川普次子称稳定币有助维持美元霸权地位 欧洲央行却持相反看法

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 29, 2025

美国总统川普的次子埃里克·川普（Eric Trump）27日表示，稳定币对于维持美元的全球霸权至关重要。

他提到由川普家族支持的 World Liberty Financial 所发行的稳定币 USD1，并主张数字资产将强化美国的金融地位。此番言论是在川普政府推动通过《GENIUS 法案》后发表的。

政界批评：利益冲突风险

自今年 3 月下旬 USD1 项目公布以来，World Liberty Financial 一直受到华盛顿的严格审查。批评者指出，现任总统直接在稳定币领域拥有金钱利益，将给金融系统带来前所未有的风险。

8 月上旬，包括参议员伊丽莎白·沃伦在内的多名议员向货币监理署（OCC）递交了一封信件，强调《GENIUS 法案》并未阻止川普总统、其家族或相关公司通过发行和销售山寨币获利。

支持与分歧：美元地位的延续还是风险放大？

与此同时，支持稳定币的声音也存在。美联储理事克里斯托弗·沃勒今年 2 月公开表态称，稳定币将拓展美元在全球的影响力，并进一步巩固其作为储备货币的地位。

值得注意的是，自 2022 年川普总统涉足加密资产业务以来，其个人财富已增加约 24 亿美元，增长幅度显著。

另一方面，欧洲资产管理巨头安本德（Amundi）在 7 月表示，美国新的稳定币监管可能会威胁美元的长期主导地位。这与欧洲央行此前的警告形成对比——若缺乏统一的稳定币规则，欧洲可能丧失抗衡美元的地位。由此，欧美在相关政策上的分歧日益突出。

随着稳定币对全球支付体系的影响不断扩大，川普政府视其为维持美国金融领导力的战略资产。而批评者则继续警告：这既涉及宪法层面的利益冲突，也可能对整个金融系统带来严重风险。

预售项目 Bitcoin Hyper ($HYPER)：结合 BTC 安全性与 Solana 速度

Bitcoin Hyper ($HYPER)正在定位为首个基于 Solana Virtual Machine (SVM) 的 比特币原生二层（Layer 2） 协议。其目标是通过支持极速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApps），甚至是 Meme 币的创建，来扩展 BTC 生态版图。

通过将 比特币无可匹敌的安全性 与 Solana 的高性能框架 相结合，该项目为全新应用场景打开大门，包括 无缝的 BTC 跨链桥接 与 可扩展的 dApp 开发。

项目团队高度重视信任与可扩展性，并已通过 Consult 审计，为投资者提供坚实的信心保障。

市场热度正在快速升温。预售金额已突破 1790 万美元，剩余份额有限。目前阶段，HYPER 代币价格仅为 $0.012965 —— 但随着预售进展，这一价格将逐步上调。

投资者可通过 Bitcoin Hyper 官网 使用加密货币或银行卡购买 HYPER 代币。