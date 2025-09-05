WLFI代币将于9月解锁——销毁机制能抵消48.3亿美元新增供应吗？

WLFI是由World Liberty Financial推出、与川普相关联的代币，自上周高调上市以来持续引发关注。该代币初始交易价格超过0.30美元，市值一度突破300亿美元。但早期的热情迅速被抛售潮取代，当前市值已回调至约43亿美元。

针对供应压力，项目方已启动供应管理机制。目前已实施回购销毁计画，资金来源为交易产生的流动性费用。

回购与销毁计画

目前已有约4700万枚WLFI通过多签销毁机制被移出流通，占总流通量不到0.2%。虽然相较于整体发行规模，该销毁比例仍偏小，但项目方意在透过此举展现其对代币供应的长期管理承诺。

TLDR

$WLFI launch = historic success



Day-1 listings across top DEXs & CEXs

Zero tokens moved early

Early retail prioritized above founders

Still trading above $0.20 initial list despite $6B+ volume

No team sales, only presale unlocks

— WLFI (@worldlibertyfi) September 2, 2025

衍生品市场在现货交易的同时也呈现高度活跃。过去一周，WLFI期货未平仓合约增加逾50%，衍生品日交易量一度激增近400%。

这一系列动态与即将于九月进行的代币解锁密切相关。预计此次解锁将释出价值约4.83亿美元的代币，主要分配给早期投资者。市场参与者正密切关注这批供应进入流通后是否会对已面临压力的价格水平带来进一步冲击。

在WLFI上市初期的剧烈波动中，大型交易者已遭遇显著损失。多个持有杠杆多单的巨鲸帐户在代币下跌阶段被强制平仓，单笔交易损失超过100万美元的情况屡见不鲜。这些事件凸显出代币首轮交易阶段市场信心薄弱所带来的高风险。

WLFI市场快照

WLFI目前交易价格接近0.1847美元，过去24小时交易量高达21.9亿美元，维持在高位。尽管价格有所回调，如此大的成交额仍使WLFI在同级代币中具备相当的流动性。

流通供应量估计为246.6亿枚WLFI，相较之下其最大供应总量为1000亿枚。治理机制设有限制，每个钱包的投票权上限为5%，以避免集中控制。

目前约有15%至25%的WLFI仍处于锁仓状态，其中包含与川普家族相关的持仓。这些锁仓代币尚不可流通，仍对市场的集中度风险认知造成影响。

WLFI仍是2025年夏末最受关注的新代币之一。根据LunarCrush数据显示，该项目的社交活跃度极高，光是在上线首周就录得数千次相关提及。尽管早期交易波动激烈，但由于持续进行的销毁机制、治理参与限制，以及衍生品交易的广泛介入，WLFI在当前的加密舆论中持续占据显著位置。

