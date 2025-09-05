BTC $111,572.77 0.96%
ETH $4,330.25 -1.04%
USDT $1.00 -0.01%
XRP $2.81 -0.49%
SOL $204.11 -1.47%
TRX $0.33 -0.79%
SHIB $0.000012 -0.26%
Cryptonews 替代币新闻

WLFI代币将于9月解锁——销毁机制能抵消48.3亿美元新增供应吗？

Altcoin Trump wlfi WLFI代币
作者
Ada Chui
作者
Ada Chui
关于作者

专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

WLFI是由World Liberty Financial推出、与川普相关联的代币，自上周高调上市以来持续引发关注。该代币初始交易价格超过0.30美元，市值一度突破300亿美元。但早期的热情迅速被抛售潮取代，当前市值已回调至约43亿美元。

针对供应压力，项目方已启动供应管理机制。目前已实施回购销毁计画，资金来源为交易产生的流动性费用。

回购与销毁计画

目前已有约4700万枚WLFI通过多签销毁机制被移出流通，占总流通量不到0.2%。虽然相较于整体发行规模，该销毁比例仍偏小，但项目方意在透过此举展现其对代币供应的长期管理承诺。

衍生品市场在现货交易的同时也呈现高度活跃。过去一周，WLFI期货未平仓合约增加逾50%，衍生品日交易量一度激增近400%。

这一系列动态与即将于九月进行的代币解锁密切相关。预计此次解锁将释出价值约4.83亿美元的代币，主要分配给早期投资者。市场参与者正密切关注这批供应进入流通后是否会对已面临压力的价格水平带来进一步冲击。

在WLFI上市初期的剧烈波动中，大型交易者已遭遇显著损失。多个持有杠杆多单的巨鲸帐户在代币下跌阶段被强制平仓，单笔交易损失超过100万美元的情况屡见不鲜。这些事件凸显出代币首轮交易阶段市场信心薄弱所带来的高风险。

WLFI市场快照

WLFI目前交易价格接近0.1847美元，过去24小时交易量高达21.9亿美元，维持在高位。尽管价格有所回调，如此大的成交额仍使WLFI在同级代币中具备相当的流动性。

流通供应量估计为246.6亿枚WLFI，相较之下其最大供应总量为1000亿枚。治理机制设有限制，每个钱包的投票权上限为5%，以避免集中控制。

目前约有15%至25%的WLFI仍处于锁仓状态，其中包含与川普家族相关的持仓。这些锁仓代币尚不可流通，仍对市场的集中度风险认知造成影响。

WLFI仍是2025年夏末最受关注的新代币之一。根据LunarCrush数据显示，该项目的社交活跃度极高，光是在上线首周就录得数千次相关提及。尽管早期交易波动激烈，但由于持续进行的销毁机制、治理参与限制，以及衍生品交易的广泛介入，WLFI在当前的加密舆论中持续占据显著位置。

价格区间已根据最新市场走势进行更新。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,027,461,896,497
1.53
最热门币种

更多文章

NFT新闻
宝可梦卡片成新RWA类别 8月四大区块链交易额达1.2亿美元
Allen Li
Allen Li
2025-09-05 06:00:58
新闻
比特币价格预测：全球债市崩溃！BTC飙至15万美元只是时间问题？
Sze Lam
Sze Lam
2025-09-05 05:00:00
Ada Chui
专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者