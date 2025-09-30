为何比特币昨天暴涨？大型鲸鱼投资者持续购买比特币！

从9月29日下午开始，比特币 这个全球最大的加密货币，截至9月30日凌晨时间，它已经日内上涨了4.2%。这一波看起来没有明显原因，但其实存在几个因素促使了暴涨。

美国政府关闭将如何影响加密货币

根据区块链跟踪器的数据，一些大型投资者最近进场购买比特币，扭转了上周出现的一些清算。但潜在影响比特币及加密市场的更大事件，当然是美国政府关闭的可能性。立法者必须在明天之前进一步资助政府，以避免关闭将关闭政府的某些部分服务，并对美国本土造成重大骚动。美国民主党希望将联邦资金，与将在年末到期的廉价医疗法案的税收绑定在一起。

与此同时，川普总统和共和党人已经宣布，如果发生关闭，将大规模裁撤政府工作人员，并造成对峙局面。虽然政府关闭可能会暂停某些加密项目，但比特币是在大萧条之后推出的。人们对主流金融体系感到厌倦，寻求替代方案。因此，当关闭或其他对主流金融体系造成不利影响的事件发生时，投资者基本上可以将比特币作为对冲进行购买。

政府关闭成为比特币短期催化剂

随着时间的推移，继续资助政府变得极为政治化，且确实在几次场合中发生过政府关闭。2018年开始的最长政府关闭持续了34天，因此尽管这种情况确实会发生，但通常不会持续太久，主要是因为这对两个党派的政治利益都可能有害，并且会伤害经济。政府关闭可能成为比特币的短期催化剂。然而，比特币当然是投资者可以长期购买和持有的少数几个代币之一，因此大家需要关注比特币的长期走势，而不是集中观察其短期的走势。

另一方面，由其日线图显示，上周比特币的价格在108,650美元触底，因为加密货币的清算激增。双底形态由两个低点和一条颈线组成，在本例中，颈线位于117,875美元。双底形态中的价格目标是通过首先测量上侧和颈线之间的距离来估算的，然后将同样的距离从颈线上移。在这种情况下，从颈线测量同样的距离会使目标约为127,000美元，跳至该目标将指向更多的收益，可能达到年初至今的高点124,200美元。另外，比特币价格已经超过50日和100日指数移动平均线，相对强弱指数RSI和MACD指标均显示上升。因此，比特币价格的最可能预测是看涨。然而，如果跌破双底点108,650美元，将会使看涨的比特币价格预测失效。

