赵长鹏支持Hyperliquid竞争对手！加上鲸鱼效应代币上涨1500%

一个新的去中心化永久交易所Aster，目前是加密货币界的热门名称之一。大量鲸鱼活动以及币安创始人赵长鹏CZ，最近也公开赞扬并在短时间内推动了它的发展，该项目的代币价格在一周内上涨了超过1,500%。

鲸鱼购买CZ代言导致1500%上涨

此次增长发生在赵长鹏于社交媒体上分享对该DEX的评论时。他指Aster已成为BSC-USDT的最大持有者之一，超过了币安自己钱包的持有量。而在另一篇帖子中，他更赞扬了该项目的多链支持和隐藏订单功能。最近，赵长鹏呼吁银行采用BNB，强调他对推广加密生态系统中有用产品的兴趣。他最后更强调，Aster并不是BNB链独占的平台，而是在多个网络上运行。之前，他分享了一个交易截图，附上做得好以及好的开始，并支持它们继续建设。

现时，币安创始人的代言使DEX直接成为焦点，其代币价格在七天内从约0.09美元飙升至1.47美元，推动其市值超过23亿美元。根据 CoinMarketCap，其24小时内交易量激增超过160%，现时已达到12.2亿美元。另外，随着鲸鱼开始大量积累该代币，价格上涨的势头进一步加强。Lookonchain数据显示一位鲸鱼花费200万美元的USDT购买了182.5万ASTR，甚至还从Aave借取了更多资金以增加曝险。此外，交易者@CookerFlips在三天内向ASTER存入了124万美元，然后提取了价值670万美元的代币。该交易带来了超过500万美元的利润。

Whale 0x734c spent 2M $USDT to buy 1.825M $ASTER at $1.1 in the past hour.



The whale also borrowed another 2M $USDT from #Aave and deposited it into #Aster, likely to purchase more $ASTER.https://t.co/5Fs0vuFpck pic.twitter.com/RarmQixjay — Lookonchain (@lookonchain) September 20, 2025

Hyperliquid月交易量和未平仓合约仍位居首位

根据DeFiLlama数据显示，Aster的总锁仓价值TVL增加到近8.7亿美元。此外，其永久合约交易在一个月内已超过170亿美元。费用和收入报告显示，该平台年收入超过7000万美元。Aster和 Hyperliquid 都是去中心化的永久交易所。Aster的TVL为8.8665亿美元，超过Hyperliquid的6.81亿美元。不过，Hyperliquid在每月交易量和未平仓合约方面仍位居首位。

$ASTER just flipped Hyperliquid’s TVL in 3 days.



That’s not hype – that’s real traction.



CZ built the #1 CEX in the world. Now he’s aiming for the #1 DEX.

⁰It’s his hedge against centralized exchanges.



With Binance’s 275M users behind it, #ASTER isn’t just another launch…… pic.twitter.com/D0RsfNUr6c — Master of Crypto (@MasterCryptoHq) September 20, 2025

这使得Aster成为perp-DEX市场的领先竞争者。关于赵长鹏可能回到Binance的猜测，进一步突显了他在加密领域项目中的影响力，包括Aster。除了猜测外，该DEX还有与币安生态系统的文件链接。虽然币安的联合创始人赵长鹏已与业务保持距离，但项目与赵长鹏和何一有关联，去年对Aster进行了投资。Aster通过该计划获得了辅导、曝光和资源。

Polymarket New Market: Will CZ Return to Binance This Year?



Polymarket recently launched a new prediction market on its platform, focusing on whether CZ will return to Binance in 2025. This market has garnered significant attention within the crypto community, as CZ (Changpeng… pic.twitter.com/mRkTjLmVYr — KeyNews (@KeyNewsEN) September 19, 2025

