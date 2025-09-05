孙宇晨批WLFI项目方无理冻结其代币 火币年化20％收益产品被质疑抛售客户资产

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 5, 2025

川普家族支持的 DeFi 项目 World Liberty Financial（WLFI） 周四意外将 TRON 创办人孙宇晨的钱包地址加入黑名单，引发市场震动，尤其是孙宇晨一直在明面上是WLFI项目的最大支持者。

孙宇晨与川普家庭建立合作关系

孙宇晨不仅是 WLFI 的早期投资人，还担任顾问，曾投入 7,500 万美元购买 WLFI，并表态将再斥资 1 亿美元加码川普相关加密货币 $TRUMP。反之，WLFI 今年初也曾购入数百万美元的 TRX，显示双方长期合作。至于项目方为何突然对最大盟友“出手”，目前尚无官方解释。

目前 WLFI 代币自 9 月 1 日上市高位以来累计跌幅达 60.5%。

鏈上数据平台 Arkham Intelligence 指出，在遭冻结前，孙宇晨已多次从以太坊地址转出 WLFI，其中一笔高达 900 万美元。目前其被冻结的钱包仍存有 5.95 亿枚 WLFI，市值约 1.07 亿美元。

孙宇晨：这是无理冻结

面对外界猜测，孙宇晨在 X 平台回应称，所谓大额转账只是“技术测试和地址分散”，并未涉及实质抛售，不会对价格造成冲击。而且更正面批评WLFI项目方的做法，是无理冻结，要求团队尽快解锁其代币。他认为自己虽是早期投资者，但和其他持有人理应一样，拥有同样的权利，代币不可侵犯是区块链获得社群信任的基本。

To the World Liberty Financials team and the global community,



As one of the early major investors in World Liberty Financials, I have contributed not only capital but also my trust and support for the future of this project. My goal has always been to grow alongside the team… — H.E. Justin Sun 👨‍🚀 (Astronaut Version) (@justinsuntron) September 5, 2025

孙宇晨不仅是 WLFI 的早期投资人，还担任顾问，曾投入 7,500 万美元购买 WLFI，并表态将再斥资 1 亿美元加码川普相关代币 TRUMP。反之，WLFI 今年初也曾购入数百万美元的 TRX，显示双方长期合作。至于项目方为何突然对最大盟友“出手”，目前尚无官方解释。

火币同期推广WLFI活期年化20％产品

孙宇晨与WLFI项目的争议不止于此，早在 9 月 2 日，川普家族支持的加密项目 WLFI 正式上线，作为早期投资人的 孙宇晨，随即在其掌管的交易所 HTX（火币） 推出 WLFI 理财产品。平台公告显示，该产品的活期年化收益率高达 20%，颇具吸引力。然而，这一高息举动也引来市场担忧：外界怀疑孙宇晨可能借此吸收用户资金，再将 WLFI 抛售套现，进而对 HTX 产生负面影响。

对此，孙宇晨在社群回应称，高息模式与互联网行业常见的“补贴抢用户”类似，资金来源来自集团利润，而非挪用客户资产。他强调，HTX 仍处于扩张期，当前策略是“无上限吸储”，待资金沉淀后再展开更多业务。同时，他指出平台早已实施默克尔树资金证明，集团年营收数十亿美元，也足以支撑相关补贴。

不过，市场质疑并未完全消散。批评者认为，孙宇晨仅解释了高息合理性，但未直接否认是否利用客户存入的 WLFI 进行抛售套利。