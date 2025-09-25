民主党议员再轰川普用加密货币谋私 传阿联酋想要AI芯片需先投资川普DeFi项目

作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 最后更新: 九月 25, 2025

随着美国加密货币监管议题的党派对立加剧，民主党参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）要求联邦政府对川普家族展开调查，指控其通过海外加密交易牟利，存在严重利益冲突。

沃伦长期批评加密产业，她称川普家族借助总统身份和不透明的国际合作关系大肆获益，直言这些安排是“赤裸裸的腐败”。

纽约时报：AI芯片协议与加密货币初企投资交汇极为不寻常

就在她发声前，《纽约时报》披露了涉及数百万美元的交易，显示川普家族的加密业务与外国机构相连，其中包括一家阿联酋投资公司。沃伦与同党参议员杰夫·默克利（Jeff Merkley）随后联名致函美国政府伦理办公室和证券交易委员会（SEC），要求立刻审查这些可能涉及国家安全风险和违反道德规范的行为。

根据《纽约时报》的调查，在过去几个月里，川普总统的中东特使史蒂夫·威特科夫（Steve Witkoff）和掌管着阿联酋约1.5万亿美元的主权财富的扎伊德·阿勒纳哈扬家族的塔努恩酋长（Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan）既是外交盟友，也是商业伙伴，他们在道德规范的边界上试探，同时为总统、其家族及核心圈层创造了经济收益。

两人关系的核心涉及两笔数十亿美元的交易：

一笔与威特科夫及川普家族创办的加密货币公司相关，为双方带来财务收益；

另一笔是出售高价值计算机芯片，为阿联酋经济带来利益。

虽然没有证据显示其中一笔交易是为了换取另一笔交易，但这两项协议的交汇本身极为不同寻常。两者结合模糊了私人事务与政府事务的界限，也引发了美国利益是否得到保障的质疑。

阿联酋交易成焦点

川普家族的核心项目是 2024 年推出的 DeFi 平台 World Liberty Financial（WLFI）。据称该平台与阿联酋投资公司签署了数十亿美元协议，涉及 AI 芯片优先供应以及对其代币和稳定币 USD1 的大额投资。《纽约时报》取得的文件显示，这笔交易由川普的顾问和政府高官牵头，仅几周就为家族带来约 13 亿美元的加密资产，而 WLFI 代币销售更令其财富暴增 50 亿美元，超过房地产业务。

除 WLFI 外，2025 年成立的美国比特币公司（American Bitcoin Corp.）以及川普亲自推广的 Solana 链迷因币“TRUMP”也在调查范围内。后者甚至举办百万美元门槛的专属宴会，被沃伦和加州参议员亚当·希夫批评为“兜售影响力”。

政治与市场影响

白宫回应称指控是“党派猎巫”，并强调川普已将日常业务交由子女管理。与此同时，川普政府的加密与 AI 政策主管大卫·萨克斯（David Sacks）也因涉嫌利益冲突和任期违规而遭质疑。

分析人士认为，调查可能加剧监管与放松管制之间的拉锯，阻碍机构投资，并引发市场震荡。虽然消息未立刻冲击币价，但业内普遍担忧长期调查将削弱信心，特别是对迷因币市场带来更大回调压力。

沃伦的坚持或将推动更多信息曝光，并可能重塑美国加密政策格局，甚至影响此前 SEC 支持的“创新豁免”计划。