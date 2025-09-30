BTC $114,011.03 2.00%
比特币新闻

为何比特币昨天暴涨？大型鲸鱼投资者持续购买比特币！

bitcoin Bitcoin Hyper btc etf
我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。
作者
Frimpong Chan
作者
Frimpong Chan
作者简介
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则,注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

从9月29日下午开始，比特币 这个全球最大的加密货币，截至9月30日凌晨时间，它已经日内上涨了4.2%。这一波看起来没有明显原因，但其实存在几个因素促使了暴涨。

美国政府关闭将如何影响加密货币

根据区块链跟踪器的数据，一些大型投资者最近进场购买比特币，扭转了上周出现的一些清算。但潜在影响比特币及加密市场的更大事件，当然是美国政府关闭的可能性。立法者必须在明天之前进一步资助政府，以避免关闭将关闭政府的某些部分服务，并对美国本土造成重大骚动。美国民主党希望将联邦资金，与将在年末到期的廉价医疗法案的税收绑定在一起。

与此同时，川普总统和共和党人已经宣布，如果发生关闭，将大规模裁撤政府工作人员，并造成对峙局面。虽然政府关闭可能会暂停某些加密项目，但比特币是在大萧条之后推出的。人们对主流金融体系感到厌倦，寻求替代方案。因此，当关闭或其他对主流金融体系造成不利影响的事件发生时，投资者基本上可以将比特币作为对冲进行购买。

政府关闭成为比特币短期催化剂

随着时间的推移，继续资助政府变得极为政治化，且确实在几次场合中发生过政府关闭。2018年开始的最长政府关闭持续了34天，因此尽管这种情况确实会发生，但通常不会持续太久，主要是因为这对两个党派的政治利益都可能有害，并且会伤害经济。政府关闭可能成为比特币的短期催化剂。然而，比特币当然是投资者可以长期购买和持有的少数几个代币之一，因此大家需要关注比特币的长期走势，而不是集中观察其短期的走势。

另一方面，由其日线图显示，上周比特币的价格在108,650美元触底，因为加密货币的清算激增。双底形态由两个低点和一条颈线组成，在本例中，颈线位于117,875美元。双底形态中的价格目标是通过首先测量上侧和颈线之间的距离来估算的，然后将同样的距离从颈线上移。在这种情况下，从颈线测量同样的距离会使目标约为127,000美元，跳至该目标将指向更多的收益，可能达到年初至今的高点124,200美元。另外，比特币价格已经超过50日和100日指数移动平均线，相对强弱指数RSI和MACD指标均显示上升。因此，比特币价格的最可能预测是看涨。然而，如果跌破双底点108,650美元，将会使看涨的比特币价格预测失效。

Bitcoin Hyper逆势预售接近1900万美元

市场上有一种资产，在比特币进入调整时，却走出截然不同的节奏。Bitcoin Hyper ($HYPER) 作为首个建立于Solana虚拟机的比特币Layer 2项目，选择在宏观情绪低迷时启动预售，并已接近1,900万美元的集资门槛。这不仅代表散户热钱的涌入，也可能预示着新叙事的成形。HYPER试图整合比特币的原生安全性与Solana的高效率架构，让BTC不再只是储值媒介，而是能够进行智能合约运算与dApp开发的可编程资产。

这一设计理念打破了比特币作为静态数位黄金的既有印象，也为DeFi、支付与meme币创建开启新通道。通过SVM架构，HYPER实现闪电般速度与低成本交互，并具备跨链桥与dApp部署的多重弹性。这个项目并非仅凭愿景吸引投资。Consult安全审计的通过，让其基础层逻辑更具公信力，而阶梯式预售价格机制也鼓励早期入场者抢占优势地位。$HYPER代币 目前价格仍维持在0.012995美元，但随着配额逐步减少，后续价格上调已是既定安排。可透过加密货币与信用卡方式直接在官网参与，进场门槛低、流通弹性强。

点击这里参与预售
