特朗普的 Truth Social 放弃自家代币计划　转而引入 $CRO

特朗普媒体与科技集团（TMTG），也就是 Truth Social 背后的公司，调整了数字资产布局，不再推出自家 Utility Token，而是选择集成 Crypto.com 的 Cronos（$CRO） 生态。

这项更新在周二官宣，同时为 Truth Social 平台带来一系列新功能，尤其是付费订阅 Patriot Package（真理爱国者会员）用户可以解锁的高级工具。

新增功能包括：帖子编辑、内容定时发布、云端草稿保存，以及已发帖的历史版本追溯。与此同时，群组标题与更强大的搜索功能也将全面向所有用户开放。

Truth Social 奖励机制上链：$CRO 取代自研代币计划

本次更新的核心亮点是 Truth Social 奖励计划的扩展。按照新机制，用户在 Truth Social 和 Truth+ 上的活跃行为都能获得「宝石（gems）」。

这些 gems 现在可以通过 Crypto.com 的钱包基础设施兑换为 Cronos（$CRO），让参与者能够把积分直接换成可流通的加密货币，而不是原本计划中的 TMTG 专属代币。

这一步转向，发生在 TMTG 数月前抛出自研 Utility Token 计划之后。早在四月，CEO Devin Nunes 曾对股东表示，公司正在考虑推出一种代币，用于支付 Truth+ 的订阅费用，并有潜力拓展到更广泛的 Truth 生态。

当时的方案虽未直接称之为「加密货币」，但措辞已经明显呼应了区块链术语。Nunes 当时指出，这枚代币将与 Patriot Package（爱国者套餐）的奖励机制挂钩。

随后在七月，Truth Social 确认已经开始测试数字化奖励系统，订阅 Patriot Package 的用户可以基于平台活跃度积累「gems」。

公司早先的公告曾暗示，这套奖励机制最终会接入一枚 Utility Token。不过计划已经生变，如今接入 Crypto.com 的 Cronos（$CRO） 成为该计划背后的加密资产。

Trump Media 转向 CRO，反映出公司在布局数字资产时寻求与监管风险保持平衡。相较于自家发行代币，直接与成熟的交易所和公链合作，能让 Truth Social 借力现有基础设施，同时避免自行发币与维护的合规与技术风险。

Truth Social 已在纳斯达克公开交易，股票代码 DJT。自 2024 年 3 月上市后，公司一度估值接近 80 亿美元，目前市值约 55 亿美元。

尽管营收有限，公司仍依靠 特朗普个人品牌效应、与美国前总统的强绑定，以及 Truth+ 流媒体业务 的扩张保持热度。

此外，公司还运营 Truth.Fi，这是今年 1 月上线的金融科技部门，主要投资 比特币 及其他加密资产，作为更广泛数字金融战略的一部分。

TMTG 曾公开表示，其使命是打造一个对抗所谓「大科技审查」的平台，将 Truth Social 定位为主流社交网络的替代品。

特朗普媒体（TMTG）豪掷 1.05 亿美元携手 Crypto.com，扩张加密版图

Truth Social 母公司 TMTG 已敲定一笔 1.05 亿美元的战略合作，与 Crypto.com 共同购入 6.844 亿枚 Cronos（$CRO），作为双方联合金库（Treasury Strategy）的一部分。

这笔在周五官宣的协议，由现金与股票组合完成，CRO 代币的购入均价约 $0.153。本次交易中涉及的 CRO 代币与 TMTG 股份均设有锁仓期。

这一动作紧随 Trump Media Group CRO Strategy 的启动 —— 这是 TMTG、Crypto.com 以及 Yorkville Acquisition 的三方合资项目，目标是构建规模高达 64 亿美元的 CRO 国库。

未来，Truth Social 用户或将能通过奖励计划直接获取 CRO。自从 8 月首次披露国库计划以来，CRO 已累计上涨超 66%，目前交投在 $0.27 附近。

这项合作也彰显了特朗普与加密行业的进一步绑定。早在今年，TMTG 就已向美国证券交易委员会（SEC）提交申请，计划推出 Truth Social 比特币 & 以太坊 ETF，并由 Crypto.com 担任托管方。

该 ETF 拟将 75% 资金配置比特币、25% 配置以太坊，目前仍在 SEC 审核中，截止日期被延至 10 月 8 日。

与此同时，TMTG 也已跻身全球最大企业比特币持有者之列，坐拥约 18,430 枚 BTC（市值约 21 亿美元），以及 3 亿美元的期权。按持仓规模计算，TMTG 全球排名第六，位居 特斯拉 与 Coinbase 之前。

特朗普不断扩张的 12 亿美元加密版图，既赢得了行业力挺，也招致了政治批评。

在 2024 年竞选周期中，加密公司与投资人已为其阵营捐赠超 2600 万美元，其中不乏 Blockchain.com、Gemini、a16z（Andreessen Horowitz）以及 Paradigm 等头部机构的大额支持。

然而批评者警告称，这可能带来严重的 利益冲突 —— 一方面政府在推动全面性的数字资产监管政策，另一方面与其家族相关的项目却在稳定币、Meme 币乃至矿业领域获利颇丰。