 之上，形成强有力的长期支撑。

XRP价格走势图 —— 数据来源：TradingView

斐波那契回撤显示 $2.99 是近期的启动位；XRP目前正测试 $3.25 阻力位。若成功突破，该水平上方目标依次为 $3.43 与 $3.66 —— 7月的上涨正是被空头压制在此。若动能延续，中期目标看向 $5，机构资金回流将成为主要驱动力。

RSI目前在 63，尚未进入超买区间。近期的看涨吞没K线显示买盘力量增强，并与7月以来形成的更高低点趋势相呼应。

对于交易员而言，战术性多单可考虑在 $3.26 上方入场，目标 $3.43 与 $3.66，止损设在 $2.99 下方，风险回报较优。若10月18-25日期间ETF获批，XRP有望突破 $3.66，并开启更大级别的行情，潜在上探 $5。

预售项目 Bitcoin Hyper ($HYPER)：BTC安全性叠加Solana速度

Bitcoin Hyper ($HYPER) 正在定位为首个基于 Solana虚拟机（SVM） 驱动的 比特币原生二层网络。其目标是扩展BTC生态，支持高速低费的智能合约、去中心化应用（dApp），甚至是 meme币的发行。

通过结合 比特币无可匹敌的安全性 与 Solana的高性能框架，该项目为全新用例打开大门，包括 无缝BTC跨链桥接 以及 可扩展的dApp开发。

团队在信任与可扩展性上投入了大量精力，项目已通过 Consult 审计，为投资者的信心奠定基础。

热度正在快速攀升。预售已突破 1530万美元，剩余份额有限。目前阶段 HYPER 代币价格仅为 $0.012905 —— 随着预售进展，价格将逐步上调。

你可以通过官方 Bitcoin Hyper 官网，使用加密货币或银行卡直接购买 HYPER 代币。

如何购买Bitcoin Hyper
