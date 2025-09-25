英国首家比特币财库公司B HODL！购买100枚比特币！其总额为1130万美元

B HODL Plc为一家在英国上市的比特币财库公司，已宣布购买100枚比特币。此次购买标志着公司比特币财库策略的开始，其购买总额为1130万美元，每个比特币的平均收购价格为113,227美元。

B HODL加入比特币财库公司之列

于9月24日，B HODL开始其比特币财库策略，以平均购买价格£83,872英镑购买100枚比特币，相当于 每杖113,227美元。总体来说，整个持有的价值为1,130万美元。这次收购非同小可，因为B HODL现在在公共比特币库藏公司中排名前100位。根据比特币库藏的数据，该公司在100名中排名第98。这对于一家刚刚启动比特币收购之旅的公司来说是一项壮举。

现时，像Smarter Web和Satsuma这样的顶尖英国公司已经拥有更大规模的比特币持有量。例如，Smarter Web持有高达 2,525 BTC，价值 $2.844 亿，全球排名第29，在英国排名第一。接下来是Satsuma，截至8月6日持有1,125.85枚比特币。这家位于伦敦的AI基础设施公司，已经接受了比特币作为公司资金的一部分。根据这个数字，如果B HODL计划与其同行竞争，仍然有很长的路要走。这些公司中的大多数都在复制Michael Saylor 的策略比特币操作。

Strategy继续成为最大企业比特币持有者

而B HODL的代表指出，公司仍专注于有纪律地收购比特币，以建立长期的战略储备，这也为B HODL的闪电网络运营提供动力。现时，Strategy在比特币持有量方面与任何竞争对手相比仍遥遥无期。这家商业情报和软体公司自2020年8月开始其比特币获取和累积之旅，拥有最大的企业比特币存量。公司近期再购买了850枚比特币 ，将其总持有量增至639,835枚，这些总持有量目前的价值约为720亿美元。

比特币在9月24日晚上的交易价格为113,028美元，过去24小时内下跌了0.1％，这一重大变化显示注入的资本正在帮助稳定这种货币。另外，在技术图表方面，短期比特币价格预测仍偏谨慎。跌破115,000美元后，价格跌至50 EMA与200 EMA之下，并转为阻力。图表显示价格在112,000美元附近筑底，下影线偏长暗示有逢低买盘，但动能疲弱RSI指数为38。

若无法守住112,000美元，可能会先下探110,850美元，再到$108,750美元。若抛压加剧，比特币或跌至107,250美元。反之，若回升突破113,450美元，将打开通往114,750美元至116,150美元的空间，甚至可能重测118,000美元。短期交易者可能仍偏防守，但自夏季以来的高低点上升趋势依旧完好。如果机构资金流入加速、宏观流动性改善，比特币有望反弹向120,000美元，将这次回调视为长期布局机会。

