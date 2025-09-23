分析师：孙宇晨10月将再次登记上头条！并承诺将收益用于购回SUN币

孙宇晨宣布了一项回购计划，以重新点燃SUN代币的动能。对此，一位专家称其为Uptober的最大举措，并指出潜在的多头增长。自2021年以来已烧毁超过6.39亿个SUN代币，仅在2025年8月至9月之间就销毁了165万个。

孙宇晨承诺将收益用于购回SUN币

在最近的一则X帖子中，孙宇晨宣布来自基于TRON区块链的去中心化交易所SunPerp，其每一美元收益都将用于回购和销毁SUN代币。通过将100%的协议利润用于回购，该举措确保了SUN流通供应的持续减少。这也将有助于该代币从市场上产生稳定的需求。分析师表示，如果执行符合预期，这一简化的代币经济模型可能会转化为长期的价格强劲。

All of https://t.co/FrvjQXTss6’s profits will be used to buy back and burn SUN tokens. Sometimes tokenomics is actually very simple — the rest of the time, the team should be focused on the product: the lowest trading fees, the best trading experience and liquidity, and the… — H.E. Justin Sun 👨‍🚀 (Astronaut Version) (@justinsuntron) September 21, 2025

此举呼应了TRON生态系统中已经出现的类似燃烧驱动策略。像SunSwap和SunPump这样的项目通过自身的收益流资助代币减少。以激进增长策略闻名的孙宇晨，一直是将协议利润与代币持有者价值对齐的坚定倡导者。由于持续的燃烧计划，SUN的供应量逐渐减少。2025年8月7日至9月4日之间，网络销毁了165万个代币。自2021年以来，已经永久性地将超过6.39亿个SUN从流通中移除。这些减少主要由TRON的领先DEX，SunSwap和SunPump资助。分析师认为，持续的供应收缩已经为SUN币最近的增长奠定了基础。

10月孙宇晨将再次成为头条

在最近的一篇文章中，区块链专家Ben Gurion将SUN形容为Uptober的最大机会。他指出，尽管加密货币的叙事经常变化，但流动性等基本面可能会点燃代币的增长。他指最大的效用仍然是价格上涨，而赵长鹏CZ和孙宇晨都理解这一点。他强调这个愿景与采用相一致，就是超额报酬会出现。同时值得一提的是，该代币的市值已经超过6.65亿美元，这使得该代币成为DeFi领域中的一个有力竞争者。

The greatest utility is still price go up and both CZ and Justin Sun understand this well.



While narratives shift, one thing is becoming clearer: $SUN is positioning itself at the center of the next wave. With liquidity, innovation, and community momentum, it could be the… pic.twitter.com/jbr5ULSQb3 — BEN GURION (@chemofamide) September 21, 2025

孙宇晨将再次成为头条新闻，延续了本月看到的趋势。本月初，这位创始人承诺投入2000万美元，以在世界自由队伍冻结他的钱包后购买更多的WLFI。股东回购公告是将TRON更深入地整合到加密货币和传统行业中的更大战略的一部分。今年早些时候，TRON在美国商务部录制GDP数据方面发挥了作用，这展示了区块链支持国家级经济活动的能力。同时，孙宇晨已经在以太坊上重新启动了TRON的USDD稳定币。这扩大了去中心化稳定币的采用，并加强了TRON的跨链存在。

